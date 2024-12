YouTube TV تعلن زيادة في أسعار الاشتراكات بدءًا من 2025

أعلنت الخدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت “يوتيوب تي في YouTube TV” رفع أسعار الاشتراكات الشهرية، مبررةً ذلك بارتفاع تكاليف إنتاج المحتوى وترخيصه.

وأشارت الحسابات الرسمية للمنصة عبر منصة إكس إلى أن تكلفة الاشتراك ستزداد إلى 83 دولارًا شهريًا بدلًا من 73 دولارًا، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة بحلول عام 2025.

وستُطبق الزيادة على الفور على المشتركين الجدد، في حين سيدفع المشتركون الحاليون السعر الجديد للاشتراك بدءًا من 13 يناير 2025. وقد أرسلت المنصة إشعارات رسمية للمشتركين عبر البريد الإلكتروني لإبلاغهم بالتحديثات.

وذكرت “YouTube TV” في بيانٍ رسمي أن هذه الخطوة تأتي نتيجة الضغط الناجم عن ارتفاع تكاليف الترخيص والإنتاج. وفي ظل هذه الزيادة، أكّدت الشركة التزامها بتقديم محتوى عالي الجودة، ليشمل ذلك برامج مشوقة وبثًا مباشرًا للأحداث المنتظرة في عام 2025، لكن لم تؤدِ الزيادة الجديدة في الأسعار إلى أي مزايا جديدة.

وتتيح الخطة الأساسية الجديدة للمشتركين الوصول إلى أكثر من 100 قناة، مع تخزين غير محدود عبر تقنية DVR، مما يتيح تسجيل البرامج وحفظها دون قيود، كما يمكن لكل اشتراك دعم ما يصل إلى 6 حسابات منزلية و 3 بثوث متزامنة. وعلاوةً على ذلك، لا تُفرض رسوم إضافية على البث العالي الجودة HD أو استخدام أجهزة الرسيفر أو DVR، وتعمل تلك الخدمة حاليًا في الولايات المتحدة فقط.

وأكدت “YouTube TV” أن المشتركين الذين يجدون أن التكاليف الجديدة لا تناسب ميزانياتهم الشهرية لديهم الخيار لإيقاف الاشتراك مؤقتًا أو إلغائه.

يُذكر أن السعر البالغ قدره 83 دولارًا شهريًا يقتصر على الخطة الأساسية فقط، ويتعين دفع مبلغ إضافي قدره 10 دولارات شهريًا للاستفادة من جودة العرض بدقة قدرها 4K، وتتطلب أيضًا بعض القنوات المميزة رسومًا إضافية.

وكانت جوجل – مالكة المنصة – قد أطلقت خدمة “YouTube TV” في عام 2017 بسعر قدره 35 دولارًا شهريًا، وقد ارتفع السعر أولًا إلى 50 دولارًا في عام 2019، ثم وصل إلى 73 دولارًا في مارس 2023 قبل الزيادة الأخيرة، مما يعني أن إجمالي الزيادة منذ إطلاق الخدمة حتى الآن يبلغ 140% تقريبًا بحساب نسب التضخم.

وامتنعت المنصة عن الإفصاح عن عدد المشتركين فيها حاليًا، لكنها ذكرت في فبراير الماضي أن الخدمة لديها 8 ملايين مشترك يدفعون رسوم الاشتراك.

وحثت الشركة عملاءها على زيارة صفحة الأسئلة الشائعة المُحدّثة عبر موقعها الإلكتروني للحصول على تفاصيل إضافية حول التغييرات الجديدة.

A message for our members: we have always worked to offer the content you love, with features to enjoy the best of live TV. To keep up with rising content costs, we’re updating our monthly price to $82.99/mo. (1/3)

— YouTube TV (@YouTubeTV) December 12, 2024