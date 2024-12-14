حصاد 2024.. أبرز الساعات الذكية التي أُطلقت هذا العام

تُعدّ الساعات الذكية من أبرز الأجهزة القابلة للارتداء التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال هذا العام. فقد شهد السوق تنافسًا كبيرًا بين الشركات التقنية الكبرى لتقديم ساعات ذكية تجمع بين التصميم الأنيق، والأداء المتفوق، والمزايا الصحية المتقدمة، مع تحسينات في دقة تتبع اللياقة البدنية ومراقبة المؤشرات الصحية، وعمر البطاريات.

وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز الساعات الذكية التي أُطلقت في 2024.

1- ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra:

ساعة Galaxy Watch Ultra من أبرز الساعات الذكية التي قدمتها سامسونج هذا العام، وهي أول ساعة في سلسلة Ultra الجديدة كُليًا من سامسونج، وهي مصممة للمغامرين وهواة الرياضات الخارجية والكثيفة، كالغوص، وركوب الأمواج، وتسلق الجبال.

تجمع الساعة بين التصميم الفاخر والمتانة العالية، وتتميز بإطار مصنوع من التيتانيوم، وتتمتع بمقاومة للماء وفقًا لمعيار 10ATM، وهي مقاومة أيضًا للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68. ويمكنها تَحمُّل درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى أربع درجات فهرنهايت تحت الصفر، كما تتحمل درجات الحرارة العالية التي تصل إلى 131 درجة فهرنهايت. وبالإضافة إلى ذلك فهي مقاومة للبيئات القاسية وفقًا للمعيار العسكري MIL-STD 810H.

تعمل ساعة Galaxy Watch Ultra بمعالج Exynos W1000، وبنظام التشغيل Wear OS 5، وواجهة المستخدم One UI 6 Watch. وتحتوي على مجموعة من المستشعرات التي تساعد في تتبع المؤشرات الصحية والتمارين الرياضية بكفاءة عالية.

تمتاز ساعة سامسونج بالعمر الطويل للبطارية؛ إذ يمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 48 ساعة عند تفعيل وضع توفير الطاقة في أثناء التمرين (Exercise power saving mode).

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra الذكية الجديدة“.

2- ساعة سامسونج Galaxy Watch 7:

تأتي Galaxy Watch 7 مع العديد من مزايا تتبع المؤشرات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتُعدّ من أفضل الساعات الذكية العاملة بنظام أندرويد. وتأتي الساعة بتصميم مشابه للإصدار السابق، مع هيكل دائري وأزرار مادية، وتتوفر بحجمين، هما: 40 ملم و 44 ملم، ويأتي الطراز لصغير مع شاشة Super AMOLED بمقاس يبلغ 1.3 بوصة وبدقة قدرها 432 × 432 بكسلًا، وأما الطراز الكبير فيأتي مع شاشة يبلغ مقاسها 1.5 بوصة بدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا.

تعمل Galaxy Watch7 بمعالج Exynos W1000 وبنظام التشغيل Wear OS 5 وواجهة المستخدم One UI 6 Watch، وتتميز الساعة بمجموعة متطورة من المستشعرات، مثل: مستشعر BioActive المحسّن الذي يتيح تتبعًا دقيقًا لمجموعة واسعة من المؤشرات الصحية، مثل: معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، وتتبع مراحل النوم بدقة عالية. كما تدعم مراقبة أكثر من 100 تمرين بدقة، وتوفر مزايا جديدة، مثل: مزية اكتشاف انقطاع التنفس في أثناء النوم (Sleep Apnea)، ومؤشر AGEs الذي يقدم نظرة عامة على الصحة الأيضية وعملية الشيخوخة البيولوجية.

تحتوي الساعة على بطارية تبلغ سعتها 425 ميلي أمبير في الساعة للطراز الكبير الحجم، و300 ميلي أمبير في الساعة للطراز الصغير، وتستمر بالعمل لمدة تصل إلى يومين حسب الاستخدام.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لساعة سامسونج Galaxy Watch7 الجديدة“.

3- ساعة آبل Watch Series 10:

ساعة آبل Watch Series 10 هي أحدث إصدارات الشركة في مجال الساعات الذكية، وتتميز بتصميم أنيق ومجموعة من التحسينات التقنية.

يبلغ سُمك هذه الساعة 9.7 ملم، وهي أنحف بنسبة تبلغ 10% مقارنةً بالإصدارات السابقة، وتتوفر بحجمين، هما: 42 ملم و 46 ملم. ويضم الطراز الكبير شاشة بمقاس قدره 1.96 بوصة، والطراز الصغير يضم شاشة يبلغ مقاسها 1.77 بوصة.

تصل درجة سطوع الشاشة إلى 2000 شمعة في المتر المربع، مما يضمن وضوح الرؤية حتى في ضوء النهار الساطع. كما حسنت آبل وضع التشغيل الدائم (Always-On) ليُحدّث الشاشة كل ثانية، مما يسمح برؤية عقرب الثواني بوضوح.

تعمل Watch Series 10 بمعالج S10 الثنائي النواة، وتأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 64 جيجابايت. وتعمل بنظام watchOS 11 الذي يقدم مزايا جديدة، مثل: القدرة على إيقاف حلقات النشاط مؤقتًا وتطبيق “Vitals” لمتابعة المؤشرات الصحية ومعدلات التدريب.

من المزايا الصحية البارزة في هذه الساعة مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم، إذ تستخدم الساعة مقياس التسارع لمراقبة التحركات الدقيقة في المعصم المرتبطة بانقطاع التنفس، وتقدم تنبيهات وتقارير للمستخدم عند اكتشاف أي مشكلات محتملة.

بالإضافة إلى ذلك، حسنت آبل سرعة شحن البطارية، إذ يمكن شحن هذه الساعة حتى نسبة تبلغ 80% في غضون 30 دقيقة فقط.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لساعة آبل Watch Series 10 الجديدة“.

4- ساعة Pixel Watch 3:

تأتي ساعة جوجل الذكية الجديدة Pixel Watch 3 مع تحسينات ملحوظة في التصميم والأداء. وتتوفر هذه الساعة بحجمين، هما: 41 ملم و 45 ملم.

حسنت جوجل الشاشة في ساعة Pixel Watch 3، بطريقتين، فقد أصبحت الشاشة أكبر من قبل، مع انخفاض بنسبة قدرها 16% في الحافات؛ مما أدى إلى زيادة بنسبة قدرها 10% و 40% في أحجام الشاشات لطرازي 41 ملم و 45 ملم على التوالي.

كما ارتفعت ذروة السطوع من 1000 شمعة في المتر المربع إلى 2000 شمعة في المتر المربع، لذا سيكون من السهل قراءة كل ما يظهر على الشاشة عند استخدام الساعة الجديدة في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.

عززت جوجل مزايا اللياقة البدنية بنحو كبير لجذب محبي رياضة الجري. فعند استخدام Pixel Watch 3، يمكنك إنشاء روتين الجري قبل البدء بالتمرين مع تحديد أوقات الإحماء والتهدئة. وإذا كنت مشتركًا في Fitbit Premium، فيمكن لنظام Google AI تحليل بياناتك السابقة واقتراح أفضل روتين للجري مناسب لك، وهذه المزايا مفيدة لمحترفي رياضة الجري، والذين يرغبون في البدء بممارستها.

تعمل الساعة بمعالج Snapdragon W5 من كوالكوم، بالإضافة إلى المعالج المساعد Cortex-M33 المسؤول عن بعض المهام لتقليل الاعتماد على المعالج الرئيسي وإطالة عمر البطارية.

يمكن لساعة جوجل الاستمرار بالعمل لمدة قدرها 24 ساعة مع تشغيل مزية التشغيل الدائم للشاشة، وهو عمر البطارية نفسه الموجود في الجيل السابق.

ولتتعرف المزيد عن مواصفات ومزايا هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “جوجل تكشف عن ساعة Pixel Watch 3 الجديدة“.

5- ساعة Fitbit Ace LTE الذكية للأطفال:

ساعة Fitbit Ace LTE هي ساعة ذكية مخصصة للأطفال، تجمع بين تتبع النشاط البدني والترفيه ومزايا الاتصال، بهدف تشجيع الأطفال على الحركة وتمكين الآباء من البقاء على اتصال مع أبنائهم عندما يكونون في الخارج. وتستهدف هذه الساعة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و 14 عامًا، وتقدم تجربة تفاعلية تجمع بين اللعب والنشاط البدني.

تتميز الساعة بتصميم جذاب ومتين، مع شاشة OLED محمية بزجاج Gorilla Glass 3، وهي مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والنشاطات المختلفة. وتتوفر الساعة بلونين، هما: Spicy Pebble و Mild Pebble، مع أحزمة قابلة للتبديل مصنوعة من خيوط بوليستر معاد تدويرها.

تحتوي الساعة على مجموعة من الألعاب التفاعلية التي تشجع الأطفال على الحركة، إذ تتطلب الألعاب إكمال أهداف حركية محددة لفتح مراحل جديدة، مما يحفز الأطفال على النشاط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال تخصيص شخصية رقمية تُسمى “Eejie” والاعتناء بها، مما يضيف عنصرًا تفاعليًا ممتعًا.

من ناحية الأمان، توفر الساعة مزايا مثل: تتبع الموقع عبر GPS، والقدرة على الاتصال وإرسال الرسائل إلى جهات اتصال موثوقة يحددها الآباء، مما يضمن بقاء الأطفال على تواصل مع ذويهم. ويمكن للآباء أيضًا ضبط أوقات محددة ضمن مزية “School Time” لتعطيل الألعاب خلال أوقات الدراسة.

تتضمن الساعة بطارية تدوم حتى 16 ساعة. ولاستخدام المزايا الكاملة، يتعين الاشتراك في خدمة Ace Pass بسعر قدره 10 دولارات شهريًا، التي تشمل الوصول إلى الألعاب، وخدمة تتبع الموقع، وخدمات الاتصال وإرسال الرسائل.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لساعة Fitbit Ace LTE الذكية للأطفال“.

6- ساعة هواوي Watch GT 5 Pro:

Watch GT 5 Pro من أحدث وأفضل الساعات الذكية من هواوي، وتأتي مع ترقيات متعددة مقارنةً بالإصدارات السابقة، وتتوفر بحجمين، هما: 46 ملم و 42 ملم، وتأتي في هيكل مصنوع من التيتانيوم؛ مما يمنحها مظهرًا أنيقًا ووزنًا خفيفًا يبلغ 53 جرامًا دون الحزام.

تضم الساعة شاشة AMOLED بدقة قدرها 466 × 466 بكسلًا، وتدعم خاصية التشغيل الدائم، ويبلغ مقاسها 1.43 بوصة في الطراز الكبير، و1.32 بوصة في الطراز الصغير.

تتميز Watch GT 5 Pro بنظام مراقبة الصحة TruSense الجديد، الذي يضم أجهزة استشعار عالية الدقة لقياس معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم (SpO2)، وضغط الدم، وتتبع النوم.

تدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، مع نظام ملاحة وخرائط مدمجة، بالإضافة إلى ذلك، تتميز بقدرتها على مقاومة الماء حتى عمق يبلغ 40 مترًا، مما يجعلها مناسبة للسباحة والغوص.

يمكن لساعة Watch GT 5 Pro التي تأتي بمقاس قدره 46 ملم أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 14 يومًا، ويمكن للإصدار الذي يأتي بمقاس قدره 42 ملم أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 7 أيام.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لساعة هواوي Watch GT 5 Pro الجديدة“.

7- ساعة سامسونج Galaxy Watch FE:

تجمع ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch FE بين التصميم الأنيق والمزايا المتقدمة والسعر المتوسط. وتأتي الساعة بحجم قدره 40 ملم، وتضم شاشة Super AMOLED يبلغ مقاسها 1.2 بوصة، وتبلغ دقتها 396 × 396 بكسلًا.

تعمل Galaxy Watch FE بمعالج Exynos W920، وتعمل بنظام التشغيل Wear OS 4 وواجهة المستخدم One UI Watch 5، وتتميز بقدرتها على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يبلغ 5 أمتار لمدة قدرها 10 دقائق، كما تمتاز بأنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

تضم الساعة مستشعر BioActive المتقدم من سامسونج الذي يوفر مجموعة من المزايا لمراقبة المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، وتتضمن مزايا متقدمة تراقب أنماط النوم وتوفر تحليلًا مفصلًا، وتدعم Galaxy Watch FE أكثر من 100 وضع رياضي، إذ تتبع هذه الساعة الذكية مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل: الجري وركوب الدراجات والسباحة وغير ذلك. وتُسجل كل تمرين بدقة؛ مما يوفر للمستخدمين ملاحظات مفصلة عن أدائهم.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “ساعة سامسونج Galaxy Watch FE الجديدة.. إليك المواصفات والسعر“.

8- ساعة Redmi Watch 5 Active من شاومي:

تُعدّ Redmi Watch 5 Active من أحدث الساعات الذكية من شركة شاومي، وتتميز الساعة بتصميم بسيط وجذاب يناسب مختلف الفئات العمرية، مع شاشة LCD يبلغ مقاسها 2 بوصة، وتبلغ دقتها 320 × 385 بكسلًا، ويصل سطوعها إلى 500 شمعة في المتر المربع.

تعمل الساعة بنظام التشغيل HyperOS الخاص بشاومي، وتدعم تقنية البلوتوث 5.3، مما يتيح اتصالًا مستقرًا وسريعًا مع الهواتف الذكية. ويمكن للمستخدمين تلقي الإشعارات، والتحكم في تشغيل الموسيقا بسهولة، كما يمكنهم إجراء المكالمات مباشرة من الساعة بفضل الميكروفون ومكبر الصوت المدمجين.

تدعم الساعة أكثر من 140 وضعًا رياضيًا، وتحتوي على مستشعرات متقدمة لمراقبة معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، وجودة النوم، ومستويات الإجهاد.

تحتوي الساعة على بطارية تبلغ سعتها 470 ميلي أمبير في الساعة، ويمكنها الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 18 يومًا مع الاستخدام المعتدل، ولمدة تصل إلى 12 يومًا مع الاستخدام المكثف.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لساعة Redmi Watch 5 Active من شاومي“.

9- ساعة Garmin Lily 2:

تُعدّ ساعة Garmin Lily 2 الذكية من أحدث وأبرز الساعات الذكية المخصصة للنساء، وتأتي بحجم يبلغ 35 ملم وهيكل دائري مصنوع من الألمنيوم مع سوار مصنوع من السيليكون، وتتوفر بلونين، هما: الأرجواني والذهبي.

تتميز هذه الساعة بالوزن الخفيف؛ إذ تزن 24.4 جرامًا، وهي مقاومة للماء وفقًا لمعيار 5ATM، مما يجعلها مناسبة للارتداء اليومي وحتى في أثناء السباحة. وتحتوي الساعة على شاشة تعمل باللمس تبلغ دقتها 201 × 240 بكسلًا، وهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass 3، لكنها لا تدعم خاصية التشغيل الدائم.

تدعم الساعة مجموعة متنوعة من الأوضاع الرياضية، لكنها تفتقر إلى نظام GPS؛ مما يجعلها غير مناسبة لهواة الرياضات الخارجية. وتُقدم Lily 2 مزايا متقدمة لتتبع المؤشرات الصحية، إذ يمكنها مراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم SpO2، كما تتضمن مزايا خاصة بتتبع الدورة الشهرية والحمل، مع إمكانية تسجيل الأعراض والتغيرات المزاجية قبل الدورة وخلالها، وتتبع الحمل وأعراضه.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لساعة Garmin Lily 2 الذكية الجديدة“.