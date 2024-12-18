حصاد 2024.. أبرز إنجازات شركة سامسونج في هذا العام

شهد عام 2024 تقدمًا كبيرًا لشركة سامسونج التي عززت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا. وتميزت الشركة بإطلاق منتجات مبتكرة تشمل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والساعات الذكية، والخواتم الذكية، بالإضافة إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي وإضافته إلى أجهزتها الحديثة لتحسين تجربة الاستخدام.

وفي هذا المقال سنذكر أبرز إنجازات شركة سامسونج في عام 2024:

نظام Galaxy AI.. نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي

في إطار سعيها إلى تطوير تجربة المستخدم، أطلقت سامسونج نظام Galaxy AI الذي يُعد من أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطورًا. ويقدم النظام مزايا متقدمة تساعد في تحسين تجربة استخدام أجهزة سامسونج الحديثة.

تصف سامسونج (Galaxy AI) بأنه مساعد ذكي يقدم تجربة شاملة للذكاء الاصطناعي في هواتفها؛ لأنه يمزج بسلاسة بين الذكاء الاصطناعي الموجود في الهواتف، والذكاء الاصطناعي المستند إلى السحابة، مما يساعد في تعزيز التواصل بين البشر، وتحسين الإبداع، وتعزيز الإنتاجية بنحو كبير.

وقد تعاونت سامسونج مع جوجل لتشغيل معظم مزايا الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة عبر نموذج (Gemini) الجديد الذي طورته جوجل. وتشمل مزايا الذكاء الاصطناعي التي يقدمها (Galaxy AI) لمستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي الحديثة ما يلي:

مزية Circle to Search لتسهيل البحث عبر الإنترنت.

مزية الترجمة الفورية للمكالمات (Live Translate) التي يمكنها إظهار الترجمات الصوتية والنصية الثنائية الاتجاه لحظيًا في أثناء إجراء المكالمات الهاتفية في تطبيق الهاتف.

المترجم الفوري (Interpreter) الذي يمكنه ترجمة المحادثات التي تجريها مع شخص آخر وجهًا لوجه فوريًا.

مساعد الدردشة (Chat Assist) المدمج في تطبيق لوحة المفاتيح لمساعدتك في ضبط أسلوب الرسائل التي تكتبها ليناسب الموقف.

مساعد الملاحظات (Note Assist) الذي يتيح لك تحرير النصوص وإعادة صياغتها وتلخيصها، كما يتيح لك الحصول على قوالب معدة سابقًا تلهمك في أثناء الكتابة.

أدوات تحرير الصور ومقاطع الفيديو (Galaxy AI editing tools)، ومنها: مزية (Generative Edit) التي تسمح للمستخدم بتحريك عناصر معينة من الصور وتغيير أحجامها.

الهواتف الذكية:

أطلقت سامسونج مجموعة متميزة من الهواتف الذكية خلال عام 2024 تُلبي احتياجات الفئات المختلفة من المستخدمين، وأبرزها:

سلسلة Galaxy S24 الرائدة:

تضم هذه السلسلة ثلاثة طرز، هي: Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus و Galaxy S24 Ultra. ويأتي هاتفا Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus بمواصفات متطابقة تقريبًا باستثناء حجم الشاشة وسعة البطارية، وكلا الهاتفين يتمتعان بنظام كاميرا متطور وأداء قوي وسريع.

وأما Galaxy S24 Ultra فهو الهاتف الأبرز في السلسلة، ويتميز بنظام كاميرا متطور رباعي العدسات، يتضمن عدسة رئيسية تمتاز بدقة قدرها 200 ميجابكسل، كما يأتي مع قلم إلكتروني لتسهيل أداء بعض المهام.

وبعد مرور عدة أشهر على إطلاق هذه السلسلة، أضافت سامسونج طراز Galaxy S24 FE إلى السلسلة، ليقدم تجربة مميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسعر أقل قليلًا من طراز Galaxy S24.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه الهواتف، يمكنك الاطلاع على المقالات التالية:

هاتفا Galaxy Z Fold6 و Z Flip6:

يتميز كلا الهاتفين بتصاميم محسنة ومتانة أعلى مقارنة بالطرز السابقة. ويعد هاتف Galaxy Z Fold6 أنحف هاتف في سلسلة (Galaxy Z) حتى الآن، ويبلغ وزنه 239 جرامًا، مما يجعله أخف وزنًا من الإصدار السابق بنحو 14 جرامًا.

يعمل كلا الهاتفين بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) المطور خصوصًا لأجهزة سامسونج جالاكسي. ويجمع هذا المعالج بين الأداء المتفوق لوحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات، ووحدة المعالجة العصبية (NPU)، وقد حُسن خصوصًا للتعامل مع مزايا الذكاء الاصطناعي.

وللحفاظ على الأداء القوي، حدثت سامسونج نظام التبريد أيضًا، فقد حصل Galaxy Z Fold6 على غرفة بخار أكبر، وأما Galaxy Z Flip6 فيتميز بغرفة بخار للمرة الأولى.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا كلا الهاتفين، يمكنك الاطلاع على المقالات التالية:

الهواتف المتوسطة:

بالإضافة إلى الهواتف الرائدة والهواتف القابلة للطي، أطلقت سامسونج هذا العام مجموعة واسعة من الهواتف المتوسطة المناسبة لأصحاب الميزانيات المحدودة. وأبرزها:

هاتف Galaxy A16:

يضم هاتف Galaxy A16 5G شاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصات، ويحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية تضم عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج Exynos 1330 أو Dimensity 6300، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت قابلة للزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 1.5 تيرابايت. ويحتوي على بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير في الساعة.

هاتف Galaxy A55 5G:

يضم هاتف Galaxy A55 5G شاشة بمقاس قدره 6.6 بوصات، ويحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية تضم عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يعمل هاتف Galaxy A55 5G الجديد بمعالج سامسونج Exynos 1480، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة.

الأجهزة اللوحية:

أطلقت سامسونج مجموعة من الأجهزة اللوحية المختلفة في المواصفات والأسعار التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، وأبرزها:

سلسلة Galaxy Tab 10:

قدمت سامسونج في سبتمبر سلسلة Galaxy Tab 10 اللوحية التي تتضمن:

جهاز +Galaxy Tab 10:

يضم شاشة Dynamic AMOLED 2X قياسها 12.4 بوصة، ويعمل بمعالج +Dimensity 9300 من ميدياتيك. ويضم كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، ويحتوي على بطارية بسعة قدرها 10,090 ميلي أمبير في الساعة، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة قدرها 256 أو 512 جيجابايت.

جهاز Galaxy Tab 10 Ultra:

يضم شاشة Dynamic AMOLED 2X يبلغ قياسها 14.6 بوصة، ويعمل بمعالج +Dimensity 9300 من ميدياتيك، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد، ويحتوي على بطارية بسعة قدرها 11,200 ميلي أمبير في الساعة.

يمكنك تعرف المزيد عن هذه السلسلة في مقال: “سامسونج تطلق سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S10“.

إصدار الأطفال من جهاز Galaxy Tab A9 Plus:

هو نسخة مشابهة لجهاز Galaxy Tab A9 Plus صممته الشركة خصوصًا للأطفال. ويتميز الجهاز بشاشة بقياس قدره 11 بوصة، ويعمل بمعالج Snapdragon 695، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة قدرها 64 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 128 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويأتي الجهاز مزودًا بحافظة آمنة ومريحة للأطفال توفر حماية للكاميرا، وهي مصنوعة من مواد مرنة وخفيفة الوزن ومقاومة للصدمات. ويتضمن كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

جهاز Galaxy Tab S6 Lite إصدار 2024:

يضم جهاز Galaxy Tab S6 Lite الجديد شاشة LCD بقياس قدره 10.4 بوصات، ويأتي مع قلم S Pen ويحتوي على بطارية بسعة قدرها 7040 ميلي أمبير في الساعة.

يعمل الجهاز بمعالج Exynos 1280، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 64 أو 128 جيجابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD.

الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية:

طرحت سامسونج ثلاث ساعات ذكية متطورة، وجهازًا لتتبع اللياقة البدنية في هذا العام، وفيما يلي مواصفات هذه الأجهزة:

ساعة Galaxy Watch7:

تتوفر ساعة Galaxy Watch7 بحجمين، هما: 40 ملم و 44 ملم، وتأتي مع العديد من مزايا تتبع المؤشرات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعمل بمعالج Exynos W1000.

وتتميز الساعة بمجموعة متطورة من المستشعرات لتتبع مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية بدقة، كما تدعم مراقبة أكثر من 100 تمرين بدقة، وتوفر مزايا جديدة، مثل: مزية اكتشاف انقطاع التنفس في أثناء النوم (Sleep Apnea)، ومؤشر AGEs الذي يقدم نظرة عامة على الصحة الأيضية وعملية الشيخوخة البيولوجية.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لساعة سامسونج Galaxy Watch7 الجديدة“.

ساعة Galaxy Watch Ultra:

هي أول ساعة في سلسلة Ultra الجديدة كُليًا من سامسونج، تمتاز بالمتانة العالية، وهي مصممة للمغامرين وهواة الرياضات الخارجية والكثيفة. وتعمل ساعة Galaxy Watch Ultra بمعالج Exynos W1000، وتحتوي على مجموعة من المستشعرات التي تساعد في تتبع المؤشرات الصحية والتمارين الرياضية بكفاءة عالية.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra الذكية الجديدة“.

ساعة Galaxy Watch FE:

تأتي هذه الساعة بحجم قدره 40 ملم، وتعمل بمعالج Exynos W920، وتضم مستشعر BioActive المتقدم من سامسونج الذي يوفر مجموعة من المزايا لمراقبة المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، وتتضمن مزايا متقدمة تراقب أنماط النوم وتوفر تحليلًا مفصلًا، وتدعم Galaxy Watch FE أكثر من 100 وضع رياضي.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “ساعة سامسونج Galaxy Watch FE الجديدة.. إليك المواصفات والسعر“.

جهاز تتبع اللياقة البدنية Galaxy Fit 3:

يضم جهاز سامسونج Galaxy Fit 3 شاشة من نوع (AMOLED) تأتي بمقاس قدره 1.6 بوصة، ويدعم أكثر من 100 وضع رياضي، ويمكن استخدامه أيضًا لتتبع النوم، ويمنح Galaxy Fit3 المستخدمين فهمًا أعمق لصحتهم العامة، من خلال تقديم مقاييس صحية تشمل معدل ضربات القلب ومستويات التوتر. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا الجهاز مجموعة من مزايا الأمان، مثل: اكتشاف السقوط (Fall Detection)، ومكالمات الطوارئ (Emergency SOS).

يمكن استخدام جهاز Galaxy Fit 3 مدة تصل إلى 13 يومًا بشحنة واحدة، ولكن إذا فعّلت خاصية التشغيل الدائم للشاشة واستخدمته كثيرًا، فقد يستمر بالعمل لأربعة أيام فقط.

ولمعرفة المزيد عن مواصفات ومزايا هذا الجهاز، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لجهاز تتبع اللياقة البدنية Galaxy Fit 3 الجديد من سامسونج“.

الخواتم الذكية:

أطلقت سامسونج في هذا العام أول خاتم ذكي لها هو Galaxy Ring الذي يقدم مزايا صحية متقدمة، أبرزها:

قياس معدل ضربات القلب ومستوى الإجهاد.

تتبع مراحل النوم بدقة.

تتبع مجموعة من التمارين الرياضية.

مزية درجة الطاقة (Energy Score) التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعدك في أن تصبح أكثر وعيًا بكيفية تأثير صحتك في حياتك اليومية وتقدم توصيات بالأنشطة التي يمكنك ممارستها والأوقات المناسبة للراحة.

مزية تتبع الدورة الشهرية والتنبؤ بوقت الدورة واﻹباضة.

مزية الكشف التلقائي عن التمرين.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها خاتم سامسونج، يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تريد معرفته عن Galaxy Ring أول خاتم ذكي من سامسونج“.

السماعات اللاسلكية:

أطلقت سامسونج في هذا العام سلسلة سماعات Galaxy Buds 3 الجديدة التي تأتي بتصميم جديد ومزايا تقنية متطورة بفضل (Galaxy AI). وتضم سلسلة Galaxy Buds 3 طرازين هما: Galaxy Buds 3 و Galaxy Buds 3 Pro، وكلاهما يمتازان بتصميم جديد تطلق عليه سامسونج اسم (Blade Design)، حيث أضافت سامسونج ساقًا صغيرة إلى السماعات لتحسين تجربة الاستخدام وتسهيل التحكم في الوسائط.

تأتي سماعات Galaxy Buds 3 الأساسية مع خاصية إلغاء الضوضاء (ANC) العادية، ولكن تتميز Galaxy Buds 3 Pro بخاصية إلغاء الضوضاء المتطورة مع مزايا الصوت المحيطي، واكتشاف الأصوات، التي تتيح لها التمييز بين الضوضاء والأصوات البشرية.

ولمعرفة المزيد عن هذه السماعات، يمكنك الاطلاع على مقال: “سامسونج تكشف رسميًا عن سماعات Galaxy Buds 3“.

الحواسيب المحمولة:

إليك أبرز الحواسيب المحمولة التي أطلقتها سامسونج هذا العام:

حاسوب Galaxy Book 5 Pro 360:

هو أول إصدار من سلسلة Galaxy Book 5، ويأتي مع مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك: Circle to Search و Chat Assist و Live Translate و Transcript Assist.

يتميز هذا الحاسوب بأنه رفيع وخفيف الوزن، ويضم شاشة تعمل باللمس من نوع OLED بقياس قدره 16 بوصة، ويعمل بمعالج Intel Core Ultra 7 مع وحدة المعالجة العصبونية Intel AI Boost ووحدة معالجة الرسومات Intel Arc.

وزودت سامسونج الحاسوب بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة قدرها 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع NVMe SSD بسعة تبلغ 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد.

ولتتعرف المزيد عن مواصفات هذا الحاسوب يمكنك الاطلاع على مقال: “سامسونج تكشف عن جهاز Galaxy Book 5 Pro 360“.

حاسوب Galaxy Chromebook Plus:

يضم حاسوب Galaxy Chromebook Plus شاشة من نوع OLED يبلغ قياسها 15.6 بوصة، ويعمل الجهاز بمعالج Intel Core 3 100U (Raptor Lake-R) ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

يحتوي هذا الجهاز على زر “Quick Insert” الذي يتيح الوصول السريع إلى مزايا الذكاء الاصطناعي في نظام ChromeOS ومزايا جوجل الحديثة مثل Gemini AI.

ولتتعرف المزيد عن مواصفات هذا الحاسوب يمكنك الاطلاع على مقال: “سامسونج تكشف عن حاسوبها الجديد Galaxy Chromebook Plus“.