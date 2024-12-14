كيفية إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي في تطبيق Image Playground الجديد من آبل

أطلقت آبل تحديث iOS 18.2 قبل ثلاثة أيام، بعد أكثر من شهر من إصدارها لتحديث iOS 18.1. ويضيف التحديث الجديد مجموعة من المزايا الجديدة إلى جميع هواتف آيفون، ويقدم أيضًا المجموعة الثانية من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence لهواتف آيفون 15 برو وسلسلة هواتف آيفون 16. فإذا كنت تمتلك واحدًا من هذه الهواتف، فستتمكن من تجربة مزايا وأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وأبرزها: تطبيق Image Playground.

ما تطبيق Image Playground؟

Image Playground هو تطبيق جديد من آبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مخصصة على جهازك. ويمكنك الاختيار من قائمة من الاقتراحات الجاهزة، أو إدخال وصف للصورة التي تريد إنشاؤها، وسيولد الذكاء الاصطناعي الصورة خلال ثوانٍ.

كيفية الوصول إلى Image Playground؟

قبل استخدام أي من مزايا Apple Intelligence، تحتاج إلى تفعيلها باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات (Settings). انق فوق خيار Apple Intelligence & Siri. انقر فوق خيار Get Apple Intelligence.

وبعد التحديث إلى iOS 18.2، ستظهر أيقونة تطبيق Image Playground الجديدة على الشاشة الرئيسية. ويمكنك أيضًا الوصول إلى هذا التطبيق عبر الرسائل باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الرسائل. افتح أي محادثة. انقر على علامة ( +) بجانب صندوق النص. اختر Image Playground.

كيف يعمل تطبيق Image Playground؟

يعمل التطبيق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في هاتف آيفون، وتشبه طريقة عمله مولدات الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي.

بمجرد فتح التطبيق، يمكنك كتابة وصف للصورة التي تريدها أو اختيار أحد الاقتراحات الجاهزة. والحد الأقصى للاقتراحات والأوصاف المستخدمة في آن واحد هو ستة فقط. وإذا تجاوزت هذا الحد، سيستبدل التطبيق الاقتراحات القديمة بالجديدة. وإذا أضفت الكثير من الأوصاف، قد تظهر رسالة تقول: جرّب كلمات أقل (Try fewer concepts).

استخدام الصور المخزنة في هاتفك:

يمكنك إنشاء صور مستوحاة من الصور الموجودة في تطبيق الصور باتباع الخطوات التالية:

انقر فوق علامة (+) في الزاوية اليمنى السفلية من التطبيق. اختر Choose Photo لاختيار صورة من مكتبتك. اختر Take Photo لالتقاط صورة جديدة واستخدامها.

يمكنك تحديد نمط الصورة التي تريدها باختيار واحد من الأنماط التالية:

النمط الثلاثي الأبعاد Animation.

النمط الثنائي الأبعاد Illustration.

بعد الانتهاء من إنشاء الصورة، انقر فوق (تم) Done في الزاوية اليمنى العلوية لحفظ الصورة داخل التطبيق. وسترى جميع الصور المحفوظة عند فتح التطبيق في أي وقت.

وإذا كنت ترغب في تعديل صورة محفوظة في التطبيق، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Image Playground. انقر على الصورة المراد تعديلها. انقر فوق خيار (تحرير) Edit في الزاوية اليمنى السفلية. يمكنك إضافة وصف جديد أو تعديل الوصف السابق أو تغيير نمط الصورة.

هل يمكن للتطبيق دائمًا إنشاء الصور المطلوبة؟

سينشئ التطبيق صورًا جيدة لكنها قد لا تطابق التوقعات تمامًا في بعض الأحيان. ومع ذلك، من المُتوقع أن تحسّن آبل أداء تطبيق Image Playground في المستقبل ليصبح أكثر دقة في تحويل الأوصاف النصية إلى صور.