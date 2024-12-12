بعد سنوات.. مايكروسوفت تختبر مشاركة الملفات بين ويندوز وهواتف آيفون

أعلنت شركة مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي بدء اختبار بعض التحسينات في نظام ويندوز لتسهيل عملية مشاركة الملفات بين الحواسيب العاملة بنظام ويندوز وهواتف آيفون، وهي عملية ظلت معقدة لسنوات بسبب قيود نظام iOS.

وأدخلت مايكروسوفت تحسينات على تطبيق Phone Link الذي يتيح ربط حواسيب ويندوز بالهواتف الذكية، سواء العاملة بنظام أندرويد أو هواتف آيفون.

ويمكن للمشتركين في برنامج ويندوز التجريبي (Windows Insider) الآن تجربة طريقة جديدة لمشاركة الملفات بين هواتف آيفون والحاسوب الشخصي بنظام ويندوز 10 أو 11، على نحو يشبه مشاركة الملفات مع هواتف أندرويد.

ويمكن للمستخدمين المؤهلين تثبيت أحدث إصدار لتطبيق Phone Link (الإصدار 1.24112.89.0 وما بعده) في حواسيبهم، وسيعرض نافذة إعداد جديدة لتمكين مشاركة الملفات بين هواتف آيفون وأجهزة الحاسوب الشخصية.

وتعمل آلية المشاركة عن طريق نافذة المشاركة في هاتف آيفون لإرسال الملفات إلى تطبيق “Link to Windows“، الذي يتيح بعد ذلك تحديد حاسوب ويندوز لمشاركة الملف معه لاسلكيًا، ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون تنزيل تطبيق “Link to Windows” الذي تتيحه مايكروسوفت مجانًا عبر متجر آب ستور.

وفي الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز، يمكن أيضًا مشاركة الملفات المحلية بالنقر بزر الفأرة الأيمن على الملف المراد إرساله، ثم الضغط على “مشاركة Share” ثم اختيار “هاتفي My Phone”، لإرسال الملف من الحاسوب إلى هاتف آيفون.

وحسّنت مايكروسوفت تطبيق Phone Link الخاص بها تدريجيًا لأنظمة iOS وأندرويد في السنوات الأخيرة، ولكن التكامل مع هواتف آيفون ما زال محدودًا للغاية بسبب قيود نظام التشغيل التي تفرضها آبل.

وفي العام الماضي، تمكنت مايكروسوفت من تحديث تطبيق Phone Link، وإضافة القدرة على إرسال الرسائل عبر iMessage واستقبالها. ومع ذلك، فإن هذا التكامل محدود أيضًا، إذ يدعم فقط إرسال الرسائل إلى جهات اتصال فردية لا إلى المجموعات.