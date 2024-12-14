iOS 18.2.. كيفية إنشاء رموز تعبيرية بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الرسائل

في نظام التشغيل iOS 18.2 الذي أطلقته آبل آخرًا تتيح لك أداة Genmoji الجديدة إنشاء رموز تعبيرية مخصصة تُظهر ما تريد التعبير عنه. وتعتمد Genmoji على الذكاء الاصطناعي لإنشاء رموز تعبيرية من المطالبات النصية، ويمكنها أيضًا إنشاء رموز تعبيرية استنادًا إلى صور الأشخاص المخزنة في تطبيق الصور.

تعمل هذه الأداة في تطبيقي الرسائل والملاحظات، وسنوضح في هذا المقال كيفية استخدامها في تطبيق الرسائل:

كيفية إنشاء رموز تعبيرية بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الرسائل:

بعد تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى iOS 18.2، يمكنك استخدام أداة Genmoji في تطبيق الرسائل لإنشاء رموز تعبيرية مخصصة بالذكاء الاصطناعي باتباع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق الرسائل، ثم ابدأ بمحادثة جديدة أو اختر محادثة سابقة.

2- انقر فوق أيقونة الرموز التعبيرية في الزاوية اليسرى السفلية من لوحة المفاتيح.

3- في حقل البحث عن الرموز التعبيرية، اكتب وصفًا للرمز التعبيري الذي تريده. أو انقر فوق الرمز التعبيري الملون المبتسم في الجهة اليمنى، ثم اكتب وصفًا مختصرًا للرمز الذي تريده.

4- انقر فوق زر (إنشاء رمز تعبيري جديد) Create New Emoji.

5- ستظهر صفحة Genmoji الجديدة، انتظر قليلًا حتى يظهر الرمز التعبيري الجديد.

6- سيظهر الرمز التعبيري الذي طلبته، ويمكنك التمرير إلى الجهة اليسرى لمعاينة الإصدارات الأخرى من الرمز الذي طلبته.

7- انقر فوق الزر الثلاثي النقاط لإضافة تعليق توضيحي إلى الرمز التعبيري الجديد أو حفظه كملصق.

8- انقر فوق زر (إضافة) Add بعد اختيار الرمز الذي أعجبك، ثم انقر فوق السهم الأزرق لإرسال الرمز التعبيري الجديد إلى الشخص الذي تُجري معه المحادثة.

التوافق مع هواتف آيفون:

تعد أداة إنشاء الرموز التعبيرية Genmoji المتوفرة في تحديث iOS 18.2 جزءًا من نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence المتاح حصريًا لهواتف آيفون 15 برو، وسلسلة آيفون 16. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون هذه الطرز من هواتف آيفون هم الذين يمكنهم استخدام Genmoji.

من ناحية أخرى، لا تعمل مزايا Apple Intelligence حاليًا في الاتحاد الأوروبي. ولكن حتى مع وجود هاتف متوافق في منطقة مدعومة، ستحتاج إلى الانضمام إلى قائمة انتظار لاستخدام مزايا Apple Intelligence وذلك بالانتقال إلى تطبيق الإعدادات ثم اختيار Apple Intelligence و Siri، وسيصلك تنبيه عندما تحصل على إذن للوصول إلى هذه المزايا.

يتوفر نظام Apple Intelligence باللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة) في معظم المناطق حول العالم، ويضيف iOS 18.2 الدعم للغة الإنجليزية (أستراليا)، والإنجليزية (كندا)، والإنجليزية (أيرلندا)، والإنجليزية (نيوزيلندا)، والإنجليزية (جنوب إفريقيا) والإنجليزية (المملكة المتحدة).