ساوند كلاود تطرح اشتراكًا جديدًا منخفض التكلفة للمبدعين

أعلنت منصة بث الصوتيات “ساوند كلاود” إطلاق اشتراك جديد للمبدعين تحت اسم “Artist”، مع تغيير اسم اشتراك “Next Pro” إلى “Artist Pro”.

ويتضمن الاشتراك الجديد الذي يبلغ تكلفته 39 دولارًا سنويًا بعض القيود على مزايا توسيع الوصول إلى المنتجات الصوتية وتحقيق الإيرادات والتحكم بالذكاء الاصطناعي في عملية “الماسترينج”، التي تُجري تعديلات دقيقة على المنتج الصوتي النهائي.

ويحصل المبدعون الذين يشتركون في هذا الاشتراك على 3 ساعات من التحميلات عبر أي عدد من المقاطع التي يرغبون في رفعها، وهو الحد نفسه المطبق في الاشتراك المجاني.

ويوفر الاشتراك الجديد للمبدعين فرصة لنشر المقاطع الجديدة وجذب أكثر من 100 مستمع مرتين شهريًا، كما يمكن استخدام ساوند كلاود كمنصة لتوزيع المنتجات الصوتية وتحقيق إيرادات منها على منصات أخرى، مثل آبل ميوزيك ويوتيوب وتيك توك وغيرها.

ويحتفظ المبدعون بنسبة قدرها 100% من حقوق الملكية عند الاستماع إلى منتجاتهم الصوتية عبر ساوند كلاود، بالإضافة إلى الحفاظ على الإيرادات الناتجة من المنصات الأخرى.

ويمكن للمبدعين أيضًا استبدال ثلاثة مقاطع شهريًا دون فقدان الإحصائيات أو عدد الاستماعات أو الإعجابات أو التعليقات، كما يحصل المبدعون على رصيد لعمل “ماسترينج” لمقطع صوتي واحد شهريًا باستخدام أدوات ساوند كلاود.

وكانت ساوند كلاود قد اختبرت الاشتراك الجديد في أستراليا وكندا ونيوزيلندا قبل إطلاقه على نطاق واسع.

ويمكن للمبدعين المحترفين اختيار اشتراك “Artist Pro” مقابل 99 دولارًا سنويًا، ويتضمن اشتراك “برو Pro” المزايا السابقة نفسها، لكن مع حدود استخدام أعلى.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أطلقت المنصة متجرًا خاصًا بها لتمكين المبدعين من إنشاء تصاميمهم الخاصة.