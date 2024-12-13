بسبب منفذ USB-C.. آبل قد توقف بيع بعض هواتف آيفون في أوروبا

يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق قانون يلزم الشركات باستخدام منفذ USB-C كمنفذ شحن إجباري في كافة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بدءًا من يناير 2025. وبناءً على ذلك، ستتوقف شركة آبل عن بيع بعض إصدارات هواتف آيفون، مثل الجيل الثالث من هاتف آيفون SE، وسلسلة آيفون 14 في أوروبا مع بداية العام المقبل، وفقًا لما ذكره الموقع الفرنسي iGeneration.

ووافق الاتحاد الأوروبي على هذا القانون في عام 2022، مع منح الشركات مهلة حتى نهاية 2024 لتعديل تصميم أجهزتها وفقًا للمعايير الجديدة، ويشمل القانون أيضًا أجهزة الحاسوب المحمولة مع الهواتف الذكية.

ويمتد تأثير القانون ليشمل مجموعة واسعة من الأجهزة الأخرى، ومنها الكاميرات الرقمية، وسماعات الرأس، ولوحات المفاتيح، والفأرات، وأجهزة الألعاب المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، وغيرها.

وتعد آبل أكثر الشركات تأثرًا بهذا القرار، نظرًا إلى أنها ما زالت تعتمد على منفذ الشحن الخاص بها “Lightning” في عدد من أجهزتها.

وعلى صعيدٍ آخر، تبنّت الهند، التي تُعد من كُبرى أسواق الهواتف الذكية عالميًا، قانونًا مشابهًا سيدخل حيز التنفيذ في مارس 2025، مما يمنح الشركات ثلاثة أشهر إضافية فقط للامتثال لهذا التغيير في السوق الهندية.

وتُعد هواتف آيفون 14 وآيفون 14 بلس والجيل الثالث من آيفون SE من الإصدارات التي تستخدم منفذ Lightning، والتي ما زالت تُباع عبر الموقع الرسمي لشركة آبل.

ومع بدء تطبيق القانون الجديد، ستُجبر الشركة على التوقف عن بيع هذه الأجهزة لتجنب مخالفة سياسات الاتحاد الأوروبي، ومواجهة غرامات ضخمة.

ومع ذلك، فإنه من غير المتوقع أن يشكّل هذا القرار خسارة كبيرة لآبل أو عملائها، إذ من المحتمل أن تكون الشركة قد خططت سابقًا لإيقاف هذه الإصدارات، وخاصةً هاتف iPhone SE 3، إذ تشير التسريبات إلى أن آبل قد تطلق الجيل الرابع من iPhone SE في مارس 2025، مع تحسينات كبيرة في التصميم والشاشة والكاميرا والمواصفات الداخلية.

وتتيح آبل حاليًا هواتف آيفون 15 وآيفون 16 للبيع، وكلها تضم منفذ USB C، كما حدّثت الشركة كافة إصدارات آيباد لإضافة منفذ USB C إلى الإصدارات الجديدة منها.