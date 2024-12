حصاد 2024.. أهم نماذج الذكاء الاصطناعي التي أُطلقت خلال العام

شهد عام 2024 تطورات غير مسبوقة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ واصلت الشركات التقنية الكبرى والمختبرات البحثية الرائدة سباقها لإطلاق نماذج جديدة تتحدى حدود الابتكار، ابتداءً من النماذج التي أعادت تعريف التفاعل بين الإنسان والآلة، ووصولًا إلى تلك التي أسهمت في تحسين قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، فقد كان هذا العام غنيًا بالإبداعات التي رسّخت مكانة الذكاء الاصطناعي كعامل رئيسي في تشكيل المستقبل.

لذلك سنعرض في هذا المقال أهم نماذج الذكاء الاصطناعي التي أُطلقت خلال عام 2024، مع تسليط الضوء على قدراتها، وكيف أثّرت في حياتنا؟ فإذا كنت من محبي التقنية أو من المهتمين بمواكبة الثورة الرقمية، فإن هذا التقرير سيأخذك في جولة شاملة بين أهم الإنجازات والابتكارات التي شهدها هذا العام:

طورت شركة جوجل ديب مايند في عام 2020 النموذج الثوري (ألفا فولد) AlphaFold، للتنبؤ ببنية البروتين، وقد حقق في مسابقة (CASP13) آنذاك مستويات لا مثيل لها من الدقة، وفي عام 2022، أطلقت الشركة الإصدار الثاني من النموذج وهو (AlphaFold 2)، الذي استطاع التنبؤ بدقة مذهلة بهياكل 200 مليون بروتين، وقد حقق دقة تنبؤ تضاهي تلك التي تُحقَّق في التجارب المعملية المعقدة.

ويمثل هذا الإنجاز قفزة نوعية في علوم الأحياء الحاسوبية والهندسة الحيوية، إذ كان تحديد بنية بروتين واحد يستغرق عادةً عامًا أو أكثر، في حين يستطيع نموذج (AlphaFold) القيام بذلك في دقائق معدودة.

وبفضل نشر تنبؤات بنية البروتين في قاعدة بيانات مجانية، تمكن العلماء حول العالم من تسريع وتيرة الأبحاث في مجالات حيوية، مثل: تطوير أدوية جديدة، ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية، والتصدي لتحدي التلوث البلاستيكي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي شهر مايو 2024، أطلقت شركة جوجل ديب مايند الإصدار الثالث من النموذج وهو (AlphaFold 3) الذي يتميز بقدرته على التنبؤ بهياكل البروتينات، وبتفاعلاتها مع الحمض النووي (DNA) أيضًا، والحمض النووي الريبوزي (RNA)، والجزيئات الأخرى.

ويصف جون جامبر، رئيس فريق ألفا فولد، هذا التطور بقوله: “إذا كان نموذج (AlphaFold 2) قد ركز في فهم بنية البروتينات بحد ذاتها، فإن نموذج (AlphaFold 3) يتعدى ذلك ليغوص في عالم التفاعلات المعقدة بين البروتينات والجزيئات الأخرى، وكأننا انتقلنا من دراسة الكلمات المنفردة إلى فهم الجمل والعبارات”. ويرى الخبراء أن هذه القفزة النوعية ستساهم بنحو كبير في تسريع وتيرة اكتشاف الأدوية وتطوير علاجات أكثر فعالية.

وتجدر الإشارة إلى أن مبتكري نموذج (AlphaFold) فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء هذا العام، فقد حصل ديفيد بيكر من جامعة واشنطن على نصف الجائزة بفضل إسهاماته في تصميم البروتينات باستخدام الحاسوب، في حين حاز ديميس هاسابيس وجون جامبر من شركة ديب مايند النصف الآخر من الجائزة، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في مجال تصميم البروتينات والتنبؤ بهياكلها.

أطلقت شركة (Runway) في شهر يونيو 2024، الجيل الثالث من نموذجها الذي يحمل اسم (Runway Gen-3 Alpha)، والذي يتميز بقدرته على توليد مقاطع فيديو بدقة عالية بناءً على النصوص أو الصور أو مقاطع فيديو أخرى.

كما يمتاز هذا النموذج بقدرته على فهم الديناميكيات الثلاثية الأبعاد للمشاهد بصورة مذهلة،وفهم المصطلحات السينمائية المعقدة وتطبيقها بشكل دقيق، مما يتيح له إنشاء مقاطع فيديو واقعية بدقة عالية.

ويتفوق الجيل الثالث من النموذج في توليد شخصيات بشرية معبرة بمجموعة واسعة من الأفعال والإيماءات والعواطف، مما يفتح فرصًا جديدة لسرد القصص. ويتوقع أنستاسيس جيرمانيديس، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة (Runway)، أن النموذج سيشهد تطورًا سريعًا خلال السنوات القليلة القادمة، مما سيؤدي إلى إنتاج صور ومقاطع فيديو لا يمكن تمييزها عن الواقع.

أطلقت شركة (Cohere) – التي تأسست في عام 2019 على يد باحثين سابقين في مختبر (Google Brain) – في شهر أبريل 2024، نموذج (+Command R) المصمم خصوصًا لتلبية احتياجات الشركات، إذ يتميز بقدرته على أداء المهام المعقدة وأتمتة العديد من المهام الروتينية.

ويتفوق نموذج (+Command R) على النماذج المنافسة في السوق بفضل قدرته الفائقة على تلبية احتياجات سير العمل المؤسسي، كما يمتاز بمرونتة العالية والتكلفة التنافسية، مما يجعله حلًا مثاليًا لمجموعة واسعة من التطبيقات، فهو قادر على التعامل بفعالية مع مهام مثل التصنيف، وأتمتة العمليات، وتحليل البيانات، وغيرها الكثير، مما يساهم في زيادة كفاءة المؤسسات وتحسين أدائها.

ويتميز نموذج (+Command R) بمجموعة واسعة من القدرات التي تمكنه من:

ومع ذلك، فإن هذا النموذج يركز بشكل أساسي في تحسين الكفاءة والفعالية في المهام المهنية، وليس على توليد محتوى إبداعي أو إجراء محادثات ترفيهية.

أطلقت شركة ميتا في شهر أبريل 2024 نموذج (LLAMA 3)، الذي يُعدّ واحدًا من أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر، ثم أطلقت في شهر يوليو 2024 إصدار (Llama 3.1)، الذي يُعدّ أول نموذج لغوي كبير مفتوح المصدر يمكنه منافسة النماذج الأخرى المشابهة في المعرفة العامة والمهارات الرياضية والترجمة عبر لغات متعددة.

ثم أطلقت الشركة في شهر سبتمبر 2024 إصدار (Llama 3.2)، الذي يُعدّ أول نموذج لشركة ميتا يسمح بتشغيل الكثير من التطبيقات التي تتطلب فهمًا بصريًا، إذ يسمح هذا النموذج للمطورين بإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة، مثل تطبيقات الواقع المعزز، التي توفر فهمًا لحظيًا للفيديو، أو محركات البحث المرئية، التي تفرز الصور بناءً على المحتوى، أو مزية تحليل المستندات التي تلخص أجزاء طويلة من النص لك.

أطلق معهد الابتكار التكنولوجي الإماراتي، خلال شهر مايو 2024 الإصدار الثاني من نموذجه اللغوي الكبير (فالكون 2) Falcon 2، الذي يتميز بقدرات متطورة وإمكانيات ضخمة تفوق نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، ومنها نموذج (LLAMA 3) من شركة ميتا.

ويتضمن نموذج (فالكون 2) نسختين متطورتين رئيسيتين، وهما:

ولمعرفة كافة التفاصيل عن نموذج (فالكون 2) الإماراتي ومزاياه، يمكنك الاطلاع على مقال: “الإمارات تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي “فالكون 2” الذي يتفوق على “لاما 3” من ميتا“.

أطلقت شركة بايدو الصينية خلال شهر يونيو الماضي نموذج (Ernie 4.0 Turbo)، الذي يحمل تحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة. إذ يوفر (Ernie 4.0 Turbo) قدرات إضافية ملحوظة مقارنةً بنموذج (Ernie 4) – الذي أطلقته الشركة في أكتوبر 2023 – مع استجابات سريعة وقدرات تفكير معززة.

ويشغل هذا النموذج روبوت (Ernie Bot)، وهو روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي مصمم لمنافسة ChatGPT من OpenAI، ويتمتع بقاعدة مستخدمين ضخمة تصل إلى 300 مليون مستخدم.

وقبل إطلاق إصدار (Ernie 4.0 Turbo) من النموذج قالت بايدو إن إصدار (Ernie 4.0) قد وصل إلى مستوى أداء يضاهي نموذج (GPT-4) من OpenAI، إذ يتميز بقدرات قوية في الفهم والمنطق، ويعني ذلك أن إصدار (Ernie 4.0 Turbo) يتفوق على نموذج (GPT-4) ونماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى المشابهة.

