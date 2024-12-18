تحديثات جديدة في ChatGPT Search لتحسين تجربة البحث عبر الإنترنت 

أضافت OpenAI مزية البحث ChatGPT Search إلى ChatGPT في شهر نوفمبر. كما طورت الشركة إضافة للمتصفح تسمح لك بجعل ChatGPT Search محرك البحث الافتراضي لديك. ومع ذلك، كانت هذه المزية حصرية لمستخدمي الإصدارات المأجورة. لكن مع انطلاق فعاليات “12 يومًا” التي تستضيفها الشركة، أصبحت مزية البحث في ChatGPT متاحة لمستخدمي الإصدار المجاني.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت مزية البحث على ترقيتين كبيرتين من شأنهما تغيير طريقة البحث عبر الإنترنت؛ إذ أصبحت ChatGPT Search تدعم الوضع الصوتي المتقدم (Advanced Voice Mode)، مما يسمح لك بالبحث عبر الإنترنت باستخدام الصوت. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل مزية البحث في تطبيق ChatGPT الخاص بهواتف آيفون مع تطبيق خرائط آبل (Apple Maps) لتسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالأماكن.

دعم الوضع الصوتي المتقدم:

بفضل القدرة على استخدام الوضع الصوتي المتقدم (Advanced Voice Mode) في أثناء البحث عبر الإنترنت باستخدام مزية البحث، أصبح بإمكانك أن تطلب من ChatGPT البحث عن معلومات محددة باستخدام صوتك، والحصول على الإجابات منطوقة ولن تضطر إلى كتابة أي عبارات بحث.

ويمكنك مقاطعة الدردشة لتحديث موضوع البحث عند الحاجة، ولن تضطر إلى تعديل الكلمات المفتاحية إذا لم تحصل على الإجابة المطلوبة من أول مرة. ويكفي تعديل الطلب بصوتك، وستتولى مزية ChatGPT Search المهمة.

بالإضافة إلى ذلك، ستظل محادثاتك محفوظة في حسابك في تطبيق ChatGPT، مما يتيح لك متابعة البحث من حيث توقفت أو مواصلة النقاش مع الروبوت عن موضوع بحث سابق.

ومع طرح ChatGPT Search لمستخدمي الإصدار المجاني، أصبحت هذه المزية أسرع وأفضل من قبل؛ إذ أصبح تطبيق ChatGPT يوفر نتائج بحث تتضمن صور ذات صلة بموضوع البحث، مع عرض المصادر بوضوح أكثر من السابق.

التكامل مع خرائط آبل:

الترقية الثانية التي حصلت عليها مزية البحث التكامل مع خرائط آبل؛ إذ تتكامل مزية البحث المدمجة في تطبيق ChatGPT الخاص بهواتف آيفون مع تطبيق خرائط آبل (Apple Maps)، مما يتيح لك رؤية معلومات عن مواقع الشركات ومواعيد عملها أو الأماكن الأخرى التي تبحث عنها عبر الإنترنت باستخدام ChatGPT Search، وعند النقر على اسم الشركة أو إسم المكان الذي ظهر في صفحة البحث ستنتقل تلقائيًا إلى تطبيق الخرائط إلى الصفحة الخاصة بموقع الشركة لتتمكن من تتبع الاتجاهات.