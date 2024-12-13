OpenAI تضيف مزايا الفيديو المباشر ومشاركة الشاشة إلى ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI تحسين الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT بإضافة مزايا جديدة، ومنها الفيديو المباشر ومشاركة الشاشة. وقد بدأت الشركة طرح هذه المزايا الجديدة تدريجيًا للمستخدمين.

ووفقًا للإعلان الرسمي، فإن الوضع الصوتي المتقدم (Advanced Voice Mode) يتيح الآن للمستخدمين إمكانية مشاركة الفيديو عبر الكاميرا بنحو لحظي مع ChatGPT، مما يجعل المحادثات أكثر طبيعية وفائدة، إذ يمكن لـ ChatGPT أن يرى العالم ويحلله ويفهم السياق البصري للمحادثة.

وكانت OpenAI قد كشفت عن هذه الميزة أول مرة خلال إعلان نموذج GPT-4o في شهر مايو الماضي، كما بات الوضع يدعم أكثر من 50 لغة، مما يوسّع نطاق استخدامه عالميًا.

وبنحو مماثل، أضافت OpenAI ميزة مشاركة الشاشة مع ChatGPT في أثناء تفعيل الوضع الصوتي المتقدم، مما يتيح للروبوت الذكي معرفة ما يظهر في الشاشة، والإجابة عن الأسئلة بشأنه.

وفي العرض التقديمي الذي نشرته OpenAI للمزايا الجديدة، أوضح موظفو الشركة كيفية استخدام ميزة الفيديو المباشر للمساعدة في تحضير القهوة، وكذلك ميزة مشاركة الشاشة في الرد على أحد الأصدقاء عبر تطبيق الرسائل. ويمكن استخدام تلك المزايا بالمثل في عدد لامحدود من المواقف، فضلًا عن مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية.

وتخطط OpenAI لإطلاق هذه الميزات على مراحل؛ إذ ستتاح للمستخدمين الأفراد المشتركين في خطط Plus و Pro وفرق العمل بدءًا من اليوم. وستصل الميزة لاحقًا إلى مشتركي Plus و Pro في أوروبا، على أن تتوفر للشركات والمؤسسات التعليمية مع بداية العام المقبل.

وكإضافة موسمية، أطلقت OpenAI ميزة “سانتا تشات”، التي ستكون متاحة خلال شهر ديسمبر فقط، إذ يمكن للمستخدمين التحدث مباشرةً مع شخصية سانتا الافتراضية (بابا نويل) من خلال أيقونة رقاقات الثلج في الشاشة الرئيسية. وتعتمد هذه الميزة على تقنية الصوت نفسها المُستخدمة في الوضع الصوتي المتقدم، مع رفع حدود الاستخدام المعتادة عند بدء المحادثة.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من كشف جوجل عن نموذج Gemini 2.0 الجديد، بالإضافة إلى بعض التطبيقات المميزة المعتمدة عليه، التي تُعرف باسم “وكلاء الذكاء الاصطناعي”.