مقارنة بين GPT o1 و GPT o1-mini و GPT-4o.. ما النموذج المناسب لكل مهمة؟

مع دخولنا العام الثالث من ثورة الذكاء الاصطناعي، تواصل شركات التكنولوجيا دفع حدود الإبداع وتقديم روبوتات ذكاء اصطناعي جديدة أكثر تطورًا، ومع ذلك يظل ChatGPT هو الأبرز بين هذه الروبوتات. ولكن مع وجود أكثر من ستة نماذج لغوية متاحة في هذا الروبوت من OpenAI، قد يكون تحديد النموذج المناسب لكل مهمة تحديًا كبيرًا.

ولمساعدتك في اختيار النموذج المناسب للمهمة التي تريد القيام بها، سنوضح فيما يلي استخدامات كل نموذج:

نموذج GPT o1:

في سبتمبر كشفت OpenAI عن نموذج “o1”، وهو نموذج يتمتع بقدرة قريبة جدًا من قدرة التفكير البشري ويمكنه تقديم ردود دقيقة عن الأسئلة المعقدة المتعلقة بالعلوم والرياضيات والبرمجة ويفكر بعمق قبل أن يقدمها.

ووفقًا للشركة، دُرّب هذا النموذج على خوارزمية جديدة تمامًا ومجموعة بيانات تدريب مصممة خصوصًا لهذا الغرض، ويتفوق o1 بنحو كبير على نماذج GPT-4o في الاختبارات الخاصة بتقييم قدرات النماذج اللغوية. كما أن نظام الفحص الداخلي لهذا النموذج يساعده في تقليل الأخطاء (الهلوسة) مقارنة بالنماذج السابقة.

فإذا كنت تبحث عن أذكى نموذج وأفضل أداء في ChatGPT، فاختر نموذج o1. فهو مناسب للمهام التي تتطلب معالجة بيانات معقدة أو حل مسائل رياضية وبرمجية صعبة.

ولكن هذا النموذج غير متاح حاليًا لمستخدمي الإصدار المجاني، ويمكنك الوصول إليه عبر الاشتراك بإصدار Plus أو Teams، ولكن بحد 50 رسالة أسبوعيًا. وللحصول على وصول غير محدود، ستحتاج إلى دفع 200 دولار شهريًا للاشتراك بإصدار Pro.

نموذج GPT o1-mini:

o1-mini يمثل النسخة المبسطة من النموذج الكبير (GPT o1)، ويركز في حل المشكلات الرياضية والبرمجية بسرعة على عكس النموذج الكبير الذي يقضي وقتًا طويلًا نسبيًا في معالجة الأسئلة قبل الرد عليها. وصُمم o1-mini لتحقيق السرعة والكفاءة في المهام التقنية المحددة، مما يجعله مثاليًا لأتمتة المهام.

فإذا كنت بحاجة إلى معالجة بيانات متوسطة التعقيد أو حل مسائل رياضية متوسطة أو تحليل أكواد برمجية بسيطة بسرعة، فإن o1-mini هو النموذج المناسب لهذه المهام.

وللوصول إلى o1-mini ستحتاج إلى الاشتراك في إصدار Plus. ويتيح لك هذا الاشتراك إرسال 50 مطالبة يوميًا إلى o1-mini، وأما إصدار Pro فيوفر وصولًا غير محدود إلى هذا النموذج.

نموذج GPT-4o:

GPT-4o هو إصدار مطور من نموذج GPT-4 وقد أطلقته OpenAI في مايو 2024، ويُعدّ أسرع نموذج من الشركة؛ إذ يتميز بسرعة استجابة قريبة من المستوى البشري، ويتمتع بقدرات محسنة على فهم اللغات غير الإنجليزية، وفهم المحتوى المرئي والمحتوى الصوتي.

وبالإضافة إلى كونه أسرع وأكثر كفاءة من النماذج السابقة، حقق 4o نتائج متميزة في اختبارات النماذج اللغوية المتعددة اللغات. كما يوفر نافذة سياقية تصل إلى 128,000 مَعلمة، ويستطيع إنشاء نصوص طويلة وصور وأصوات. ويُعدّ هذا النموذج مناسبًا لمهام الكتابة الإبداعية والترجمة، وتلخيص النصوص وتحليلها، وتحليل المحتوى الصوتي.

يمكنك الوصول إلى GPT-4o عبر الإصدار المجاني من ChatGPT، لكن الاشتراك في Plus بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا يزيد الحد اليومي لاستخدام النموذج.

نموذج GPT-4o mini:

GPT-4o mini هو أقل نموذج لغوي ذكاءً من OpenAI. وقد صُمم للمهام البسيطة التي تتطلب معالجة سريعة وهو غير مناسب للمهام التحليلية المعقدة. ويتوفر هذا النموذج لمشتركي Plus و Pro.

نموذج GPT-4:

كان GPT-4 أول قفزة كبيرة في قدرات ChatGPT منذ إطلاقه. وقد أطلقته الشركة في أبريل 2023 لمستخدمي إصدار Plus، وأصبح متاحًا في ChatGPT وروبوت Copilot.

وقد روجت OpenAI للنموذج باعتباره أكثر موثوقية وإبداعًا وقادرًا على التعامل مع التعليمات الدقيقة مقارنة بسابقه GPT-3.5. وكان أيضًا أول نموذج متعدد الوسائط، إذ يمكنه إنشاء النصوص وتحليلها وإنشاء الصور والأصوات.

GPT-4 هو النموذج الأساسي المتاح لجميع مستخدمي الإصدار المجاني. وبالنسبة لمعظم مستخدمي روبوت ChatGPT يُعد كل من GPT-4 و GPT-4o mini النماذج المناسبة للمساعدة في أداء المهام اليومية السهلة كالحصول على الأفكار، وتلخيص النصوص، والمساعدة في كتابة الرسائل.