تحديث macOS Sequoia 15.2.. إليك أبرز المزايا الجديدة في حواسيب ماك

بعد شهر من الاختبار التجريبي أصدرت آبل تحديث macOS 15.2، وهو التحديث الرئيسي الثاني لنظام macOS Sequoia. وفي هذا التحديث يحصل مستخدمو حواسيب ماك على المجموعة الثانية من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا والتحديثات الأخرى في معظم التطبيقات المدمجة في حواسيب ماك.

إليك أبرز المزايا الجديدة التي وصلت إلى حواسيب ماك عبر هذا التحديث:

مزايا Apple Intelligence الجديدة:

وصلت مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التالية إلى حواسيب ماك المتوافقة عبر تحديث macOS 15.2:

Image Playground: تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور بناء على مطالبات نصية.

التكامل مع ChatGPT: يمكنك السماح لروبوت ChatGPT بالوصول إلى أدوات الكتابة والمساعد الصوتي سيري لتحسين دقة الاستجابة.

إنشاء الصور في تطبيق الملاحظات: يمكنك إنشاء صورة بالذكاء الاصطناعي عند تمييز النص في تطبيق الملاحظات (Notes).

Genmoji: تساعد هذه الأداة في إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بناء على أوصاف نصية؛ إذ يمكن للمستخدمين كتابة عبارة مثل: “قطة ترتدي قبعة وردية” لإنشاء رمز تعبيري جديد تمامًا.

المزايا الجديدة الأخرى في تحديث macOS 15.2:

بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، يوفر تحديث macOS 15.2 أيضًا مجموعة من المزايا الجديدة في العديد من تطبيقات آبل المدمجة في حواسيب ماك والمتاحة لجميع المستخدمين، وأبرزها:

1- تطبيق الصور: يظهر الألبوم المفضل (Favorite) في مجموعة الأدوات المساعدة (Utilities) بالإضافة إلى المجموعات المثبتة (Pinned Collections)، وألبوم العناصر التي شاهدتها آخرًا (Recently Viewed)، وألبوم العناصر التي شاركتها آخرًا (Recently Shared). بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مسح السجل في ألبومي (العناصر التي شاهدتها آخرًا) و(العناصر التي شاركتها آخرًا).

2- متصفح سفاري: تتوفر صور خلفية جديدة لتخصيص صفحة البدء في سفاري، مع إمكانية استيراد سجل التصفح، والإشارات المرجعية (bookmarks)، وكلمات المرور.

3- تطبيق Find My: يساعدك خيار Share Item Location الجديد في تحديد موقع العناصر المفقودة واستعادتها من خلال مشاركة موقع جهاز Airtag بسهولة وأمان مع أطراف ثالثة موثوقة، مثل شركات الطيران.

4- تطبيقا Apple Music و Apple TV: تتيح لك مزية البحث باللغة الطبيعية في كلا التطبيقين وصف ما تبحث عنه بلغتك الطبيعية، واستخدام أي من فئات البحث المتاحة.

5- تطبيق البودكاست: تتيح لك قائمة الفئات المفضلة الجديدة (Favorite Categories) في تطبيق البودكاست (Podcasts) اختيار الفئات المفضلة لديك والحصول على توصيات ذات الصلة، ويمكنك الوصول إلى هذه القائمة بسهولة من المكتبة (Library).

6- AirPlay: تتيح لك مزية المعاينة (Presenter preview) اختيار ما تريد مشاركته قبل المشاركة، إذ يمكنك اختيار تطبيق محدد أو شاشة الحاسوب بالكامل، وذلك عند الاتصال بشاشة خارجية أو استخدام AirPlay.