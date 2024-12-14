كل ما تحتاج إلى معرفته عن Android XR من جوجل.. منافس نظام آبل visionOS

تدخل جوجل عالم النظارات الذكية بإطلاق نظام تشغيل جديد يحمل اسم Android XR، وهو نظام مصمم خصوصًا للأجهزة التي تعمل بتقنيات الواقع الممتد (Extended Reality أو XR) التي تشمل كافة تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المُعزّز (AR) والواقع المختلط (MR)، بالإضافة إلى أي تقنيات مستقبلية قد تُدمج فيها العناصر الرقمية في العالم الحقيقي بطرق جديدة.

وقد أعلنت جوجل أنها ستضيف مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini إلى النظام، وستتعاون مع شركتي سامسونج وكوالكوم لتوفير تجارب مميزة عبر النظارات الذكية من خلال نظام Android XR. وأول نظارة ستعرض قدرات هذا النظام هي نظارة Project Moohan من سامسونج المقرر إطلاقها في عام 2025.

والآن، مع دخول أندرويد إلى مجال الواقع الممتد، سيواجه نظام visionOS من آبل منافسًا قويًا، وسيشهد سوق النظارات الذكية اختلافًا ملحوظًا وتطورات كبرى خلال السنوات القادمة.

ما نظام Android XR؟

Android XR هو نظام تشغيل جديد من جوجل صُمم خصوصًا لأجهزة الواقع الممتد، مثل النظارات الذكية ونظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز. ويمثل هذا النظام امتدادًا لنظام أندرويد الذي تعمل به العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز.

يهدف Android XR إلى تمكين المطورين ومصنعي الأجهزة من إنشاء تجارب XR جديدة باستخدام تطبيقات وأدوات مألوفة من أندرويد. ويتضمن ذلك: مجموعة تطبيقات جوجل مثل: الصور (Google Photos)، والخرائط (Google Maps)، ومتصفح كروم، ويوتيوب وغيرها.

ويعني ذلك أنه يمكن استخدام هذه التطبيقات في بيئة افتراضية، على غرار التجارب المقدمة في نظارات ميتا كويست وآبل Vision Pro.

ووفقًا لشركة جوجل، يتيح Android XR للمطورين بناء تطبيقات وألعاب مخصصة لأجهزة الواقع الممتد باستخدام أدوات مثل: ARCore و Android Studio، و Jetpack Compose، و Unity و OpenXR.

تتعاون جوجل مع سامسونج لتطوير هذا النظام، كما تتعاون مع كوالكوم لتزويد هذه الأجهزة بالمعالجات المناسبة. وقد صرّح نائب رئيس قسم XR في جوجل في منشور قائلًا:

“إن التطورات في الذكاء الاصطناعي تجعل التفاعل مع الحواسيب طبيعي وتفاعلي أكثر. وتتيح نقطة التحول هذه لأجهزة الواقع الممتد الجديدة فهم نواياك والعالم حولك، مما يساعدك في إنجاز المهام بطرق جديدة كُليًا”.

ما الذي يقدمه Android XR؟

إذا كنت على دراية بما تقدمه نظارات ميتا كويست ونظارة آبل Vision Pro يمكنك تخيل ما يقدمه نظام Android XR الجديد من جوجل، ومع أن المطورين هم من سيبتكرون تجارب الواقع الممتد XR استنادًا إلى Android XR، فإن هذا النظام يمكنه القيام بما يلي:

تمكين نظارات الواقع الممتد من التبديل بين البيئة الافتراضية الغامرة تمامًا والبيئة الواقعية.

يتيح لك هذا النظام ملء المساحة المحيطة بك بتطبيقات ومحتوى مختلف، ووضعها فوق ما تراه في العالم الحقيقي أو البيئة الافتراضية.

Google Gemini سيكون العنصر الأبرز في هذا النظام؛ إذ يُمكن للمساعد الذكي إخبارك بما تراه وتمكينك من التحكم في الجهاز.

التطبيقات والمزايا:

ستوفر جوجل تطبيقاتها على الأجهزة التي تعمل بنظام Android XR؛ إذ يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو من اليوتيوب وبرامج Google TV على شاشة افتراضية كبيرة.

وستتمكن أيضًا من عرض الصور والألبومات من Google Photos بتقنية ثلاثية الأبعاد، وإنشاء شاشات افتراضية متعددة عند تصفح الويب باستخدام Google Chrome.

كما ستتمكن من استخدام مزية البحث “Circle to Search” التي تتيح البحث عن أي شيء تراه بحركة بسيطة مثل رسم دائرة بإصبعك حول العنصر الذي ترغب في البحث عنه.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون تطبيقات الهواتف والأجهزة اللوحية من متجر Google Play متاحة على الأجهزة التي تعمل بنظام Android XR، وقد وعدت جوجل بتوفير المزيد من التطبيقات والألعاب والمحتوى المخصص للواقع الممتد العام المقبل.

كيف ستكون تجربة استخدام نظارات Android XR؟

سيكون مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini المزية الأساسية في نظارات الواقع الممتد التي تعمل بنظام Android XR الجديد من جوجل، وهذا يعني أن هذه النظارات ستوفر تجربة استخدام مميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إذ ستتمكن نظارات Android XR من ترجمة ما تراه وتسمعه لحظيًا، وتوضيح الاتجاهات للأماكن التي تريد الذهاب إليها. بالإضافة إلى عرض ملخصات للرسائل التي استلمتها على هاتفك.