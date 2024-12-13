ChatGPT يُسهّل إدارة البيانات والمحادثات بميزة المشاريع الجديدة

كشفت OpenAI عن ميزة جديدة في ChatGPT تحمل اسم “المشاريع Projects”، وتهدف هذه الميزة إلى تمكين المستخدمين من تجميع البيانات والمحادثات في مجموعات، مما يسهل تخصيص تجربة ChatGPT طِبقًا لاحتياجاتهم.

وتبدأ الشركة إتاحة تلك الميزة عالميًا بدايةً من اليوم مع إطلاقها بنحو تدريجي، مما يعني أن بعض المستخدمين قد يضطرون إلى الانتظار قليلًا لتجربتها.

وتتيح ميزة “المشاريع Projects” في ChatGPT للمستخدمين تجميع كافة العناصر الذين يريدونها ضمن مجموعات لتسهيل تنظيمها وإدارتها والتحكم فيها بنحو أسهل، ويمكن النظر إلى تلك الميزة كـ”مجلد” لتجميع المحادثات والبيانات ذات الصلة ببعضها.

ويمكن إدماج المزايا المتنوعة الأخرى في ChatGPT، مثل أداة البحث SearchGPT وأداة الكتابة والبرمجة Canvas وغيرها داخل المشاريع، مما يجعل ميزة “المشاريع” متعددة الاستخدامات.

وخلال العرض التجريبي، أوضحت OpenAI كيفية بدء محادثة ضمن مشروع محدد، وإضافة الملفات إليه، وتضمين محادثات سابقة، وغير ذلك.

ومن الاستخدامات التي عرضتها الشركة خلال بثٍ مباشر إنشاء مشروع لتنظيم فعالية محددة، مع تحميل القواعد المُرادة والميزانية وجداول البيانات الخاصة بالمشاركين، وإعطاء ChatGPT تعليمات مخصصة لهذا المشروع فقط تتجاوز أي تعليمات أخرى وضعها المستخدم سابقًا.

وعرضت الشركة مثالًا آخر يتعلق بإنشاء موقع إلكتروني شخصي، إذ يمكن للمستخدم تحديد الجوانب التقنية والمحتوى المطلوب حتى يتمكن ChatGPT من بناء الموقع. ومع ذلك، يظل المستخدم بحاجة إلى استضافة الموقع بنفسه على الإنترنت.

وأشارت OpenAI إلى أهمية تحديد التعليمات بدقة عند استخدام هذه الميزة، إذ قد تتسبب التعليمات العامة في تضمين بيانات غير مقصودة، مثل كتابة بريد إلكتروني يتضمن تفاصيل سرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإعلانات اليومية المتتابعة التي تنشرها OpenAI حتى 20 ديسمبر، وقد أعلنت حتى الآن إطلاق مزايا متنوعة مثل نموذج توليد الفيديو Sora، وأداة Canvas، ونموذج o1، وإدماج ChatGPT في سيري، وميزة الفيديو المباشر ومشاركة الشاشة، والعديد من الإضافات الأخرى.