أدوات ذكاء اصطناعي تُحدث تحولًا في مجال إدارة الموارد البشرية 

أثبت متخصصو الموارد البشرية أنهم من أكثر الفئات تبنيًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ إذ تشير دراسة أجرتها شركة Gartner هذا العام إلى أن ما نسبته 38% من قادة الموارد البشرية جربوا استخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي أو يخططون لاستخدامها.

ومع توفر عدة طرق مختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد البشرية مثل: تصفية السير الذاتية، وصياغة أوصاف الوظائف، وأتمتة مراجعات الأداء، وتدريب الموظفين الجدد، يتزايد باستمرار عدد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تخدم قطاع الموارد البشرية.

وفيما يلي سنذكر بعض الأدوات والمنصات الرائدة المتاحة في الوقت الحالي لتبسيط وأتمتة عمليات قسم إدارة الموارد البشرية والتوظيف التي من المُتوقع أن يزداد استخدامها خلال الأعوام القادمة:

1- منصة Leena:

تُعد Leena منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم هذه المنصة مساعدًا افتراضيًا للموارد البشرية لأتمتة العديد من المهام، مثل: تقييم الأداء، والإجابة عن الاستفسارات، وتدريب الموظفين الجدد.

وتتم هذه العمليات من خلال وكلاء ذاتيين وهم عمال افتراضيون يعتمدون على الذكاء الاصطناعي يمكنهم تنفيذ سلسلة من المهام بدلًا من الاستجابة للأوامر الفردية فقط، على عكس روبوتات الدردشة العادية مثل ChatGPT.

وباستخدام هؤلاء الوكلاء، يمكن للمنصة إنشاء قواعد بيانات معرفية للشركة، وإعداد خطط العمل، وتوفير رؤى فورية عن أوضاع الموظفين.

2- منصة Eightfold:

Eightfold هي منصة لإدارة أعمال أقسام الموارد البشرية في الشركات، وقد أضافت آخرًا مساعد ذكاء اصطناعي يسمى Talent Intelligence، ويعتمد على تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لدعم مهام التوظيف والمهام المتعلقة بشؤون الموظفين؛ مما يتيح للموظفين الوصول إلى فرص التدريب المتاحة، واستكشاف الخيارات المهنية. كما توفر هذه المنصة أدوات لجدولة المقابلات، وأتمتة إنشاء أوصاف للوظائف.

3- أداة Metaview:

Metaview هي أداة مخصصة بنحو أساسي لمسؤولي التوظيف، فهي مصممة لأتمتة عملية تدوين الملاحظات في أثناء المقابلات وتقييم المرشحين للوظائف. ويمكن لهذه الأداة تسجيل أي محادثات أجريت خلال مقابلات التوظيف وتلخيصها، مما يتيح لمسؤولي التوظيف التركيز في التفاعل مع المرشحين بدلًا من تدوين الملاحظات يدويًا.

تتكامل هذه الأداة مع أنظمة تتبع المتقدمين وبرامج المؤتمرات المرئية التي تُستخدم لإجراء مقابلات عمل من بُعد، وتستطيع إنشاء بطاقات تقييم تلقائيًا لتحديد مدى توافق المرشحين مع متطلبات الوظيفة.

4- منصة Benify:

توفر منصة Benify إجابات تلقائية للموظفين عن الأسئلة المتعلقة ببرامج الفوائد والمكافآت وسياسات قسم إدارة الموارد البشرية، مما يوفر الوقت على فرق الموارد البشرية للتركيز في الأعمال ذات القيمة العالية. وقد أضيف إلى المنصة مساعد ذكاء اصطناعي يُدعى “Beni” لتسهيل أداء هذه العمليات المختلفة.

5- منصة Lattice:

Lattice هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنها توفير إجابات فورية عن الأسئلة التي يطرحها الموظفون، وتقدم خطط تطوير مهني مخصصة. وتُدعم هذه الخطط برؤى قابلة للتنفيذ تهدف إلى مساعدة الشركات في تحسين أداء الموظفين. ويمكن لهذه المنصة أتمتة التلخيصات والملاحظات الخاصة بتقييمات الأداء، وتحديد الأهداف المهنية، ومجالات النمو والتطوير للموظفين.

ومن المزايا المبتكرة لهذه المنصة قدرتها على إنشاء مقاطع فيديو تعريفية مخصصة للموظفين الجدد وفقًا لأدوارهم الوظيفية.