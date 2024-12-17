بقلم ولوحة مفاتيح.. هونر تكشف عن جهازها اللوحي الجديد Honor Pad V9

أعلنت شركة هونر إطلاق جهازها اللوحي الجديد Honor Pad V9، الذي يتميز ببطارية تدوم طويلًا، وهيكل نحيف نسبيًا، وشاشة بمعدل تحديث مرتفع.

ويأتي الجهاز مع قلم رقمي ولوحة مفاتيح، مما يجعله مناسبًا لإنشاء الرسومات والكتابة وغيرها من الاستخدامات الإبداعية، لكن ذلك المُلحقين يُباعان بنحو منفصل.

ويتميز الجهاز بشاشة LCD قياسها 11.5 إنشًا بدقة قدرها 2,800 × 1,840 بكسلًا، مع دعم لمعدل تحديث يبلغ 144 هرتزًا لتوفير تجربة مرئية سلسة، وتصل درجة السطوع القصوى في الجهاز إلى 500 شمعة.

ويتضمن الجهاز ذاكرة عشوائية بسعة قدرها 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، كما تتوفر إصدارات أخرى بذاكرة عشوائية تبلغ 12 جيجابايت مع خيارات تخزين تصل إلى 256 أو 512 جيجابايت.

ويعمل جهاز Honor Pad V9 بمعالج Dimensity 8350 Extreme من ميدياتيك بتردد يصل إلى 3.35 جيجاهرتز، كما يضم كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويعمل الجهاز ببطارية كبيرة بسعة قدرها 10,100 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 66 واطًا، ويدعم الواي فاي 6 والبلوتوث 5.2، لكنه يفتقر إلى خيار الاتصال الخلوي بشبكات المحمول، ويبلغ وزن الجهاز 475 جرامًا تقريبًا.

ومن الناحية البرمجية، يعمل جهاز Honor Pad V9 بنظام التشغيل MagicOS 9.0 المبني على نظام أندرويد 15، ويقدم مجموعة من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل تحويل المذكرات الصوتية إلى نصوص، واستخراج النقاط الرئيسية من المستندات الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء المعادلات من الملاحظات المكتوبة يدويًا.

ويتوفر جهاز Honor Pad V9 حاليًا للحجز الأولي في الصين بسعر يبدأ من 300 دولارٍ أمريكي، ولم تقدم هونر بعدُ أي تفاصيل رسمية حول الأسعار أو إتاحة الجهاز عالميًا.