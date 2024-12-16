آيباد المستقبل.. شاشة قابلة للطي ونظام متكامل لتشغيل تطبيقات ماك

أفادت وكالة بلومبرغ بأن شركة آبل تعمل على تطوير جهاز آيباد قابل للطي بشاشة قياسها 18.8 إنشًا، مع تصميم مبتكر يجعل الطيات غير مرئية تقريبًا. ووفقًا للتقرير، فإن هذا الجهاز يشبه وضع جهازي آيباد برو معًا.

وانتشرت شائعات أخيرة حول جهاز آيباد قابل للطي على مدى السنوات الماضية، وأكّد تقرير بلومبرغ تفاصيل جهاز أكبر شبيه هجين يجمع بين آيباد وماك بوك. ومع ذلك، لن يعمل بنظام macOS، بل سيعمل بنظام iPadOS الذي سيصبح بحلول عام 2028 متقدمًا بما يكفي لتشغيل تطبيقات macOS، مما يجعل الجهاز مزيجًا فريدًا من مزايا حواسيب آبل وأجهزتها اللوحية.

ويُعد تشغيل تطبيقات macOS في أجهزة آيباد خطوة منطقية، خاصةً أن أجهزة ماك تدعم حاليًا تطبيقات آيفون وآيباد، وقد تعزز هذه الخطوة قيمة الجهاز، خاصةً أن سعر جهاز آيباد برو بالشاشة البالغ قياسها 13 إنشًا يبدأ من 1300 دولارٍ، مما يعني أن الجهاز الجديد الأكبر قد يُطرح بسعر مرتفع. ومع ذلك، قد تُخفف هذه الميزة وقع التكلفة العالية على المستهلكين.

وفي سياق متصل، أفادت بلومبرغ بأن الشركة ما زالت تعمل على تطوير آيفون قابل للطي، لكنه لن يُطلق قبل عام 2026 على أقل تقدير.

وأشارت بلومبرغ إلى توافق هذه المعلومات مع خريطة زمنية للشركة سُرّبت حديثًا، وقد كشفت عن خطط آبل لإطلاق أجهزة قابلة للطي.

وتُظهر هذه التسريبات أن آبل تُركز على الابتكار في تصميم أجهزتها لتلبية تطلعات المستخدمين، وتحقيق قفزات تقنية تسهم في تعزيز ريادتها في السوق، خاصةً أن الشركات المنافسة قد دخلت سوق الأجهزة القابلة للطي منذ وقتٍ مبكر.