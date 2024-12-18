ذكاء اصطناعي غير مُقنع.. استطلاع يكشف استياء عملاء آبل وسامسونج

كشف استطلاع حديث أجرته منصة “SellCell” المتخصصة في تجارة الهواتف الذكية، عن اهتمام مستخدمي هواتف آيفون بمزايا الذكاء الاصطناعي، لكن غالبيتهم أعربوا عن عدم رضاهم عن المزايا الحالية التي تقدمها شركة آبل، والتي تطلق عليها اسم “Apple Intelligence”.

وأظهر الاستطلاع أن ما يقرب من نصف مستخدمي آيفون (47.6%) يعدون الذكاء الاصطناعي عاملًا “مهمًا جدًا” أو “مهمًا إلى حد ما” عند شراء هاتف جديد، مقارنةً بنسبة قدرها 23.7% فقط من مستخدمي هواتف سامسونج الذين أبدوا الرأي نفسه.

ويشير هذا إلى اهتمام أكبر من مستخدمي آيفون بتقنيات الذكاء الاصطناعي مقارنةً بمستخدمي هواتف سامسونج، وفقًا للاستطلاع.

ومع ذلك، عبّر 73% من مستخدمي هواتف آيفون و 87% من مستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي عن عدم رضاهم عن المزايا الحالية، وهي مزايا “Apple Intelligence” و “Galaxy AI” على الترتيب، واصفين إياها بأنها “غير قيّمة جدًا” أو “لا تضيف قيمة تُذكر” إلى تجربة استخدام هواتفهم.

وقد أوضح الاستطلاع أيضًا شعبية مزايا “Apple Intelligence” المختلفة المتاحة قبل إطلاق تحديث iOS 18.2، إذ جاءت “أدوات الكتابة” في الصدارة بنسبة قدرها 72%، تليها “ملخصات الإشعارات” بنسبة قدرها 54%، ثم “الرسائل ذات الأولوية” بنسبة قدرها 44.5%، و”حذف العناصر غير المرغوبة من الصور” بنسبة وصلت إلى 29.1%، وأخيرًا “الرد الذكي في البريد والرسائل” بنسبة بلغت 20.9%.

ومن الجدير بالذكر أن الاستطلاع أُجري قبل إطلاق تحديث iOS 18.2 الذي أضاف مزايا أخرى، مثل توليد الصور والرموز التعبيرية، وأدمج “ChatGPT” في سيري لتمكين المستخدمين من توجيه استفساراتهم مباشرة إليه عبر المساعد الصوتي في أجهزة آبل.

ويُثير هذا الاستطلاع تساؤلات بشأن تطوير المزايا القادمة التي قد تُغيّر وجهة نظر المستخدمين السلبية تجاه مزايا الذكاء الاصطناعي الحالية من شركات صناعة الأجهزة المحمولة.