لهواة السيلفي.. هواوي تطلق هواتف Nova 13 في الإمارات

أعلنت شركة هواوي رسميًا إطلاق سلسلة Nova 13 عالميًا، إلى جانب هاتفها القابل للطي Mate X6، ومن المقرر أن تتوفر الهواتف الجديدة في الإمارات العربية المتحدة.

وتضم السلسلة الجديدة هاتفين، إصدارًا أساسيًا وإصدار برو، وهما هاتفان مُصممان بنحو خاص لهواة تصوير السيلفي.

وتتميز الهواتف بكاميرا أمامية بدقة قدرها 60 ميجابكسل، وهي كاميرا واسعة المجال مزودة بتقنية XD Portrait Engine التي تعمل على تحسين تفاصيل الوجه، وتنقية مظهر البشرة، وتوازن الضوء والظل للحصول على صور مثالية.

ويأتي إصدار Pro بكاميرا أمامية ثانوية بدقة قدرها 8 ميجابكسل للتصوير القريب، مع إمكانية التكبير الرقمي حتى 5 مرات عند تصوير السيلفي.

ويأتي هاتف Nova 13 الأساسي بشاشة OLED قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها 1084×2412 بكسلًا، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ومستشعر بصمات مدمج في الشاشة، ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة قدرها f/1.9، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وأما إصدار برو، فهو يأتي بشاشة OLED قياسها 6.76 إنشات بدقة قدرها 1224×2776 بكسلًا، وتتميز الشاشة بتقنية LTPO التي تدعم معدل تحديث متغيرًا يصل إلى 120 هرتزًا، مع مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، علمًا بأن الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65.

ويضم هاتف nova 13 Pro كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة تتراوح بين f/1.4 و f/4.0، وكاميرا مكبرة حتى 3 مرات بدقة قدرها 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتفان على بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 100 واطٍ، إذ يمكن شحنها حتى 50% في غضون 10 دقائق فقط.

ولا يُعرف على وجه التحديد المُعالج الموجود في تلك الهواتف، وهي تعمل بنظام التشغيل EMUI 14.2 المبني على نظام أندرويد المفتوح المصدر، وتدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع.

وتتوفر هواتف nova 13 الجديدة بعدة ألوان، وهي الأخضر والأبيض والأسود. ويبدأ سعرها من 1700 درهم إماراتي، وسوف تتوفر في الإمارات بحلول نهاية يناير المقبل.

وبالإضافة إلى هواتفها الجديدة، كشفت هواوي عن جهازها اللوحي الجديد MatePad 11.5، المُوجّه للطلاب والمحترفين، الذي يتميز بشاشة PaperMatte التي تُحاكي ملمس الورق، بالإضافة إلى تطبيق Huawei Notes المُحدّث، بهدف توفير تجربة عمل ودراسة فعّالة دون الحاجة إلى استخدام الورق. وسيتوفر الجهاز اللوحي الشهر المقبل بلونين، هما الأزرق والرمادي، بسعر قدره 1,300 درهم إماراتي.

وأعلنت هواوي أيضًا إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة FreeBuds Pro 4، وهي أول سماعات أذن من هواوي تتميز بتقنية Huawei SOUND ونظام Ultra-Hearing Dual Driver لإخراج صوت عالي الجودة، بالإضافة إلى تقنية إلغاء الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وستتوفر سماعات FreeBuds Pro 4 في الإمارات بسعر قدره 750 درهمًا إماراتيًا ابتداءً من 9 يناير 2025.