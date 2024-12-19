حصاد 2024.. أبرز الخواتم الذكية التي أُطلقت في هذا العام

شهد عام 2024 إطلاق العديد من الخواتم الذكية التي أحدثت نقلة نوعية في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، فقد قدمت مجموعة من الشركات خواتمها الذكية الأولى وأطلقت شركات أخرى إصدارات جديدة ومحدثة من خواتمها الذكية. وأبرز الشركات التي دخلت إلى سوق الخواتم الذكية شركة سامسونج التي أطلقت أول خاتم ذكي لها هو Galaxy Ring.

تتميز الخواتم الذكية بحجمها الصغير، وبالنسبة لبعض المستخدمين هي أكثر راحة للاستخدام اليومي مقارنة بالساعات الذكية. كما تتميز بوجود مستشعرات يمكنها قياس المؤشرات الحيوية للمستخدم، وتدعم لهذه الخواتم تطبيقات خاصة بها لعرض البيانات الصحية وضبط إعداداتها.

وفي هذا المقال، نستعرض أبرز الخواتم الذكية التي أُطلقت خلال عام 2024.

خاتم Amazit Helio:

في مطلع عام 2024 كشفت شركة Amazit عن أول خاتم ذكي لها يحمل اسم Helio وذلك خلال فعاليات معرض CES 2024. ويأتي خاتم Helio في هيكل مصنوع من التيتانيوم، مما يجعله متينًا وخفيف الوزن؛ إذ يزن أقل من 4 جرامات. ويتميز هذا الخاتم بأنه مقاوم للماء وفقًا لمعيار 10ATM، مما يجعله قادرًا على تحمل الغمر في عمق يصل إلى 100 متر.

يأتي هذا الخاتم مزودًا بأجهزة استشعار لتتبع المؤشرات الصحية مثل: مراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، كما يمكنه قياس مستويات التوتر، وتتبع النوم.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد خاتم Helio على خوارزمية PeakBeat لتقديم رؤى شاملة عن الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين، وتحليل مستوى التدريب الرياضي وتأثيره في الجسم.

خاتم Black Shark Ring:

في أبريل كشفت شركة بلاك شارك (Black Shark) التابعة لشركة شاومي، عن أول خاتم ذكي من إنتاجها Black Shark Ring الذي يتمتع ببطارية قوية تدوم حتى 180 يومًا بشحنة واحدة فقط، مما يمنحه مزية تنافسية مقارنة بالخواتم الذكية الأخرى التي عادةً لا يتجاوز عمر بطاريتها 10 أيام.

من ناحية التصميم، يتميز هذا الخاتم بأنه رقيق؛ إذ يبلغ سمكه 2.2 ملم، مما يوفر الراحة في أثناء الارتداء. كما يتميز بقدرات متقدمة في مراقبة المؤشرات الصحية، مثل: قياس معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى متعلقة بالصحة واللياقة البدنية.

خاتم Rollme R3:

أطلقت رولمي (Rollme) في شهر يوليو أحدث خواتمها الذكية R3 الذي يتميز بالوزن الخفيف، إذ يزن 4 جرامات فقط. كما يتميز بهيكل خارجي متين مصنوع من سبائك التيتانيوم، وبطانة من راتنج الإيبوكسي المضاد للحساسية.

يأتي R3 بأحجام متعددة من 7 إلى 12، ويتوفر باللون الأسود أو الفضي أو الذهبي. ويتميز بأنه مقاوم للماء حتى عمق قدره 50 مترًا، ويمكن استخدامه في أثناء السباحة.

ويتميز هذا الخاتم الذكي بمستشعر لمعدل ضربات القلب مزود بالأشعة تحت الحمراء ومصابيح LED حمراء وخضراء يمكنها قياس معدل ضربات القلب وتغير معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم.

يمكن لهذا الخاتم الذكي أن يستمر بالعمل لمدة قدرها 10 أيام من الاستخدام المنتظم، ويأتي R3 مع حافظة صغيرة لإعادة شحنه تزيد إجمالي وقت الارتداء إلى 60 يومًا.

خاتم سامسونج Galaxy Ring:

أطلقت شركة سامسونج في شهر يوليو أول خاتم ذكي لها وهو Galaxy Ring الذي يمتاز بتصميم بسيط وهو مصنوع من التيتانيوم، ويمتاز بأنه مقاوم للماء وفقا لمعيار 10ATM، ومقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68. كما يمتاز هذا الخاتم بالوزن الخفيف؛ إذ يتراوح وزنه بين 2.3 جرام و 3.0 جرامات اعتمادًا على الحجم الذي تختاره. ويبلغ عرضه 7 ملم فقط، ويبلغ سُمكه 2.6 ملم ويتوفر هذا الخاتم بتسعة أحجام من 5 إلى 13. ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود والفضي والذهبي.

يتضمن خاتم Galaxy Ring مجموعة من أجهزة الاستشعار التي تتابع معدل ضربات القلب، والنوم، والتمارين الرياضية، وتعرض البيانات في تطبيق Samsung Health. ويوفر الخاتم تنبيهات لمعدلات ضربات القلب غير الطبيعية، ويدعم مزايا متقدمة لتتبع النوم مثل: تحليل أنماط النوم والشخير باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما يقدم درجات لجودة النوم والطاقة لمساعدة المستخدم في تحسين عاداته، مع تقديم توصيات بالأنشطة المناسبة وأوقات الراحة.

يدعم خاتم سامسونج أيضًا مزية تتبع الدورة الشهرية للسيدات، ومزية الكشف التلقائي عن التمارين الأساسية كالمشي والجري.

ولمعرفة المزيد عن مواصفات ومزايا هذا الخاتم، يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تريد معرفته عن Galaxy Ring أول خاتم ذكي من سامسونج“.

خاتم Oura Ring 4:

أطلقت شركة Oura Health الرائدة في تصنيع الخواتم الذكية في شهر أكتوبر خاتمها الذكي الجديد Oura Ring 4 الذي يتميز بتصميم نحيف ومحسّن، مما يجعله أكثر راحة عند الاستخدام لمدة طويلة. وقد طورت الشركة الحساسات لتكون مدمجة داخل الخاتم بدلًا من التصميم البارز الذي كان موجودًا في الإصدار السابق.

يتضمن Oura Ring 4 تقنية جديدة تحمل اسم (Smart Sensing) طورتها الشركة لتحسين دقة التتبع، وتعتمد على خوارزميات متطورة وأجهزة استشعار عالية الدقة تتوافق مع الخصائص الفيسيولوجية الفريدة لإصبع كل مستخدم. ووفقًا لدراسة أجرتها الشركة، أظهرت هذه التقنية تحسينات في دقة تتبع المؤشرات الصحية على النحو التالي:

تحسين دقة قياس معدل الأكسجين في الدم (SpO2) في أثناء الليل بنسبة تبلغ 30%.

تحسين دقة تتبع مؤشر اضطراب التنفس (BDI) بنسبة تبلغ 15%.

تحسين دقة تتبع معدل ضربات القلب بنسبة تبلغ 7% خلال النهار، وبنسبة تبلغ 31% في أثناء الليل.

يتوفر خاتم Oura Ring 4 بأربعة ألوان، هي: الفضي، والذهبي، والأسود، والفضي غير اللامع، ويعمل هذا الخاتم مع تطبيق خاص أعادت الشركة تصميمه لتحسين التحكم في الخاتم الذكي. ويتضمن التطبيق ثلاثة تبويبات رئيسية، هي: اليوم، والعلامات الحيوية، وصحتي، ويدعم مزية الكشف التلقائي عن الأنشطة مع دعم أكثر من 40 نشاطًا رياضيًا مختلفًا.