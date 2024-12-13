مع إعادة إطلاقها.. ميزة Recall من مايكروسوفت تثير مخاوف جديدة

بعد 6 أشهر من العمل على تحسين ميزة Recall عقب إطلاقها الأولي المثير للجدل، أعادت شركة مايكروسوفت تلك الميزة إلى إصدارات المعاينة التجريبية لويندوز 11 للاختبار. وتأتي هذه العودة مصحوبة بتحسينات تهدف إلى معالجة بعض الثغرات الأمنية التي كشفت عنها الاختبارات الأولية، لكن نتائج الاختبارات الجديدة ما زالت تُثير بعض القلق بشأن قدرة الميزة على حماية البيانات الحساسة بنحو كامل.

وكشفت تجربة أجراها موقع “توم هاردوير” التقني عن أداء Recall في تصفية البيانات الحساسة، ومنها أرقام بطاقات الائتمان، وأرقام الضمان الاجتماعي، والمعلومات الشخصية. وفي بعض الحالات، نجحت ميزة Recall في تعرّف البيانات الحساسة ومنع التقاطها، لكن في العديد من الحالات الأخرى، تجاهلت الميزة الأدلة الواضحة، والتقطت كل شيء دون أي تصفية.

وعلى سبيل المثال، التقطت ميزة Recall رقم بطاقة ائتمان من خلال برنامج Notepad في ويندوز، ونسخة كاملة من طلب قرض مُعبأ بالكامل عبر متصفح إيدج، كما حدث الأمر ذاته مع صفحة HTML بسيطة تحتوي على حقول معلومات مثل رقم بطاقة الائتمان ورمز الحماية (CVC) وتاريخ الانتهاء. ومع أن المؤشرات للبيانات الحساسة كانت واضحة، فقد تجاهلت الميزة الفلاتر المخصصة، والتقطت البيانات كما هي.

ومع ذلك، هناك جانب إيجابي في أداء Recall، إذ تمكنت من اكتشاف المعلومات الحساسة في مواقع التجارة الإلكترونية مع تجاهل المعلومات الشخصية المرتبطة.

وصممت مايكروسوفت ميزة Recall من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي محليًا في الأجهزة المدعومة لالتقاط لقطات للشاشة بصورة دورية كل عدة ثوانٍ، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى أي محتوى ظهر في الشاشة سابقًا عبر البحث، وقد جعلتها الشركة خيارًا اختياريًا في الأجهزة المدعومة.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن تلك الميزة ما زالت قيد المعاينة العامة، وأكدت أن فلاتر تصفية البيانات الحساسة قد لا تعمل بنسبة قدرها 100%. وقالت الشركة: “سنواصل تحسين هذه الميزة، وإذا واجهتم بيانات حساسة يجب تصفيتها حسب السياق أو اللغة أو المنطقة الجغرافية، يرجى إبلاغنا عبر تطبيق Feedback Hub”.

وطمأنت الشركة المستخدمين بأن نظام ويندوز 11 يشفّر كافة اللقطات، ولا يمكن الوصول إليها إلا بعد التحقق من هوية المستخدم عبر برنامج Windows Hello، وأكّدت أن اللقطات لا تغادر الجهاز مطلقًا، وأن إيقاف تشغيل Recall يؤدي إلى حذف كافة البيانات فورًا.

وقد وسّعت مايكروسوفت إتاحة ميزة Recall لتشمل المزيد من الأجهزة، ومنها تلك التي تعمل بمعالجات AMD وإنتل، لكن يُنصح المستخدمون بضرورة تأجيل استخدامها حتى تتمكن مايكروسوفت من تحسينها وجعلها أكثر موثوقية.