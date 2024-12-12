هواوي تطلق هاتفها الجديد القابل للطي Mate X6 في الإمارات

بدأت شركة هواوي إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي Mate X6 في الأسواق العالمية، بعد إطلاقه في الصين، وقد بات الهاتف متاحًا للشراء في الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر هواوي هاتف Mate X6 بذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 512 جيجابايت بسعر قدره 7,200 درهم إماراتي، ومن المقرر بدء تسليمه للعملاء في الإمارات في 6 يناير المقبل عند حجزه الآن.

وتوفر هواوي هاتفها الجديد بثلاثة ألوان، وهي الأحمر والرمادي والأسود، كما تمنح العملاء الأوائل الذين يحجزون الهاتف ساعة HUAWEI WATCH GT 4 مجانًا (سعرها الأصلي يبلغ 1500 درهم إماراتي)، بالإضافة إلى الضمان المميز +HUAWEI Care لمدة قدرها 6 أشهر (سعره الأصلي يبلغ 500 درهم إماراتي).

يُذكر أن هواوي ستعلن قريبًا تفاصيل إضافية حول توفر الهاتف في أسواق أخرى حول العالم.

ويُعد هاتف Mate X6 الإصدار التالي لهاتف Mate X5 الذي كان متوفرًا بنحو حصري في الصين العام الماضي، وهو يقدم تحسينات متعددة على مستوى الكاميرا والبطارية.

ويتميز الهاتف الجديد بتصميم نحيف للغاية، إذ يبلغ سمكه 4.6 ملم فقط عند فتحه، و 9.9 ملم عند طيه، كما يدعم الهاتف معيار مقاومة الماء IPX8.

ويضم الهاتف شاشة رئيسية نوعها LTPO OLED بقياس قدره 7.93 إنشات وبدقة قدرها 2440 × 2240 بكسلًا، مع سطوع يصل إلى 1800 شمعة. وأما الشاشة الخارجية، فهي بقياس قدره 6.45 إنشات وبدقة قدرها +FHD مع سطوع يصل إلى 2500 شمعة.

ويحتوي هاتف Mate X6 على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر RYYB وفتحة عدسة متغيرة تتراوح بين f/1.4 و f/4.0، وكاميرا بريسكوب مكبرة بدقة قدرها 48 ميجابكسل توفر تكبيرًا بصريًا حتى 4 مرات، ووضع تصوير “ماكرو” للتصوير من قرب، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة واسعة المجال بدقة قدرها 40 ميجابكسل. وأضافت هواوي كاميرا Ultra Chroma إلى الهاتف، وهي كاميرا مخصصة لإنتاج ألوان غنية وطبيعية.

ويعمل هاتف Mate X6 على الأرجح بمعالج Kirin 9020 العالي الأداء، الموجود أيضًا في سلسلة Mate 70، ويحتوي على نظام EMUI 15 المستند إلى نظام أندرويد الأصلي، ويضم بطارية بسعة قدرها 5,110 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة قدرها 7.5 واط.