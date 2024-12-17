تطبيق ثردز من ميتا يصل إلى 300 مليون مستخدم

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن تطبيق ثردز حقق نموًا ملحوظًا بوصوله إلى 300 مليون مستخدم شهريًا، وأن أكثر من 100 مليون شخص يستخدمون التطبيق يوميًا، وفقًا لما جاء في منشور له عبر صفحته الرسمية في التطبيق.

وكان زوكربيرج قد أشار مرارًا إلى أن تطبيق ثردز يمتلك “فرصة جيدة” ليصبح التطبيق التالي للشركة الذي يصل إلى مليار مستخدم بعد فيسبوك وماسنجر وإنستاجرام وواتساب. ومع أن تحقيق هذا الهدف ما زال بعيدًا، فإن وتيرة نمو التطبيق تبدو متسارعة؛ فمنذ أن تجاوز 100 مليون مستخدم في خريف العام الماضي، ارتفع العدد إلى 275 مليون مستخدم في مطلع نوفمبر الماضي.

وفي سياقٍ متصل، كشفت شركة آبل أن تطبيق ثردز كان التطبيق الثاني الأكثر تنزيلًا خلال عام 2024 في الولايات المتحدة، بعد تطبيق التسوق Temu الذي تصدّر ترتيب التطبيقات الأكثر تنزيلًا.

ومن المتوقع أن يشهد التطبيق تغييرات مهمة خلال الأسابيع المقبلة، إذ تسعى ميتا إلى الاستفادة من هذا النمو السريع. ووفقًا لتقرير نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني، فإن ميتا تعتزم بدء اختبار الإعلانات في ثردز في أوائل عام 2025.

يُذكر أن ثردز ليس التطبيق الوحيد الذي يسعى إلى إعادة تشكيل مفهوم منصات التدوين المصغّر الرقمية، وسط مغادرة بعض المستخدمين منصة إكس، تويتر سابقًا، فقد شهد تطبيق بلوسكاي أيضًا نموًا كبيرًا حديثًا، إذ تضاعف عدد مستخدميه تقريبًا في نوفمبر الماضي ليصل إلى أكثر من 25 مليون مستخدم دون الكشف عن عدد المستخدمين النشطين يوميًا.