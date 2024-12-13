مثل آبل فيجن برو.. سامسونج تقدّم أول نظارة ذكية بنظام Android XR

كشفت سامسونج عن أول نظارة تعمل بنظام التشغيل الجديد Android XR المصمم بنحو خاص من جوجل لأجهزة الواقع الممتد (XR).

وأوضحت سامسونج في بيانٍ رسمي بعض التفاصيل المتعلقة بالنظارة، ومنها صورة رسمية تُظهر ملامح التصميم الأولية لها.

وتتعاون سامسونج مع جوجل لتطوير تلك النظارة تحت الاسم الرمزي “مشروع موهان Project Moohan”، وقد أشارت سامسونج إلى أن اسم “Moohan”، الذي يعني “اللانهاية” باللغة الكورية، يعكس رؤيتها في تقديم “تجارب غامرة غير مسبوقة ضمن فضاءات غير محدودة”.

وأضافت الشركة أن النظارة الجديدة ستكون خفيفة الوزن، ومصممة هندسيًا لضمان أقصى درجات الراحة في أثناء الاستخدام.

يذكر أن الواقع المُمتد (Extended Reality أو XR) مصطلح شامل يشير إلى كافة تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المُعزّز (AR) والواقع المختلط (MR)، وأي تقنيات مستقبلية تجمع بين العناصر الرقمية والعالم الحقيقي.

وتُظهر الصورة الرسمية النظارة بلون رمادي وتصميم يشبه نظارات التزلج، مع واجهة أمامية كبيرة وحزام يحيط بالرأس دون حزام علوي، وقد زوّدت سامسونج الجزء الخلفي من الجهاز بوسادة لتوفير الراحة، كما يظهر إطار فضي يحيط بالواجهة الأمامية وزر صغير في الزاوية العلوية اليمنى.

وتُعد نظارة سامسونج الجديدة ونظام Android XR من جوجل ردًا على نظام آبل visionOS ونظارتها فيجن برو، التي تعاني ضعف المبيعات، بسبب ارتفاع سعرها، والشكاوى من عدم الارتياح في أثناء استخدامها، وعدم ملاءمتها الاستخدام اليومي.

وأشارت سامسونج إلى أن النظارة ستحتوي على شاشات متطورة، وفي ظل التكتم على التفاصيل التقنية، كشفت شركة كوالكوم أن النظارة ستعمل بمعالج Snapdragon XR2+ Gen 2، وهو إصدار مطوّر من المعالج المستخدم في نظارات ميتا كويست 3S.

وفي هذا الصدد، صرّح وون جون تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم البحث والتطوير في قسم تجربة الأجهزة المحمولة في سامسونج، قائلًا: “لقد تحوّل الواقع الممتد بسرعة من وعد بعيد إلى واقع ملموس. نحن نؤمن بأنه يمتلك القدرة على فتح طرق جديدة ذات مغزى للتفاعل مع العالم بما يتماشى مع حياتك اليومية، متجاوزًا الحدود المادية. نحن متحمسون للتعاون مع جوجل لإعادة تشكيل مستقبل الواقع الممتد، واتخاذ خطوتنا الأولى نحوه مع مشروع موهان”.

ومن المتوقع أن تُعلن سامسونج نظارتها الجديدة بنحو رسمي كامل بالتزامن مع إعلانها سلسلة هواتف Galaxy S25 في أوائل العام المقبل. ومع ذلك، قد لا تُطرح النظارة للبيع إلا في وقت لاحق من العام.