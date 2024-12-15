يُعدّ هاتفا Oppo Find X8 و Galaxy S24 من أبرز الهواتف الرائدة الصغيرة الحجم التي تتمتع بمواصفات قوية وتصاميم جذابة. ويعمل كلا الهاتفين بمعالجات قوية تسمح لهما بأداء جميع المهام الكثيفة بسلاسة، ويضم كلا الهاتفين كاميرات احترافية تجعلهما من الهواتف المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي.

ولتتعرف المزيد عن مواصفات ومزايا كلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Oppo Find X8 و Galaxy S24:

التصميم:

يأتي Oppo Find X8 في هيكل نحيف وخفيف الوزن، ويتميز بتصميمه الجذاب وتأتي الجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 7i؛ مما يجعلها مقاومة للخدوش والصدمات.

وأما هاتف سامسونج Galaxy S24 فيأتي بتصميم مشابه لهاتف Galaxy S23، وهيكله مصنوع من الألمنيوم من نوع Armor، وهو أخف وزنًا من الفولاذ وتأتي الشاشة مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Armor؛ ويتميز هاتف سامسونج بأنه أخف وزنًا من هاتف أوبو؛ إذ يزن 167 جرامًا، وأما هاتف أوبو فيزن 193 جرامًا.

الشاشة:

يضم Oppo Find X8 شاشة من نوع AMOLED، وتأتي بمقاس قدره 6.59 بوصات، وتمتاز بدقة تبلغ 2760 × 1256 بكسلًا. وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وتصل ذروة سطوعها إلى 4500 شمعة في المتر المربع، كما تدعم الشاشة خاصية +HDR10؛ مما يعزز تجربة مشاهدة المحتوى المرئي.

وأما Galaxy S24 فيضم شاشة يبلغ مقاسها 6.2 بوصات من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، وتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم خاصية تعزيز الرؤية Vision Booster، وخاصية التشغيل الدائم، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف Find X8 الجديد من أوبو كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والعدسة المقربة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والعدسة الفائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

وأما Galaxy S24 فيحتوي على عدسة رئيسية واسعة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتأتي العدسة الفائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والعدسة المقرّبة تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل. ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يتفوق هاتف أوبو على هاتف سامسونج بدقة العدسات الفائقة الاتساع والمقربة، ودقة الكاميرا الأمامية أيضًا، ومع ذلك يتمتع كلا الهاتفين بأداء مميز فيما يتعلق بالتصوير، لكن هاتف سامسونج يعتمد على الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور، مما يوفر صورًا ذات ألوان طبيعية وتفاصيل دقيقة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف أوبو Find X8 بمعالج MediaTek Dimensity 9400، وهو معالج حديث يقدم أداءً قويًا في معالجة البيانات وكفاءة محسنة في استهلاك الطاقة. ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى واحد تيرابايت من نوع UFS 4.0. مما يجعله مناسبًا لتشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 15 وواجهة المستخدم ColorOS 15 التي تقدم مزايا تخصيص متعددة، وتوفر مجموعة واسعة من الأدوات التي تعزز قدرات الهواتف، مثل: أدوات تحرير الصور الاحترافية، ومساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي، بالإضافة إلى التصميم الجديد لعناصر الواجهة الذي يُسهل التنقل بين التطبيقات. وتوفر أوبو للمستخدمين ثلاث سنوات من تحديثات النظام.

وأما هاتف سامسونج Galaxy S24 فيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المصمم خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة، أو معالج سامسونج Exynos 2400، ويأتي مع سعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 512 جيجابايت.

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 14 ويدعم التحديث إلى أندرويد 15، ويتضمن واجهة المستخدم One UI 6.1 من سامسونج التي تمنحك المزيد من خيارات التخصيص. وتقدم سامسونج سبع سنوات من تحديثات النظام و التحديثات الأمنية لهذا الهاتف.

يدعم هاتف سامسونج العديد من مزايا Galaxy AI، مثل: مزية البحث Circle to Search ومزايا تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، والترجمة الفورية للمكالمات ومزايا تلخيص الملاحظات وتنظيمها.

البطارية:

يحتوي هاتف Oppo Find X8 على بطارية تبلغ سعتها 5630 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة تبلغ 50 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي بقدرة تبلغ 10 واط؛ مما يسمح باستخدامه لشحن الأجهزة الأخرى مثل: السماعات اللاسلكية.

وأما Galaxy S24 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة تدوم قرابة يوم واحد لكل شحنة، ويدعم هذا الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا والشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي العكسي لاستخدام بطارية الهاتف لشحن الأجهزة المتوافقة الأخرى، مثل: Samsung Galaxy Buds.

السعر:

يُباع هاتف Oppo Find X8 بسعر يبدأ من 740 دولارًا، ويُباع هاتف سامسونج Galaxy S24 بسعر يبدأ من 800 دولار.

أيهما تختار؟

يتمتع هاتفا Oppo Find X8 و Galaxy S24 بمواصفات قوية ويقدمان تجارب مميزة. لكن إذا كنت تبحث عن هاتف يتضمن شاشة كبيرة، وبطارية تدوم مدة طويلة وتدعم الشحن السريع فسيكون هاتف أوبو هو المناسب لك.

وأما إذا كنت تفضل هاتفًا خفيف الوزن ويدعم تحديثات نظام التشغيل مدة طويلة، فإن هاتف سامسونج سيكون الخيار المناسب لك.

المواصفات الكاملة لهاتفي Oppo Find X8 و Galaxy S24:

Oppo Find X8 Galaxy S24 المعالج معالج (Dimensity 9400) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.59 بوصات. من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.2 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأزرق، والرمادي، والوردي. الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. نظام التشغيل أندرويد 15 المُعتمد على واجهة المستخدم (ColorOS 15). أندرويد 14. الوزن 193 جرامًا. 167 جرامًا. السعر يبدأ من 740 دولارًا . يبدأ من 800 دولار.