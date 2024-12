جوجل تكشف عن نموذج متطور للتفكير والاستنتاج

أعلنت جوجل إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي تجريبي جديد يحمل اسم “Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental”، وهو نموذج مصمم لتحسين قدرات التفكير المنطقي وحل المشكلات المعقدة في مجالات البرمجة والرياضيات والفيزياء، على غرار نموذج o1 من OpenAI.

ومع أن النموذج ما زال في مراحله التجريبية، لكن الاختبارات الأولية تشير إلى وجود مساحة كبير للتطوير والتقدم.

وتتيح جوجل النموذج الجديد عبر منصة AI Studio، وهي منصة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وقد وصفت الشركة النموذج بأنه “الأفضل في فهم المحتوى المتعدد الوسائط والتفكير المنطقي والبرمجة”، مشيرةً إلى قدرته على معالجة المشكلات المعقدة بطريقة مبتكرة.

وفي منشور عبر منصة إكس، وصف لوغان كيلباتريك، مدير المنتجات في منصة AI Studio، النموذج الجديد بأنه “الخطوة الأولى في رحلة جوجل لتطوير نماذج التفكير المنطقي”، في حين أشار جيف دين، كبير العلماء في شركة ديب مايند التابعة لجوجل، إلى أن النموذج “دُرّب على استخدام الأفكار لتعزيز قدراته الاستنتاجية”.

وقال دين: “إننا نشهد نتائج واعدة عند زيادة وقت المعالجة الحسابية للنموذج في أثناء تحليل الأسئلة”.

It’s still an early version, but check out how the model handles a challenging puzzle involving both visual and textual clues: (2/3) pic.twitter.com/JltHeK7Fo7

