ما استخدامات مزية الذكاء البصري في iOS 18.2؟

الذكاء البصري (Visual Intelligence) مزية جديدة حصرية لهواتف آيفون 16، وهي مشابهة لعدسة جوجل، ويمكن تفعيلها عبر زر التحكم في الكاميرا (Camera Control) المتوفر في هواتف آيفون 16.

طرحت آبل مزية الذكاء البصري ضمن تحديث iOS 18.2، وفي هذا المقال سنوضح كيفية استخدامها وتحقيق أقصى استفادة منها.

أولًا: كيفية تفعيل مزية الذكاء البصري واستخدامها

لتفعيل مزية الذكاء البصري، اضغط مطولًا على زر التحكم في الكاميرا لبضع ثوانٍ، وسينشط بعد ذلك وضع الذكاء البصري.

يؤدي الضغط الخفيف على الزر إلى فتح تطبيق الكاميرا، لذلك يجب الضغط مطولًا عليه للوصول إلى المزية. وتحقق أيضًا من عدم تشغيل تطبيق الكاميرا سابقًا؛ لأن هذه المزية لا تعمل إذا كانت الكاميرا نشطة بالفعل.

عند تشغيل واجهة الذكاء البصري، سيظهر لك ما يلي:

عرض مباشر لما يظهر أمام الكاميرا.

زر لالتقاط صورة.

أزرار مخصصة، هي: اسأل (Ask) للتفاعل مع ChatGPT ، وبحث (Search) للبحث عن الصورة عبر بحث جوجل.

لاستخدام الذكاء البصري، تحتاج إلى التقاط صورة لما تريد تحليله. ولا تحلل هذه المزية ما يُعرض مباشرة أمام الكاميرا دون التقاط صورة، ولا يمكنك استخدام صورة التقطتها سابقًا.

ثانيًا: كيفية تحقيق أقصى استفادة من مزية الذكاء البصري:

يمكنك تحقيق أقصى استفادة من مزية الذكاء البصري بعدة طرق مختلفة، أبرزها:

استخدام الذكاء البصري لتعرف الأماكن الجديدة:

إذا كنت في مكان ما وترغب في الحصول على مزيد من المعلومات عن مطعم أو متجر، اضغط مطولًا على زر التحكم في الكاميرا، ثم التقط صورة للمكان أو انقر على اسم المكان في الجزء العلوي من الشاشة.

ستتمكن من رؤية معلومات مثل: ساعات العمل، والخدمات المقدمة، وطرق الحجز، وطرق الاتصال بالمكان، وموقعه الإلكتروني.

تلخيص النصوص:

يمكنك التقاط صورة لنص من واجهة الذكاء البصري والنقر فوق خيار (تلخيص) Summarize للحصول على ملخص مختصر لما هو مكتوب. وهذه المزية مفيدة لتعرف الأشياء المهمة في النصوص الطويلة، لكنها تقدم ملخصًا بسيطًا جدًا وغير متعمق.

قراءة النصوص بصوت عالٍ:

بعد التقاط صورة تحتوي على نص، يمكنك النقر فوق زر (قراءة بصوت عالٍ) Read Aloud لسماع النص بصوت سيري الذي اخترته سابقًا.

ترجمة النصوص:

إذا التقطت صورة لنص مكتوب بلغة لا تعرفها، يمكنك النقر على خيار (ترجمة) Translate للحصول على ترجمة فورية للنص إلى اللغة الإنجليزية.

فتح الروابط الإلكترونية:

إذا كان هناك رابط ويب في الصورة الملتقطة، ستتمكن من النقر على الرابط والانتقال إلى الموقع الإلكتروني.

إرسال بريد إلكتروني وإجراء المكالمات:

في حال ظهور عنوان بريد إلكتروني في الصورة، يمكنك النقر عليه لكتابة رسالة في تطبيق البريد. وإذا كان هناك رقم هاتف، ستتمكن من النقر عليه للاتصال به مباشرة.

إنشاء حدث في التقويم:

عند التقاط صورة تحتوي على تاريخ، سيظهر لك زر يتضمن التاريخ يمكنك النقر فوقه لإضافة الحدث إلى التقويم بسهولة.

مسح رموز الاستجابة السريعة (QR):

يمكن للذكاء البصري مسح رموز الاستجابة السريعة. ففي حال وجود رمز QR في مكان ما يمكنك توجيه الكاميرا نحو الرمز دون التقاط صورة، ثم يمكنك النقر على الرابط الذي يظهر. ومع ذلك تتوفر مزية مسح رموز الاستجابة السريعة أيضًا في تطبيق الكاميرا دون الحاجة إلى تفعيل الذكاء البصري.

الدردشة مع ChatGPT:

يمكنك التقاط صورة لأي شيء، ثم النقر على خيار (اسأل) Ask لإرسالها إلى ChatGPT ثم يمكنك طرح سؤال محدد. على سبيل المثال: التقط صورة لشيء تريد معرفة معلومات عنه، ثم انقر على زر “اسأل” واكتب “ما هذا؟”. ستتلقى ردًا من ChatGPT ويمكنك متابعة المحادثة إذا كانت لديك أسئلة إضافية.

البحث في جوجل عن العناصر:

يمكنك التقاط صورة لأي عنصر والنقر على (بحث) Search لاستخدام محرك بحث جوجل للعثور على معلومات عن العنصر عبر الويب.