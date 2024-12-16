بعد 10 سنوات.. آبل تعتزم إعادة تصميم فأرتها الشهيرة Magic Mouse

بعد أكثر من عقد من الزمن على إطلاقها، تستعد آبل لتحديث تصميم فأرتها الشهيرة Magic Mouse، لتواكب تطورات الحوسبة الحديثة، وتلبي احتياجات المستخدمين المتزايدة.

وتُعد فأرة Magic Mouse إحدى أقدم الملحقات في مجموعة منتجات آبل، إذ طُرحت للبيع أول مرة عام 2009، مما يجعلها أقدم من الجيل الأول لجهاز آيباد.

ومع أن آبل قد أدخلت عليها العديد من التحديثات على مدار السنوات الماضية، فإن تصميمها العام ظل دون تغيير كبير منذ إطلاقها.

ووفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرغ، فإن آبل تعمل حاليًا على تطوير إصدار جديد من فأرة Magic Mouse، وقد بدأ فريق التصميم في الشركة بتجربة عدة نماذج أولية بهدف تصميم منتج يواكب احتياجات المستخدمين الحديثة.

ومع ذلك، لم تُكشف تفاصيل واضحة حول التصميم المحتمل للإصدار الجديد، لكن التقرير أشار إلى أن آبل تسعى إلى تقديم تصميم “أكثر ملاءمة” لعالم الحوسبة الحديثة، الذي يتميز بوجود الشاشات الداعمة للمس، وأوامر التحكم الصوتي.

ومن المعروف أن تصميم Magic Mouse الحالي يُعد من أقل التصميمات راحةً من الناحية الهندسية، إذ تلقت آبل العديد من الشكاوى بسبب شكل التصميم غير المريح منذ طرحه أول مرة.

ومع ذلك، لم تُجرِ آبل أي تغييرات جوهرية على ذلك التصميم منذ عام 2009. ومن المتوقع أن يكون الإصدار الجديد أكثر راحة وسهولة في الاستخدام.

وقد كان التصميم الحالي خطوة إيجابية، لكنه لم يخلُ من العيوب، مثل قصر عمر البطارية وموقع منفذ الشحن في أسفل الفأرة، مما يجعل استخدامها في أثناء الشحن غير ممكن.

ويُتوقع أن يحتوي الإصدار الجديد على بطارية أكبر مع تحسين موقع منفذ الشحن ليكون أكثر ملاءمة للاستخدام.

يُذكر أن آبل لم تُظهر اهتمامًا كبيرًا بفأرة Magic Mouse في السنوات الأخيرة، إذ اقتصرت تحديثاتها على الانتقال من منفذ Lightning إلى منفذ USB-C. ومع ذلك، فإن تقديم تصميم أكثر راحة وعمر بطارية أطول قد يُشكل إضافة مطلوبة بشدة في مجموعة منتجات الشركة.

وأفادت بلومبرغ بأنه من غير المتوقع إطلاق فأرة Magic Mouse الجديدة في الأسواق قبل 12 إلى 18 شهرًا على الأقل.