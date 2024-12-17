جوجل تتيح نموذجًا تجريبيًا متطورًا للمشتركين في Gemini

أعلنت جوجل الأسبوع الماضي إتاحة الإصدار التجريبي من نموذج Gemini 2.0 Flash لكافة مستخدمي روبوتها الذكي Gemini. واليوم، أصبح بإمكان المشتركين في خدمة Gemini Advanced تجربة النموذج الجديد Gemini-Exp-1206، الذي يتميز بأداء مُحسن بنحو كبير في المهام المعقدة، مثل البرمجة والرياضيات والاستدلال واتباع التعليمات المتعددة الخطوات.

ووفقًا لما ذكرته جوجل عبر موقعها الرسمي، فإن النموذج الجديد يأتي لمساعدة المستخدمين في التعامل مع التحديات المعقدة بسلاسة أكبر؛ سواء كانت تتعلق بحل مشكلات برمجية متقدمة، أو إنجاز مسائل رياضية مرتبطة بالدراسة أو المشاريع الشخصية، أو صياغة خطط عمل مُفصّلة تتطلب تعليمات دقيقة متعددة المراحل.

يُذكر أن هذا النموذج ما زال في مراحله التجريبية الأولى، وقد لا يعمل كما هو متوقع في بعض الحالات، كما أنه لا يوفر إمكانية الوصول إلى المعلومات الآنية المُحدّثة، ولن يكون متوافقًا مع بعض مزايا Gemini الأخرى في وضعه التجريبي الحالي، وفقًا لجوجل.

ويمكن لمشتركي Gemini Advanced الوصول إلى هذا النموذج عبر قائمة النماذج المتاحة في Gemini في إصدار سطح المكتب والويب والهواتف المحمولة.

ومن أبرز مزايا نموذج Gemini-Exp-1206 قدرته على معالجة سياقات نصية طويلة تزيد على مليوني رمز، أي ما يصل إلى 3 آلاف صفحة من النصوص، مما يسمح له بفهم النصوص الطويلة والحفاظ على الترابط عبر مستندات واسعة. كما أظهر النموذج أداءً متميزًا في اختبارات متعددة، متفوقًا على النماذج الأخرى المتطورة من ChatGPT و Claude في بعض الفئات.

ويُقال إن هذا النموذج التجريبي الذي يُسمى Gemini-Exp-1206 قد تطلقه جوجل باسم Gemini 2.0 Pro في وقتٍ لاحق للمشتركين في خطة Gemini Advanced التي تتيحها الشركة باشتراك شهري قدره 20 دولارًا أمريكيًا.