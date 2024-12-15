6 أدوات ذكاء اصطناعي جديدة أُطلقت خلال الأسبوع الماضي تستحق التجربة

شهد القطاع التقني خلال الأسبوع الماضي زخمًا كبيرًا ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تنافست كبرى الشركات التقنية في طرح أحدث ابتكاراتها التي من شأنها أن تغير طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا.

ونظرًا إلى الكم الكبير من الإعلانات، جمعنا أبرز الابتكارات التي نعتقد أنها ستحدث تأثيرًا مباشرًا في حياتنا اليومية خلال الشهور القادمة.

لذلك إذا كنت مهتمًا بأحدث التقنيات، فلا تفوت فرصة تجربة هذه المزايا الأدوات، التي يمكن أن تضيف قيمة كبيرة لروتينك اليومي:

1- أداة Genmoji في نظام iOS 18.2:

بدأت شركة آبل يوم الأربعاء الماضي بطرح إصدار iOS 18.2 لمستخدمي هواتف آيفون، وقد تضمن هذا الإصدار المجموعة الثانية من مزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence)، التي شملت أداة (Genmoji) لتوليد رموز تعبيرية مخصصة من النصوص.

وتتيح لك أداة (Genmoji) إنشاء رموز تعبيرية مخصصة باستخدام الصور، أو وصف الرمز التعبيري الذي ترغب في إنشائه نصيًا، ثم سينشئ النظام الرمز التعبيري الذي يتوافق مع الوصف المقدم، ويمكنك تعديله وتنقيحه حتى يصل إلى النتيجة المرجوة، كما يمكنك استخدام هذه الرموز مباشرةً في الرسائل النصية للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطريقة مبتكرة، أو مشاركتها كملصق أو رمز رد تفاعلي مثل رموز الإيموجي تمامًا.

وستتوفر هذه الأداة لمستخدمي هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وسلسلة هواتف (iPhone 16) الجديدة فقط، وذلك لأنها تُعدّ جزءًا من نظام (Apple Intelligence) المتاح حصريًا لهذه الهواتف.

ولمعرفة كيفية استخدام هذه الأداة بالتفصيل، يمكنك الاطلاع على مقال: “iOS 18.2.. كيفية إنشاء رموز تعبيرية بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الرسائل“.

2- تكامل ChatGPT مع سيري:

جلب إصدار (iOS 18.2) أيضًا تكاملًا أعمق مع روبوت (ChatGPT)، إذ أصبح بإمكان مستخدمي هواتف آيفون المؤهلة الآن للحصول على مزايا (Apple Intelligence) الوصول إلى ChatGPT مباشرة من خلال مساعدهم الصوتي (سيري) Siri وأدوات الكتابة المدمجة.

ببساطة، يمكن للمستخدمين طرح أسئلتهم أو طلب إنشاء نصوص أو صور، وسيتولى ChatGPT توليد نتائج دقيقة ومبتكرة لحظيًا دون الحاجة إلى الانتقال بين تطبيقات مختلفة، وستجعل هذه المزية من السهل على المستخدمين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في حياتهم اليومية.

ولكن سيطلب سيري من المستخدمين الموافقة على استخدامه (ChatGPT) في معالجة أي طلب، وقالت آبل إن استخدام (ChatGPT) سيكون مجانًا ولن يتطلب إنشاء حساب، وأكدت أن (ChatGPT) لن يسجل طلباتك أو معلوماتك.

3- إطلاق Sora لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي:

أطلقت شركة (OpenAI) يوم الاثنين الماضي نموذج (سورا) Sora، لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وذلك كجزء من سلسلة إعلانات الذكاء الاصطناعي اليومية التي تطلق عليها الشركة اسم (12 Days of Shipmas)، ويأتي هذا الإطلاق بعد تقديم النموذج بشكل تجريبي خلال شهر فبراير 2024.

والآن أصبح نموذج (Sora) متاحًا عبر موقع (Sora.com)، للمشتركين في إصداري ChatGPT Plus، و ChatGPT Pro، إذ يمكنهم إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بدقة تصل إلى 1080 بكسل ومدة تصل إلى 20 ثانية بناءً على وصف نصي بسيط.

ولا تتوقف إمكانيات (Sora) عند هذا الحد، بل يتيح لك أيضًا إنشاء مقاطع الفيديو من الصور، أو تعديل مقاطع الفيديو الموجودة بطرق مبتكرة، مثل إعادة مزجها وتعديلها وتحسينها، فعلى سبيل المثال، يمكنه إصلاح الأجزاء التالفة في مقطع فيديو أو إنشاء نهايات جديدة له، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال تعديل الفيديو.

لمعرفة كافة التفاصيل عن نموذج (Sora) وكيفية استخدامه، يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تحتاج إلى معرفته عن نموذج Sora لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي“.

4- أداة (البحث العميق) Deep Research من جوجل:

أطلقت جوجل يوم الأربعاء الماضي أداة جديدة ومبتكرة في إصدار (Gemini Advanced) تُسمى (البحث العميق) Deep Research، وتسمح للمستخدمين بإجراء عمليات بحث شاملة حول أي موضوع يختارونه.

وتتميز عملية البحث عند استخدام أداة (Deep Research) بأنها متعددة المراحل، إذ يقوم روبوت (Gemini) بوضع خطة بحث مفصلة، وجمع المعلومات من مصادر متنوعة عبر الإنترنت، ثم يحلل هذه المعلومات ويقدم لك تقرير واضح وموجز، كما يمكنك تخصيص هذه الخطة وتعديلها حسب احتياجاتك، مما يضمن الحصول على نتائج دقيقة ومخصصة. وفي النهاية، سيُنشئ تقريرًا يمكنك تصديره إلى (Google Docs) يحتوي على نقاط رئيسية وروابط للمصادر إذا كنت تريد التعمق أكثر.

وتُعد Deep Research الأداة المثالية إذا كنت رائد أعمال تطلق مشروعًا صغيرًا وترغب في إجراء تحليل سريع للمنافسين وتوصيات بالمواقع المناسبة، أو إذا كنت مسوقًا تبحث في حملات تسويقية حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقياس مدى نجاح التخطيط لعام 2025.

وقد بدأت جوجل طرح أداة (Deep Research) حاليًا باللغة الإنجليزية فقط لمشتركي خدمة Gemini Advanced، في إصدار سطح المكتب والويب، وستكون متاحة في تطبيق (Gemini) للهواتف الذكية في أوائل العام المقبل.

5- إطلاق وضع الصوت المتقدم من OpenAI مع مزايا الرؤية:

أطلقت شركة (OpenAI) يوم الخميس الماضي مزايا الفيديو المباشر ومشاركة الشاشة في الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT، مما يعني أن ChatGPT أصبح بإمكانه الآن رؤية العالم من خلال كاميرا هاتفك أو شاشتك، مما يتيح لك طرح أسئلة أكثر دقة وشمولية.

إذ يمكن لـ (Chat GPT) الآن تحليل مقاطع الفيديو بدقة، وتفسير المشاعر، وتقديم ملاحظات مفصلة، وحتى المساعدة في حل المشكلات المعقدة فعلى سبيل المثال، يمكنه المساعدة في تقديم نصائح تصميم داخلي بناءً على صورة لغرفة، أو مساعدتك في تحضير وصفة جديدة من خلال مشاهدة مقطع فيديو، أو شرح كيفية إصلاح جهاز ما باستخدام كاميرا هاتفك أو شرح المفاهيم الرياضية المعقدة.

6- التفاعل الصوتي مع أداة (NotebookLM) من جوجل:

أطلقت جوجل يوم الجمعة الماضي مزية تفاعلية جديدة في أداة (NotebookLM) تسمح للمستخدمين بالتحدث مع المضيفين الافتراضيين في المقاطع الصوتية التي تنتجها الأداة عند إنشاء مراجعة صوتية باستخدام خاصية (Audio Overview)، والتي تشبه حوارات البودكاست.

وتتيح هذه المزية – التي لا تزال قيد التجربة – للمستخدمين طرح أسئلة على المضيف الافتراضي والحصول على إجابات مخصصة بناءً على المحتوى الموجود في الملفات المضافة للأداة، إذ تتيح هذه الأداة للمستخدمين إضافة مستندات ومقاطع فيديو ومصادر أخرى لتحليل المحتوى وتلخيصه سواء نصيًا أو صوتيًا.

وتختلف NotebookLM عن روبوتات الدردشة مثل ChatGPT في أنها تركز في المحتوى الذي يضيفه المستخدم، فبدلًا من الاعتماد على قاعدة بيانات عامة من المعلومات، تستخدم NotebookLM المصادر التي يوفرها المستخدم لتقديم إجابات مخصصة.

أخيرًا، ما الذي يجعل هذه الأدوات مهمة؟

التخصيص: تتيح هذه الأدوات تخصيص تجربتك الرقمية بنحو أكبر، سواء من خلال إنشاء رموز تعبيرية مخصصة أو الحصول على إجابات مخصصة عن أسئلتك.

تتيح هذه الأدوات تخصيص تجربتك الرقمية بنحو أكبر، سواء من خلال إنشاء رموز تعبيرية مخصصة أو الحصول على إجابات مخصصة عن أسئلتك. الإنتاجية: تساعد هذه الأدوات في زيادة الإنتاجية من خلال أتمتة المهام الروتينية وتوفير الوقت والجهد.

تساعد هذه الأدوات في زيادة الإنتاجية من خلال أتمتة المهام الروتينية وتوفير الوقت والجهد. الإبداع: تفتح هذه الأدوات آفاقًا جديدة للإبداع في مجالات مثل صناعة المحتوى والتصميم.

تفتح هذه الأدوات آفاقًا جديدة للإبداع في مجالات مثل صناعة المحتوى والتصميم.