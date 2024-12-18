بتصميم مستوحى من آبل.. سامسونج تُسلّط الضوء على ميزة Now Bar

سلّطت شركة سامسونج الضوء على بعض المزايا الجديدة في تحديث One UI 7 القادم، الذي يُعد قفزة نوعية في واجهة المستخدم في أجهزة سامسونج جالاكسي، ومنها ميزة “Now Bar” الجديدة.

وتُعد ميزة “Now Bar” واجهة تفاعلية تظهر في شكل شريط أسفل شاشة القفل، وهي تقدّم للمستخدمين بعض المعلومات الأساسية بنحو سلس وتفاعلي.

وتتيح الميزة الوصول إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا، وأدوات التحكم في الوسائط، والمؤقتات، والإشعارات الفورية، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى مثل خطط السفر. وتتميز بوجودها أسفل الشاشة، مما يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام مقارنة بالتصميمات الأخرى.

ومع أنها تشبه ميزة “الجزيرة التفاعلية Dynamic Island” من آبل، فقد سعت سامسونج إلى تقديم لمسة مبتكرة بوضعها أسفل الشاشة لتحقيق سهولة التفاعل.

وقالت سامسونج عبر موقعها الرسمي إن “ميزة Now Bar تُعد نقطة وصول جديدة إلى تجارب شاملة أكثر ذكاءً في هواتف جالاكسي؛ فهي لا تكتفي بإرسال التنبيهات، بل تساعدك في تنظيم نمط حياتك بسلاسة”.

وعلى سبيل المثال: عند الاستعداد لرحلة ما إلى وجهة محددة، فإن ميزة “Now Bar” تقدّم اقتراحًا لإنشاء مجلد يحتوي على التطبيقات الأساسية للوصول السريع إليها، وهي تُذكّر المستخدم أيضًا بموعد المغادرة إلى المطار لضمان عدم تفويت الرحلة، وتوفر قائمة تشغيل مُخصصة تُضفي أجواء مثالية للرحلة، وفقًا لسامسونج.

وبتمريرة واحدة، يمكنك الوصول إلى توقعات الطقس دون الحاجة إلى البحث في تطبيقات متعددة. وفي أثناء الرحلة، تساعد الميزة في توثيق اللحظات المميزة، وتُعيد الميزة أبرز الذكريات خلال اليوم.

وأطلقت سامسونج حديثًا برنامج One UI 7 التجريبي لسلسلة Galaxy S24، مما يتيح للمستخدمين فرصة تجربة المزايا الجديدة قبل الإطلاق الرسمي الذي يبدأ مطلع العام المقبل، ويمكن للمستخدمين الراغبين في الانضمام التسجيل من خلال تطبيق Members في هواتفهم، ولكن يجب الانتباه إلى أن النسخة التجريبية قد تكون غير مستقرة، لذا يجب الحذر عند تثبيتها.

وإلى جانب ميزة Now Bar، يتضمن تحديث One UI 7 ميزة بارزة تُدعى “محرك البيانات الشخصية Personal Data Engine”، التي تُركّز على تعزيز حماية خصوصية البيانات، وتعمل هذه التقنية على ضمان بقاء كافة البيانات الشخصية مخزّنة ومشفّرة داخل الهاتف، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان.