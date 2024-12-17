أسرار هواتف iPhone 17 القادمة.. ما الذي تخطط آبل لتقديمه في عام 2025؟

تشير العديد من التقارير إلى أن عام 2025 سيشهد تحولًا كبيرًا في هواتف آيفون، إذ تتجه آبل نحو تجديد شامل لسلسة هواتف (iPhone 17) القادمة، فبعد سنوات من التطورات التدريجية، قد نشهد أكبر تحديث في تصميم هواتف آيفون منذ تصميم هاتف (iPhone X) الذي أُطلق في عام 2017، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المزايا الجديدة التي من شأنها أن تعيد تعريف تجربة المستخدم.

ويعود ذلك إلى أن آبل تواجه تحديًا كبيرًا في الحفاظ على حماس المستهلكين تجاه هواتف آيفون في عام 2025، فمع ميل المستخدمين للاحتفاظ بهواتفهم لمدة أطول، أصبح من الصعب إقناعهم بضرورة الترقية، كما تساهم عوامل مثل ارتفاع الأسعار والتطورات البسيطة في المواصفات في زيادة هذا التحدي، مما يدفع آبل إلى التفكير خارج الصندوق لتقديم ابتكارات جديدة تجذب المستخدمين.

وقد كشف تقرير جديد من شركة أبحاث السوق (IDC) أن آبل لم تشهد سوى نمو ضئيل في مبيعات هواتف (iPhone 16) في عام 2024، مع أن سوق الهواتف الذكية قد شهد انتعاشًا كبيرًا، ويعني ذلك أن إدماج مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُعرف باسم (Apple Intelligence) في هواتف آبل لم تجذب اهتمام المستهلكين، كما لم يدفعهم لشراء الهواتف الجديدة.

ولكن إذا صحت الشائعات حول إطلاق إصدار جديد في السلسلة ليحل محل إصدار (iPhone 17 Plus)، وإنه سيأتي بتصميم نحيف نحو غير مسبوق – من المتوقع أن يكون الأنحف على الإطلاق في تاريخ هواتف آبل – قد تثير اهتمام المستهلكين.

إليك ما تخطط آبل لتقديمه في عام 2025:

1- هاتف (iPhone 17 Air):

بينما تقدم سامسونج وجوجل وغيرها من الشركات هواتف قابلة للطي سواء أفقيًا أو رأسيًا، تلتزم آبل بالتصميم التقليدي الذي كان عليه آيفون منذ طرحه أول مرة، ولكن في عام 2025 تفكر الشركة في تغيير تصميم آيفون بطريقة مختلفة من خلال جعله أنحف بنحو غير مسبوق.

إذ تشير التقارير الصادرة عن موقع (The Information) ووكالة بلومبرغ إلى أن آبل قد تطلق آيفون أنحف وأكثر أناقة العام القادم بدلًا من إصدار (iPhone 17 Plus) في السلسلة، وسيكون التصميم الأنيق للهاتف هو عامل الجذب الرئيسي له، لأنه من المرجح أن يكون له مواصفات متقاربة لمواصفات (iPhone 17) الأساسي. فعلى سبيل المثال، أفاد المحلل (مينغ تشي كو) أن هذا الهاتف سيكون به كاميرا خلفية واحدة بدلًا من الكاميرا المزدوجة الموجودة في آيفون 16، وآيفون 16 بلس، ولكنه سيعمل بالمعالج نفسه الموجود في iPhone 17 الأساسي.

كما ذكرت بعض التقارير أن هاتف (iPhone 17 Air) ستقل نحافته عن آيفون 16 برو بنحو 2 ملم، وعلى مستوى مقاس الشاشة، سيكون بين شاشة آيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، إذ يتوقع أن تأتي شاشته بقياس يتراوح بين 6.55 أو 6.65 بوصات.

ويمكن أن يكون هاتف (iPhone 17 Air) إذا لاقى استحسانًا، هو ما تحتاج إليه آبل لإثارة حماس المستهلكين بشأن هواتف آيفون الأساسية، فعلى مدار العامين الماضيين، تضمنت إستراتيجية آبل نقل المزايا من طرز Pro، مثل: (Dynamic Island)، و(Action Button)، إلى هواتف آيفون الأساسية لجعلها تبدو جديدة مقارنة بسابقاتها.

كما أشارت التقارير أيضًا إلى أن الهاتف سيتضمن أول شريحة مودم تطورها آبل لالتقاط شبكات الجيل الخامس 5G، لتستغني بذلك عن شرائح كوالكوم للمودم، وهو ما قد يقلل من معدل استهلاك البطارية.

2- هاتف iPhone 17:

تخطط آبل في عام 2025، لإعادة هيكلة سلسلة هواتف iPhone 17، إذ سيشهد هذا العام إضافة الطراز الجديد الأنحف (iPhone 17 Air)، في حين ستستغنى عن طراز (Plus) بسبب ضعف المبيعات. وعلاوة على ذلك من المتوقع أن يشهد iPhone 17 الأساسي زيادة في مقاس الشاشة من 6.1 بوصات إلى 6.3 بوصات، ليصبح بذلك بحجم (iPhone 16 Pro).

بناءً على هذه التغييرات، ستصبح مقاسات الشاشة في سلسلة هواتف (iPhone 17) القادمة كالتالي:

هاتف iPhone 17: يضم شاشة بمقاس قدره 6.3 بوصات.

يضم شاشة بمقاس قدره 6.3 بوصات. هاتف (iPhone 17 Air) الجديد: يضم شاشة بمقاس قدره 6.6 بوصات (حسب التوقعات).

يضم شاشة بمقاس قدره 6.6 بوصات (حسب التوقعات). هاتف (iPhone 17 Pro): يضم شاشة بمقاس قدره 6.3 بوصات.

يضم شاشة بمقاس قدره 6.3 بوصات. هاتف (iPhone 17 Pro Max): يضم شاشة بمقاس قدره 6.9 بوصات.

3- هاتفا iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max:

أشار تقرير موقع (The Information)، إلى أن هواتف iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max الرائدة ستشهد تغييرات جذرية في التصميم، ومنها تخلي آبل عن استخدام إطار التيتانيوم المستخدم في الطرز الحالية، والعودة إلى استخدام إطار مصنوع من الألمنيوم.

ولتوضيح أهمية هذا التغيير، من المهم الإشارة إلى أن شركة آبل لم تستخدم الألمنيوم في تصميم هواتف آيفون برو منذ عام 2017، وهو العام الذي أطلقت فيه هاتف (iPhone X) الذي جاء بإطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويعني ذلك أن العودة إلى استخدام الألمنيوم تمثل تحولًا كبيرًا في إستراتيجية آبل المتعلقة بمواد تصنيع هواتفها الرائدة. ومن المتوقع أن يكون هذا التغيير له تأثير واضح في تكلفة الإنتاج، وزن الجهاز، وعملية التصنيع، بالإضافة إلى الجوانب التصميمية الأخرى.

وعلاوة على ذلك، أفادت بعض التسريبات أن تصميم الجزء الخلفي من هواتف iPhone 17 Pro سيكون مزيجًا من الألومنيوم والزجاج، بدلًا من الزجاج بالكامل كما هو الحال حاليًا، إذ سيُصنع النصف العلوي من الظهر من الألمنيوم، في حين سيظل النصف السفلي مصنوعًا من الزجاج لدعم وظيفة الشحن اللاسلكي.

كما تشير التسريبات والمعلومات المتوفرة إلى تغييرات محتملة في تصميم الكاميرا الخلفية، إذ تعتمد هواتف آيفون الحالية على نتوء كاميرا مربع الشكل، ولكن تخطط آبل لجعله مستطيل الشكل وأن يكون مصنوع من الألمنيوم بدلًا من الزجاج المستخدم حاليًا.

وقد دعمت تسريبات سلسلة التوريد تقرير (The Information) حول تغيير تصميم الكاميرا، إذ تشير التسريبات القادمة من الصين إلى أن الشكل سيكون (بيضاويًا ممدودًا) وليس مستطيلًا بالمعنى الدقيق، ويعني ذلك أنه سيكون أقرب إلى شكل بيضاوي مطول أفقيًا.

فقد نشر المدون التقني (Digital Chat Station) على منصة ويبو الاجتماعية الصينية صورة مسربة يدعي أنها لهيكل هاتف (iPhone 17 Air) وتظهر قدوم الكاميرا الخلفية بتصميم أفقي يتشابه كثيرًا مع تصميم الكاميرا الخاصة بهاتف جوجل بيكسل 9 Pro XL.

4- هاتف (iPhone SE 4) مع Face ID:

تشير التقارير والتسريبات أيضًا إلى أن هاتف (iPhone SE) سيشهد تحولًا كبيرًا مع إطلاق الجيل الرابع المُنتظر في عام 2025، إذ سيأتي هذا الهاتف بتحديثات جذرية في التصميم والمواصفات مما يجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف ذات الأسعار المعقولة.

إليك أبرز التفاصيل المتوقعة:

شاشة تغطي الواجهة بالكامل: سيحصل هاتف (iPhone SE 4) على تصميم حديث بشاشة تمتد من الحافة إلى الحافة، على غرار هواتف آيفون الأخرى، مما يلغي تصميم الحافات السميكة و زر (Home) القديم، ليتميز بشاشة يبلغ قياسها 6.1 بوصات مع نتوء علوي يشبه هاتف آيفون 14.

سيحصل هاتف (iPhone SE 4) على تصميم حديث بشاشة تمتد من الحافة إلى الحافة، على غرار هواتف آيفون الأخرى، مما يلغي تصميم الحافات السميكة و زر (Home) القديم، ليتميز بشاشة يبلغ قياسها 6.1 بوصات مع نتوء علوي يشبه هاتف آيفون 14. خاصية Face ID: سيضم الهاتف خاصية تعرّف الوجه Face ID بدلًا من تقنية تعرّف بصمات الأصابع Touch ID.

سيضم الهاتف خاصية تعرّف الوجه Face ID بدلًا من تقنية تعرّف بصمات الأصابع Touch ID. زر الإجراء (Action Button): من المتوقع إضافة زر الإجراء القابل للتخصيص، الموجود في هواتف iPhone 15 Pro، مما يوفر مزيدًا من التحكم في وظائف الهاتف.

من المتوقع إضافة زر الإجراء القابل للتخصيص، الموجود في هواتف iPhone 15 Pro، مما يوفر مزيدًا من التحكم في وظائف الهاتف. كاميرا بدقة قدرها 48 ميجابكسل: سيضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، مثل تلك الموجودة في هواتف آيفون 15، مع إمكانية التكبير البصري حتى مرتين. وستأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل مثل هواتف آيفون 15، مما يشير إلى تحسينات واضحة مقارنةً بهاتف iPhone SE الحالي.

سيضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، مثل تلك الموجودة في هواتف آيفون 15، مع إمكانية التكبير البصري حتى مرتين. وستأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل مثل هواتف آيفون 15، مما يشير إلى تحسينات واضحة مقارنةً بهاتف iPhone SE الحالي. دعم Apple Intelligence: أشارت بعض التقارير إلى أن هاتف (iPhone SE 4) سيدعم (Apple Intelligence)، الذي سيوفر مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

وعلاوة على ذلك قد يكون هاتف (iPhone SE 4) مميزًا بشكل خاص لسبب آخر، فمن المتوقع أن يكون أول جهاز من آبل يستخدم أول مودم داعم لشبكات الجيل الخامس 5G من تطوير الشركة نفسها، إذ تسعى آبل إلى اختبار هذا المودم الجديد أولًا عبر هاتف اقتصادي، لذلك ستطلق المودم أولًا في هاتف (iPhone SE 4) في ربيع 2025، قبل أن يصل إلى الأجهزة الأكثر تميزًا.

5- مزايا جديدة في (Apple Intelligence):

أطلقت آبل أول مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُعرف باسم (Apple Intelligence) رسميًا في نهاية شهر أكتوبر 2024، مقدمة لمحة عن رؤيتها لكيفية جعل الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة في هواتفها.

وتشمل مزايا (Apple Intelligence) حاليًا أدوات الكتابة التي تتيح لك إعادة صياغة النصوص، وتلخيصها، وتدقيقها بسهولة، ومزايا تحرير الصور، وأدوات توليد الصور والوجوه التعبيرية من النصوص، بالإضافة إلى تكامل ChatGPT مع المساعد (سيري) Siri.

ولكن تخطط آبل لتطوير سيري في عام 2025 ليكون قادرًا على إدماج السياق الشخصي في الاستجابات واتخاذ إجراء داخل التطبيقات وفهم ما هو موجود في شاشة هاتفك للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة.

ووفقًا لتقارير بلومبرغ لدى آبل خطط لدعم سيري بنماذج لغوية كبيرة أكثر تطورًا، على غرار Gemini من جوجل، و ChatGPT من OpenAI. سيكون Siri الجديد قادرًا على الإجابة عن الأسئلة بسرعة عالية وبطريقة أكثر طبيعية.

ومع ذلك، لا يُتوقع أن يصل هذا التطور قبل عام 2026، إذ تفضل آبل عادة الانتظار حتى تُتقن نهجها الفريد في مجال الذكاء الاصطناعي بدلًا من التسرع في اللحاق بالمنافسين، ويعزز ذلك ما قاله تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل خلال مقابلة مع مجلة (Wired)، إذ شبه الذكاء الاصطناعي بأنه تقنية أساسية، مثل اللمس المتعدد، الذي أحدث ثورة في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

6- لا تتوقع رؤية آيفون قابل للطي في عام 2025:

لقد انتشرت شائعات حول هاتف آيفون قابل للطي منذ سنوات، ولكن لا تتوقع أن ترى هذا الهاتف في عام 2025، إذ أفادت وكالة بلومبرغ أن جهاز آيباد القابل للطي من المرجح أن يأتي قبل هاتف آيفون القابل للطي، وأن كلاهما ما زال على بُعد سنوات من الإطلاق.

وقد أكد ذلك تقرير جديد صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، أفاد أن آبل تعمل على تطوير جهازين جديدين قابلين للطي، الأول هاتف آيفون قابل للطي بشاشة أكبر من شاشة هاتف آيفون 16 برو ماكس التي يبلغ قياسها 6.9 بوصات ومن المتوقع أن يصل قياسها إلى 7 بوصات على الأقل عند فتح الهاتف.

والثاني سيكون جهازًا أكبر حجمًا يهدف إلى أن يكون بديلًا للحواسيب المحمولة، مع شاشة يبلغ قياسها 19 بوصة عند فتحها بالكامل، ولكن يُتوقع إطلاقهما في عام 2026 وما بعده.