كل ما هو جديد في تحديث iOS 18.2

بدأت شركة آبل قبل يومين بطرح تحديث iOS 18.2 لهواتف آيفون، وتحديث iPadOS 18.2 لأجهزة آيباد، وتجلب هذه التحديثات المجموعة الثانية من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence إلى هواتف آيفون وأجهزة آيباد مع تحسينات أخرى في العديد من التطبيقات المدمجة في تلك الأجهزة.

إليك كل ما هو جديد في تحديث iOS 18.2 المتاح حاليًا لهواتف آيفون:

مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence:

يتضمن تحديث iOS 18.2 المجموعة الثانية من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence الجديدة، وتشمل:

Image Playground : يتوفر في هذا التحديث : يتوفر في هذا التحديث تطبيق Image Playground لإنشاء صور جديدة بناءً على المطالبات.

Image Wand: مزية مخصصة لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الملاحظات (Notes) بناءً على محتوى الملاحظة. وفي أجهزة آيباد، يمكنك استخدام قلم Apple Pencil لإنشاء رسم تخطيطي تقريبي وتحويله إلى رسم احترافي عبر مزية مزية مخصصة لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الملاحظات (Notes) بناءً على محتوى الملاحظة. وفي أجهزة آيباد، يمكنك استخدام قلم Apple Pencil لإنشاء رسم تخطيطي تقريبي وتحويله إلى رسم احترافي عبر مزية Image Wand

Genmoji: باستخدام Genmoji، يمكنك إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بالذكاء الاصطناعي.

تكامل سيري مع ChatGPT: يتكامل المساعد الصوتي يتكامل المساعد الصوتي سيري مع ChatGPT للحصول على إجابات للمطالبات التي لا يمكن لسيري الإجابة عنها.

الذكاء البصري Visual Intelligence : مزية تشبه عدسة جوجل وهي متوفرة في هواتف iPhone 16، ويمكن استخدامها لمعرفة المزيد من المعلومات عن الأشياء والأماكن الظاهرة حولك. ولاستخدامها عليك الضغط مطولًا على زر التحكم في الكاميرا لتفعيل الذكاء البصري، ثم وجّه هاتف آيفون إلى شيء ما، مثل: مطعم أو معلم سياحي أو نبات وغير ذلك، وستحصل على تفاصيل متعددة عن الشيء الذي التقطت له صورة.

تحديثات جديدة في أدوات الكتابة: أصبحت أدوات الكتابة تتضمن زرًا جديدًا يُسمى (إنشاء) Compose يمكن استخدامه لإنشاء نص جديد بناء على مطالبة نصية. بالإضافة إلى ذلك، لم تعد مزية إعادة الكتابة التابعة لأدوات الكتابة الجديدة تقتصر على ثلاثة أنماط؛ إذ يمكنك وصف طريقة الكتابة التي تريدها، مثل: إضافة المزيد من الكلمات الرسمية، أو تحويل رسالة البريد الإلكتروني إلى مقال.

تعمل مزايا Apple Intelligence حصريًا في أجهزة آيفون الحديثة وتشمل: هواتف آيفون 15 برو، وهواتف آيفون 16.

المزايا الأخرى في تحديث iOS 18.2:

إذا كان جهازك لا يدعم مزايا Apple Intelligence، فإن تحديث iOS 18.2 يتضمن الكثير من التحسينات الأخرى التي ستصل إلى هاتفك، ومن أبرزها:

في تطبيق Find My، يمكنك مشاركة موقع جهاز التتبع AirTag الخاص بك مؤقتًا مع شخص معين باستخدام رابط خاص. وقريبًا ستتمكن من مشاركة موقع الجهاز مع شركة الطيران لمساعدتك في العثور على أمتعتك المفقودة.

حصل تطبيق (البريد) Mail في هواتف آيفون على إعادة تصميم مع القدرة على فرز البريد الوارد تلقائيًا إلى أربع فئات، هي: الأساسية (Primary)، والمعاملات (Transactions)، والتحديثات (Updates)، والعروض الترويجية (Promotions).

يقدم تحديث iOS 18.2 مزايا جديدة لزر التحكم في الكاميرا في هواتف آيفون 16، وهي: القدرة على قفل التركيز التلقائي والتعريض التلقائي، وتفعيل مزية الذكاء البصري. ويمكنك تعرّف جميع التفاصيل الخاصة بهذه المزايا الجديدة في مقال: “ تحديث iOS 18.2.. ما التغييرات القادمة إلى زر التحكم في الكاميرا في هواتف آيفون 16؟ “.

يمكن لتطبيق (الملاحظات الصوتية) Voice Memos الآن تجميع عدة تسجيلات صوتية معًا، ويمكنك أيضًا فصل وتحرير هذه التسجيلات بسهولة.

يمكن لمالكي هواتف آيفون في الاتحاد الأوروبي حذف تطبيقات آيفون الأساسية مثل: الكاميرا والرسائل ومتصفح سفاري. واختيار تطبيقات أخرى تابعة للجهات الخارجية للمراسلة والمكالمات، ويكون ذلك بالانتقال إلى الإعدادات، ثم التطبيقات، ثم التطبيقات الافتراضية.

أجرت آبل خمسة تغييرات رئيسية في تطبيق الصور في تحديث iOS 18.2 لتحسين تجربة استخدامه. وتسهل التغييرات الجديدة عرض مقاطع الفيديو وتحريرها والتنقل داخل التطبيق، كما تسمح بحذف سجل النشاط. ولمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه التغييرات، يمكنك الاطلاع على مقال: “ تحديث iOS 18.2.. خمسة تغييرات جديدة قادمة إلى تطبيق الصور “.

للمساعدة في حماية سمعك، يتيح لك iOS 18.2 الحد من مستوى صوت مكبر الصوت المدمج، إذ يوجد في قسم الصوت واللمس في تطبيق الإعدادات، خيار جديد يسمى (الحد الأعلى للصوت) Limit Maximum Volume يمكن تفعيله للتحكم في مدى ارتفاع صوت مكبر الصوت في الهاتف عند تشغيل الموسيقا والمحتوى المرئي. ولا يؤثر هذا الخيار في مستوى الصوت للمكالمات الهاتفية، ومكالمات FaceTime والتنبيهات والأصوات الأخرى.

في قسم (سفاري) Safari في تطبيق الإعدادات، يوجد زر جديد يسمى (تحذير الاتصال غير الآمن) Not Secure Connection Warning يُتيح لك معرفة كونك تزور موقعًا إلكترونيًا لا يحتوي على شهادة SSL صالحة لاتصال مشفر، ولا يُنصح بإدخال كلمات مرور أو أي بيانات حساسة أخرى إلى موقع يظهر فيه تحذير (غير آمن) Not Secure.

يعرض تطبيق (البودكاست) Podcasts الآن الفئات المتعددة في قسم المكتبة، مع إمكانية تحديد الفئات المفضلة.

في قسم Apple Arcade في متجر التطبيقات App Store، يحتوي قسم (كل الألعاب) All Games على قائمة جديدة لتصفية الخيارات، ويتضمن خيارًا جديدًا لإيقاف تشغيل معاينات الألعاب.