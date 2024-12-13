جوجل تطلق نظام Android XR لدعم أجهزة الواقع المُمتد

أعلنت جوجل نظام تشغيل جديدًا يُدعى Android XR، وهو نظام مُصمم بنحو خاص لدعم أجهزة مثل النظارات الذكية ونظارات الواقع المُمتد، لمنافسة نظام آبل visionOS ونظارتها فيجن برو، ونظارات ميتا كويست.

يذكر أن الواقع المُمتد (Extended Reality أو XR) مصطلح شامل يشير إلى كافة تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المُعزّز (AR) والواقع المختلط (MR)، بالإضافة إلى أي تقنيات مستقبلية قد تُطوّر وتُدمج فيها العناصر الرقمية في العالم الحقيقي بطرق جديدة.

وكشفت جوجل عن إصدار معاينة للمطورين (Android XR SDK) مع تقديم مجموعة من الأدوات المساندة، ومنها ARCore و Android Studio و Jetpack Compose و Unity و OpenXR.

وفي خطوة تعكس طموحاتها، أعلنت جوجل شراكة مع سامسونج لتطوير نظارة جديدة تحمل الاسم الرمزي”مشروع موهان Project Moohan”، وستعمل هذه النظارة المرتقبة بنظام Android XR وستقدم تجربة شبيهة بتجربة نظارة “فيجن برو” من آبل، مع إمكانية الانتقال بسهولة بين الواقع الافتراضي والعالم الحقيقي، ومن المتوقع أن تتوفر تلك النظارة للشراء العام المقبل.

وستدعم النظارة تشغيل التطبيقات الشهيرة من جوجل، مثل Gemini و Google TV و Google Photos ويوتيوب وكروم ضمن بيئة افتراضية مبتكرة.

ويُعد تطبيق Gemini أبرز المزايا التي سترافق النظارة، إذ يُمكن للتطبيق فهم ما يراه المستخدم عبر النظارات، مع إمكانية توجيهه في أثناء أداء مهامه. وإلى جانب تطبيقات جوجل، وعدت الشركة بأن تعمل تطبيقات الهواتف والأجهزة اللوحية من متجر جوجل بلاي مباشرةً في الأجهزة المستقبلية التي ستعمل بنظام Android XR، مع وصول تطبيقات وألعاب مخصصة للنظام العام المقبل.

ولم تقتصر شراكات جوجل على سامسونج، بل تعمل أيضًا مع شركات أخرى مثل كوالكوم وسوني و Lynx و XREAL لتطوير نظارات ذكية تعمل بنظام Android XR.

وتخطط جوجل لبدء اختبارات ميدانية لنماذج من النظارات التي تعتمد على النظام الجديد بمساعدة مجموعة صغيرة من المستخدمين. وفي السياق ذاته، أكدت الشركة استمرار شراكتها مع شركة Magic Leap لتطوير تقنيات الواقع الممتد، ومنتجات مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.