إطلاق ChatGPT في تطبيق واتساب

أعلنت شركة OpenAI إطلاق خدمة جديدة تتيح للمستخدمين حول العالم التواصل مع روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم الآتي: (1-800-242-8478) أو عبر هذا الرابط مباشرةً دون الحاجة إلى حساب خاص أو تثبيت تطبيقات إضافية.

ويقتصر التواصل مع روبوت ChatGPT عبر تطبيق واتساب الآن على الرسائل النصية، ولا يمكن للروبوت التعامل مع الصور والملفات في الوقت الحالي، لكنه يُعد بديلًا للمساعد الذكي الافتراضي (Meta AI) الذي توفره شركة ميتا في واتساب.

وأعلنت الشركة أيضًا إتاحة الاتصال بروبوت ChatGPT عبر الهاتف لمدة تصل إلى 15 دقيقة مجانًا شهريًا عبر الرقم الأميركي 1-800-CHATGPT. ويمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة الاتصال بالرقم في أي وقت.

وطُوّرت هذه الخدمة باستخدام واجهة برمجة Realtime API الخاصة بشركة OpenAI، في حين يعتمد التكامل مع واتساب على نموذج GPT-4o عبر واجهة واتساب API. ووفقًا لكيفن وايل، رئيس المنتجات في الشركة، فقد انتهى الفريق المعني من تطوير هذا المشروع في غضون أسابيع قليلة فقط.

وتُعد هذه الميزة خطوة مهمة لجذب المستخدمين الجدد إلى عالم الذكاء الاصطناعي، إذ توفر الشركة نسخة بسيطة من ChatGPT لهم مقارنةً بالإصدار المستند إلى الويب، مما يسهل على المستخدمين تجربته بطرق تقليدية مألوفة.

ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أن المستخدمين الحاليين الذين يحتاجون إلى مزايا أكثر شمولًا، وخيارات تخصيص أكبر يجب أن يستمروا باستخدام حساباتهم العادية عبر التطبيقات التقليدية.

وتُعيد هذه الخدمة إلى الأذهان أداة مشابهة أطلقتها جوجل في عام 2007 باسم GOOG-411، وقد وفرت خدمة دليل صوتي مجانية قبل إيقافها في عام 2010. وأشارت تقارير إلى أن الهدف الأساسي لجوجل كان جمع عينات صوتية كافية لتحسين تقنيات تعرّف الكلام، وفقًا لتصريحات ماريسا ماير، نائب رئيس جوجل آنذاك.

وفي سياقٍ متصل، أكّدت تيا كريستيانسون، المتحدثة باسم OpenAI، أن الشركة لن تستخدم المكالمات التي تُجرى عبر هذه الخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى طمأنة المستخدمين بشأن خصوصية بياناتهم.