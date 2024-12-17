جوجل تكشف عن نموذج توليد الفيديو الجديد Veo 2

في خطوة تعزز المنافسة في مجال المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي، كشفت شركة ديب مايند، التابعة لجوجل، عن Veo 2، الجيل الثاني من نموذج توليد الفيديو الخاص بها الذي ينافس نموذج Sora الذي أطلقته OpenAI حديثًا.

ويوفر نموذج Sora إمكانية تحويل الأوامر النصية إلى مقاطع فيديو قصيرة عالية الجودة تصل مدتها إلى 20 ثانية فقط بدقة قدرها 1080 بكسلًا، في حين يوفر نموذج Veo 2 حدودًا أعلى من خلال قدرته على إنتاج مقاطع فيديو بجودة قدرها 4K، وتصل مدتها إلى دقيقتين، مما يجعلها أداة أكثر تطورًا للمحترفين في صناعة المحتوى.

ويمكن للمستخدمين تجربة Veo 2 عبر منصة VideoFX التابعة لجوجل، لكن ديب مايند أشارت إلى وجود قائمة انتظار لمنح صلاحية الوصول إليه. ومع ذلك، أكّدت الشركة أنها تعمل على توسيع نطاق إتاحة النموذج لتوفيره قريبًا.

ومن أبرز الأمثلة التي استعرضتها ديب مايند، مقطع فيديو سينمائي أُنشئ بناءً على وصف تفصيلي لأجواء قصر ملكي من عصر النهضة، بالإضافة إلى مقطع فيديو لرسوم متحركة، ومقطع آخر لطيور الفلامنجو في بحيرة، وغير ذلك.

ورغم الإبهار البصري الذي يقدمه Veo 2، أكّدت ديب مايند أن توليد المشاهد المعقدة أو الحركات الديناميكية ما زال يشكل تحديًا للنموذج. ومع ذلك، فإن هذا التطوّر يعزز مكانة جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً مع استمرار المنافسة مع شركات مثل OpenAI.

يُذكر أن Veo 2 يشكّل نقلة نوعية في أدوات توليد المحتوى، مما يجعله خيارًا جذابًا لصناع المحتوى الباحثين عن الجودة العالية والتفاصيل الدقيقة.