أمازون تُعيد إطلاق جهاز كيندل الملّون بعد إصلاح عيوب الشاشة

استأنفت شركة أمازون إطلاق جهازها الجديد Kindle Colorsoft، وهو أول قارئ إلكتروني مزوّد بشاشة ملوّنة من سلسلة كيندل.

ويأتي ذلك بعد تقارير عن ظهور شريط أصفر في أسفل الشاشة لدى عدد من المستخدمين بعد استلام جهاز كيندل الجديد واستخدامه.

ووفقًا لصفحة المنتج في موقع أمازون، فقد أكّدت الشركة أنها “تُجري التعديلات المناسبة لضمان عدم مواجهة الأجهزة الجديدة هذه المشكلة”، لكن بعض العملاء الذين استلموا وحدات بديلة أفادوا بأن المشكلة ما زالت قائمة، ولكن بدرجة أقل وضوحًا.

وأشار مستخدمون عبر منصة ريديت إلى أن الشريط الأصفر ما زال موجودًا، وقد واجه المستخدمون تلك المشكلة مع أجهزتهم الأصلية واستلموا وحدات بديلة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أحدهم أن “الألوان في الشاشة الأصلية والوحدة البديلة تختلف، مما يجعل الشريط الأصفر أقل وضوحًا في الجهاز البديل”.

وفي تصريحٍ رسمي، أوضح المتحدث باسم الشركة، ديفون كورفاسي، أن حل المشكلة تضمن “مجموعة من التعديلات البرمجية وتحسينات في الشاشة”.

يُذكر أن جهاز كيندل الجديد Kindle Colorsoft قد حظي باهتمام واسع كأول خطوة من أمازون نحو تقنية القراءة الإلكترونية الملوّنة، لكن المشكلات التقنية قد تؤثر في ثقة المستخدمين بهذا المنتج الجديد.

ويتضمن إصدار كيندل Colorsoft شاشة ملونة تقدم تجربة قراءة تشبه الورق، وتدعم عرض الكتب والصور الملونة، مع إمكانية تكبير الصور دون فقدان الجودة، مع مزايا مثل مقاومة الماء، والتنقل السريع بين الصفحات، مع دعم الشحن اللاسلكي، وبطارية تدوم لمدة طويلة، بالإضافة إلى إضاءة مطوّرة بتقنية LED. ويُطرح هذا الجهاز بسعر قدره 280 دولارًا أمريكيًا.