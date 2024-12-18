آبل تتيح ميزة “انظر في الأنحاء” في خرائطها في الويب

أطلقت شركة آبل تحديثًا جديدًا لإصدار الويب من خرائطها “Apple Maps“، إذ باتت تلك الخرائط تدعم ميزة “انظر في الأنحاء Look Around” التي تشبه ميزة “التجوّل الافتراضي Street View” من جوجل.

وتتيح ميزة “انظر في الأنحاء Look Around” في المناطق المدعومة عرضًا تفصيليًا بدقة عالية للمطاعم والمتاجر والمعالم البارزة وغيرها من الأماكن في الشوارع.

وتتوفر تلك الميزة منذ مدة طويلة في أجهزة آبل، لكن إتاحتها الآن في إصدار الويب يتيح لكافة المستخدمين تجربتها، حتى إن لم يكن لديهم أجهزة من آبل.

وبدأت آبل دعم هذه الميزة في وقتٍ سابق من شهر ديسمبر الجاري، وتتوفر ميزة “Look Around” حاليًا في عدة مدن داخل الولايات المتحدة، إلى جانب بلدان أخرى مثل أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهونغ كونغ ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا وسنغافورة وبريطانيا وغيرها. ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق المدعومة عبر موقع آبل الرسمي.

يُذكر أنه في أغسطس الماضي ظهرت مؤشرات تفيد بأن الشركة تعمل على توسيع كبير لميزة “انظر في الأنحاء Look Around”، لتشمل مناطق ريفية إضافية وبلدانًا جديدة مثل المغرب ومصر والأردن وسوريا ولبنان والصين وبيلاروسيا وتركيا وبلغاريا والمكسيك وسلوفاكيا، لكن هذا التوسع لم يحدث حتى الآن.

ويعمل إصدار الويب من خرائط آبل بطريقة مشابهة لتطبيق الخرائط في أجهزتها، إذ يتيح للمستخدمين الحصول على توجيهات القيادة والمشي، واستكشاف أماكن جديدة، والاطلاع على التقييمات وساعات العمل، بالإضافة إلى تصفح الأدلة المٌخصصة، كما تتضمن الخرائط مزايا اكتشاف أماكن تناول الطعام والتسوق والمعالم السياحية حول العالم.

ويُعد إصدار الويب من خرائط آبل بديلًا لخدمة خرائط جوجل، ويمكن الوصول إليها عبر متصفحات سفاري وكروم وإيدج وفايرفوكس في أجهزة ماك وآيباد وحواسيب ويندوز، علمًا بأن إصدار الويب من خرائط آبل ما زال في المرحلة التجريبية (بيتا).