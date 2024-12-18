هونر تكشف عن هاتف الألعاب الجديد Honor GT

كشفت شركة هونر رسميًا عن هاتفها الجديد Honor GT الموجه لمحبي الألعاب، ليكون منافسًا قويًا لهواتف الألعاب الأخرى من سلاسل Asus ROG و RedMagic وغيرها.

ويأتي الهاتف مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، مما يضعه في مستوى الأداء الخاص بهواتف مثل RedMagic 9 Pro و ROG Phone 8 السابقة، بدلًا من الإصدارات الأحدث المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite. ومع ذلك، يتميز هاتف Honor GT بسعره المنخفض نسبيًا.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياسها 6.7 إنشًا بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتصل درجة السطوع القصوى في الشاشة إلى 4000 شمعة عند عرض المحتوى بتقنية HDR، في حين يصل سطوع الشاشة القياسي إلى 1200 شمعة، وتدعم الشاشة تقنية التعتيم PWM بتردد يصل إلى 3840 هرتزًا لتقليل إجهاد العين.

ويحتوي هاتف Honor GT على بطارية سعتها 5300 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 100 واطٍ لتوفير إعادة شحن سريعة بعد جلسات اللعب الطويلة، كما يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري (OIS)، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ويأتي الهاتف مزودًا بنظام تبريد جديد وطبقات جرافيت للتخلص من الحرارة الزائدة.

ويتوفر هاتف Honor GT بثلاثة ألوان، وهي الأبيض والأسود والأخضر. ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية سعتها 12 أو 16 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية تتراوح بين 256 جيجابايت وتيرابايت.

يُذكر أن الهاتف يعمل بنظام التشغيل MagicOS 9.0 المستندة إلى نظام أندرويد 15. ويمكن للعملاء في الصين حاليًا حجز الهاتف عبر الموقع الرسمي لهونر بسعر يبدأ من 300 دولارٍ أمريكي، ويصل إلى 450 دولارًا أمريكيًا وفقًا للذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، ولا يُعرف موعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية حتى الآن.