تحديث iOS 18.3 القادم.. المزايا الجديدة وتاريخ الإصدار

بدأت شركة آبل دورة الاختبار التجريبي لتحديث iOS 18.3 القادم إلى هواتف آيفون. وعلى عكس التحديثات السابقة التي استغرقت وقتًا طويلًا قبل إطلاق الإصدار النهائي وتضمنت تحديثات ومزايا جديدة، من المُتوقع أن يكون هذا التحديث بسيطًا ويتضمن مزايا قليلة.

في هذا المقال، سنستعرض كل ما هو جديد حتى الآن في التحديث القادم، وتاريخ إصداره المتوقع والأجهزة المتوافقة معه.

تاريخ الإصدار:

مع أنظمة iOS 15.3 و iOS 16.3، أصدرت آبل إصدارين تجريبيين فقط قبل توفير نسخة (Release Candidate). وهي النسخة التي تصدرها الشركة قبل الإصدار النهائي الرسمي بعد الانتهاء من تطوير جميع المزايا والتحديثات الجديدة.

وأما في بداية عام 2024، فقد احتاج الإصدار التجريبي لتحديث iOS 17.3 إلى ثلاث نسخ تجريبية قبل إصدار نسخة (Release Candidate)، وقد أصدرت آبل حينها iOS 17.3 في الأسبوع الثالث من شهر يناير.

لذلك من المُتوقع أن تصدر آبل تحديث iOS 18.3 في أواخر شهر يناير، مع تحديثات أكبر في نظام التشغيل ضمن iOS 18.4 المخطط لإطلاقه في شهر أبريل.

مزايا الإصدار التجريبي الأول لتحديث iOS 18.3:

يتضمن الإصدار التجريبي الأول لتحديث iOS 18.3 عددًا محدودًا من المزايا الجديدة، وتشمل:

دعم المكانس الكهربائية الروبوتية: أجلت آبل إطلاق هذه المزية إلى عام 2025؛ إذ تخطط الشركة لإطلاقها في التحديث القادم. وعند توفرها، سيتمكن مستخدمو المكانس الروبوتية من التحكم في أجهزتهم عبر تطبيق Home الخاص بشركة آبل.

تعطيل الاتصال عبر الأقمار الصناعية: وفقًا لمارك جورمان من Bloomberg ، ستتمكن الشركات التي تستخدم أجهزة آيفون في العمل من تعطيل خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية. ويقول مارك إن هذه المزية مصممة لوكالات الدفاع والفضاء التي لا ترغب في أن يستخدم موظفوها هذه الخدمات.

تحديث الأيقونة الخاصة بزر التحكم في الكاميرا: حدثت آبل لون الأيقونة الخاصة بزر التحكم بالكاميرا لتتوافق مع الوضع الداكن .

تحديثات الذكاء الاصطناعي: في الوقت الحالي من غير المعروف ما إذا كانت هناك تغييرات أو تحسينات على مزايا الذكاء الاصطناعي في تحديث iOS 18.3. ومع ذلك، من المُتوقع أن تدرج آبل بعض المزايا الجديدة أو التحسينات في هذا التحديث وقد تظهر في الإصدارات التجريبية القادمة.

الأجهزة المتوافقة:

يتوافق تحديث iOS 18.3 القادم مع الأجهزة التالية:

هواتف آيفون XR و XS و XS Max.

سلسلة هواتف آيفون 11.

هاتف iPhone SE (الجيل الثاني).

سلسلة هواتف آيفون 12.

سلسلة هواتف آيفون 13.

سلسلة هواتف آيفون 14.

سلسلة هواتف آيفون 15.

سلسلة هواتف آيفون 16.