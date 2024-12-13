للأفراد والشركات.. أداة الذكاء الاصطناعي NotebookLM من جوجل تقدّم مزايا جديدة

أعلنت شركة جوجل تحديثات جديدة لأداة NotebookLM التي حققت نجاحًا كبيرًا هذا العام، إلى جانب تقديم منصة Agentspace المُخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي للشركات.

التفاعل الصوتي مع NotebookLM

بدأت جوجل اليوم بإطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتفاعل صوتيًا مع “المضيفين” أو الأشخاص الافتراضيين في المطالعات الصوتية المشابهة للبودكاست داخل أداة NotebookLM، وباتت الميزة الجديدة متوفرة بنسخة تجريبية (BETA)، ويمكن استخدامها عند إنشاء مراجعة صوتية جديدة فقط.

ووفقًا لما ذكرته جوجل في مدونتها الرسمية، فإنه يمكن الاستفادة من هذه الميزة عند إنشاء مراجعة صوتية (Audio Overview) جديدة، وذلك بالنقر على زر “الوضع التفاعلي Interactive Mode” الجديد، واختيار “الانضمام Join” في أثناء الاستماع لتلقي دعوة من المضيف الافتراضي.

وعند الانضمام، يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة والحصول على إجابات مُخصصة بناءً على المصادر التي يضيفونها من البداية، كما يمكن استئناف المطالعة الصوتية الأصلية بعد الإجابة.

ومع ذلك، أكّدت جوجل أنها ميزة تجريبية في الوقت الحالي، وقد تتضمن أحيانًا توقفات غير متوقعة أو معلومات غير دقيقة.

وتُعد NotebookLM أداة مفيدة ومفكرة شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ يستطيع المستخدمون إضافة مستندات ومقاطع يوتيوب ومصادر أخرى إليها، ثم الاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل المدخلات من أجل تنفيذ مهام متعددة استنادًا إليها، مثل تلخيصها واستخلاص الإجابات منها مع الإشارة إلى مصدرها في ملفات المستخدم، وكذلك تحويلها إلى ملفات صوتية تفاعلية تشبه البودكاست، وغير ذلك.

وتختلف تلك الأداة عن روبوتات الدردشة مثل جوجل Gemini و ChatGPT؛ لأن تلك الروبوتات تعتمد على البيانات العامة المتاحة على الإنترنت التي دُربت عليها، في حين تعمل الأداة على المصادر الخاصة بالمستخدم فقط.

واجهة محسّنة واشتراك جديد

وكشفت جوجل عن واجهة محدثة لأداة NotebookLM تتضمن ثلاثة أقسام رئيسية، وهي لوحة المصادر لعرض المعلومات المتوفرة، ولوحة المحادثة للتفاعل مع روبوت الذكاء الاصطناعي حول المصادر، ولوحة الاستوديو لإنشاء مراجعات صوتية وأدلة دراسية.

وأعلنت جوجل اشتراكًا جديدًا باسم NotebookLM Plus، وهو يقدم مزايا إضافية، ومنها زيادة عدد المراجعات الصوتية والمصادر المتاحة، وتخصيص أسلوب الردود وطريقتها، وإمكانية إنشاء مساحات مشتركة للفرق، بالإضافة إلى تعزيز الخصوصية والأمان.

وبات الاشتراك متاحًا الآن للمؤسسات التعليمية والشركات، وستعمل جوجل على إدماجه في حزمة Google One AI Premium أوائل عام 2025.

إطلاق Agentspace

وإضافةً إلى ذلك، طرحت جوجل منصة Agentspace لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين للشركات اعتمادًا على أداة NotebookLM وأدوات أخرى، ويمكن لهذه المنصة تقديم المساعدة التفاعلية، والإجابة عن الأسئلة المعقدة، واقتراح حلول استباقية بناءً على بيانات الشركة، كما تدعم الاتصال بتطبيقات أخرى، مثل Microsoft SharePoint و Jira و ServiceNow.

وتسعى جوجل من خلال هذه التحديثات إلى تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على توفير حلول مخصصة تناسب الشركات والمؤسسات التعليمية.