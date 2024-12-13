Phi-4.. نموذج ذكاء اصطناعي جديد من مايكروسوفت للتفكير المُعقّد

أعلنت شركة مايكروسوفت نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Phi-4، الذي يضم 14 مليار مَعلّمة، وهو يُعد أحدث نموذج صغير (SLM) من سلسلة نماذج Phi التي تصدرها الشركة.

ووفقًا لمايكروسوفت، فقد أثبت نموذج Phi-4 تفوقه على نموذج اللغة الكبير GPT-4 من OpenAI في اختبارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالرياضيات (MATH) وأسئلة الإجابة العامة (GPQA).

وأرجعت الشركة أداء نموذج Phi-4 القوي في الاستدلال الرياضي إلى استخدام بيانات مُصنّعة عالية الجودة، إلى جانب تنظيم دقيق للبيانات الأصلية، وتحسينات ما بعد التدريب.

وأفادت مايكروسوفت بأن البيانات المُصنّعة قد أُنشئت عبر تقنيات متعددة متطورة، وقد شكّلت هذه البيانات الجزء الكبير من تدريب النموذج. كما استخدمت الشركة تقنيات لتحسين مخرجات النموذج في أثناء عملية ما بعد التدريب.

وتُعد البيانات المُصنّعة إحدى الطرق التي تلجأ إليها الشركات الكُبرى لتحسين نماذجها معتمدةً على البيانات التي تنتجها نماذج أخرى، في محاولة أيضًا لمواجهة نقص البيانات المتاحة للتدريب، وتجنّب اللجوء إلى البيانات المحمية بحقوق الطبع والنشر.

وأظهرت نتائج الاختبارات وفقًا لمايكروسوفت أن نموذج Phi-4 يتفوق على النماذج الصغيرة ذات الحجم المماثل وحتى على النماذج الأكبر منه أحيانًا، ومنها نموذج جوجل Gemini 1.5 Pro. ووفقًا للشركة، فإن الأداء المتميز في اختبار الرياضيات (MATH) يعود إلى فاعلية النموذج، وليس بسبب الإفراط في التكيف مع بيانات التدريب.

ومع ذلك، يعاني نموذج Phi-4 قيودًا مرتبطة بحجمه، إذ قد يولّد معلومات خطأ حول الحقائق، ويظهر أداءً أقل دقة عند اتباع التعليمات التفصيلية بدقة. ولضمان أمان النموذج، فقد تعاون فريق Phi-4 مع فريق الأمان المستقل في مايكروسوفت (Microsoft AI Red Team) لتحديد الأخطار الأمنية التي قد يواجهها النموذج في سياق مواقف الاستخدام العادية أو العدائية.

ويتوفر نموذج Phi-4 الآن عبر منصة مايكروسوفت Azure AI Foundry، ومن المقرر إطلاقه عبر منصة Hugging Face الأسبوع المقبل.