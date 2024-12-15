أبرز إضافات Gemini لتعزيز تجربة استخدام هواتف أندرويد

يُظهر مساعد الذكاء الاصطناعي Google Gemini تدريجيًا أنه يمكن أن يكون بديلًا قويًا لمساعد جوجل الصوتي. ومع ذلك، ما يزال غير جاهز بالكامل ولا يمكنه أداء كل الوظائف التي يمكن لمساعد جوجل الصوتي القيام بها في أجهزة أندرويد. لكن حتى مع افتقاره إلى العديد من قدرات مساعد جوجل، فإن الإضافات الجديدة المصممة خصوصًا لروبوت Gemini تعزز قدراته بنحو كبير وتجعله أكثر فائدة. ويمكن لجميع مستخدمي هواتف أندرويد الوصول إلى هذه الإضافات عبر تطبيق Gemini ضمن قسم الإضافات (Extensions).

إليك خمس إضافات لروبوت Gemini لتعزيز تجربة استخدام هواتف أندرويد:

1- إضافة Utilities:

تتيح إضافة Utilities للمستخدمين التحكم في التطبيقات والإعدادات والمزايا على أجهزة أندرويد المحمولة؛ إذ تُمكّن المستخدمين من طلب تنفيذ المهام الشائعة من روبوت Gemini دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف.

يمكن للمستخدمين طلب ضبط المؤقت، أو تشغيل المصباح اليدوي، أو التحكم في تشغيل الوسائط، أو فتح التطبيقات. على سبيل المثال: يمكنك أن تطلب من Gemini “ضبط مؤقت لمدة تبلغ 30 دقيقة” في أثناء الطهي أو “تشغيل المصباح” عندما تكون مشغولًا بمهمة معينة ولا يمكنك الإمساك بالهاتف.

تعمل هذه الإضافة فقط على تطبيق Gemini في أجهزة أندرويد، ولكنها قد تواجه صعوبة في التعامل مع الأوامر المتعددة، مثل: “اضبط مؤقتًا لمدة تبلغ 30 دقيقة ثم شغل المصباح”. ومع ذلك، تعد هذه الإضافة مفيدة لتنفيذ الإجراءات السريعة، وتغيير الإعدادات، والتفاعل مع التطبيقات على جهازك بسهولة.

2- إضافة Google Workspace:

تربط هذه الإضافة Gemini بمستندات جوجل (Google Docs)، وجيميل، والتقويم، وتطبيق Tasks، وتطبيق keep. وتسمح هذه الإضافة لروبوت Gemini بتلخيص المستندات، وإنشاء المهام، وحفظ الملاحظات، وإدارة أحداث التقويم. لكنها تعاني بعض القيود؛ فهي لا تتيح الوصول إلى المجلدات أو العروض التقديمية أو جداول البيانات أو الصور أو مقاطع الفيديو. وتقتصر وظائفها على البحث عن النصوص داخل المستندات وملفات PDF ورسائل البريد الإلكتروني.

3- إضافة Google Home:

تتيح هذه الإضافة التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، مثل: المصابيح الذكية ومنظم درجة الحرارة. ومع أنها لا تدعم في الوقت الحالي الكاميرات الأمنية والأقفال الذكية، تقدم هذه الإضافة تجربة مميزة وتَعِد بمزايا جديدة في المستقبل.

4- إضافتا الهاتف والرسائل:

تمكنك إضافة الهاتف (Phone) من طلب الاتصال بأي جهة اتصال مخزنة في هاتفك باستخدام الأوامر الصوتية. وأما إضافة الرسائل (Messages) فتسمح لك بطلب إرسال الرسائل باستخدام الأوامر الصوتية. ومع ذلك، لا تعمل هذه الإضافات على شاشة القفل، ولا يمكنها قبول المكالمات أو رفضها أو الاتصال بأرقام استنادًا إلى العلاقات، كأن تقول: “اتصل بوالدتي”.

5- إضافة واتساب:

تُعدّ أول إضافة تابعة لجهة خارجية مصممة لروبوت Gemini. وتتيح هذه الإضافة إجراء المكالمات وإرسال الرسائل عبر واتساب. ومع ذلك، لا يمكنها قراءة الرسائل أو تلخيصها، أو إضافة الصور أو مقاطع الفيديو، أو الرد على الإشعارات. وما زالت هذه الإضافة في المراحل الأولية، لكنها مفيدة للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على واتساب.

مستقبل إضافات Gemini:

توفر إضافات Gemini إمكانات واعدة، لكنها ما زالت في مراحلها الأولى وتعاني نقص في المزايا الأساسية. إذ تحتاج بعض الإضافات مثل: الهاتف والرسائل وواتساب إلى تحسين وظائفها لتلبية توقعات المستخدمين.

من ناحية أخرى، تبدو الإضافات الأكثر تطورًا، مثل: Google Home، واعدة بفضل تكاملها مع الأجهزة المنزلية الذكية. وإذا استمرت جوجل بتطوير إضافات Gemini فسيتفوق روبوت Gemini قريبًا على مساعد جوجل.