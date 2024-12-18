يوتيوب تكافح المحتوى المُزيف بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة يوتيوب شراكة جديدة مع وكالة Creative Artists Agency، التي تُعرف اختصارًا باسم (CAA) بهدف مساعدة صناع المحتوى في تعرّف أي محتوى يستخدم صورهم أو أصواتهم المولّدة بالذكاء الاصطناعي، وتقديم طلبات لإزالته.

ومن المقرر أن تبدأ يوتيوب باختبار هذه الأدوات مع المشاهير والرياضيين في أوائل العام المقبل، قبل توسيع نطاقها لتشمل “أبرز صناع المحتوى في يوتيوب، والمبدعين المحترفين” وفقًا لما ذكرته يوتيوب عبر موقعها الرسمي.

وكانت يوتيوب قد كشفت في سبتمبر الماضي عن خطط لتطوير أدوات تدعم إدارة الصور والأصوات المولّدة بالذكاء الاصطناعي لصناع المحتوى. وأكّدت الشركة الآن أنها ستمنح المشاهير، بالإضافة إلى صناع المحتوى، القدرة على التحكم في نسخهم المولدة رقميًا، مثل صور وجوههم وأصواتهم، على نطاق واسع.

وفي سياقٍ متصل، قدّمت وكالة CAA العام الماضي أداة CAAVault، التي تعمل على مسح النسخ الرقمية لصور عملائها وأصواتهم وأجسادهم وتخزينها.

وتعمل يوتيوب حاليًا على تقنية جديدة تحمل اسم “تعرّف الغناء الاصطناعي”، وستتيح تلك التقنية الكشف عن المحتوى الذي يحاول تقليد أصوات الغناء الخاصة بصناع المحتوى بالذكاء الاصطناعي.

وقد بدأت المنصة بالفعل السماح لشركات الإنتاج الموسيقي بطلب إزالة المحتوى الذي يحاكي أصوات الفنانين، كما فرضت سابقًا على صناع المحتوى تصنيف مقاطع الفيديو التي تحتوي على محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود يوتيوب لتعزيز حماية حقوق المبدعين، ومكافحة إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التزييف العميق والخداع والاحتيال.