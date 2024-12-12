لا للتتبع.. تحديث جديد من جوجل لمكافحة أجهزة التتبع المجهولة

أعلنت جوجل إطلاق تغييرات جديدة في ميزة تنبيهات أجهزة التتبع غير المعروفة في نظام التشغيل أندرويد، مما يجعل من السهل على مالكي أجهزة أندرويد اكتشاف أجهزة التتبع غير المرغوب فيها والتعامل معها.

وقدّمت جوجل هذه الميزة الأمنية في يوليو من عام 2023 الماضي، وهي ترسل إشعارات تلقائية إذا رُصد جهاز تتبع غير مرغوب فيه يسافر مع المستخدم.

ومع التحديث الجديد من جوجل، سوف يُسمح لمالكي هواتف أندرويد بإيقاف إرسال تحديثات الموقع مؤقتًا إلى شبكة “البحث عن جهازي Find My Device” إذا اُكتشف جهاز تتبع غير معروف، وستوقف جوجل تحديثات الموقع لمدة تصل إلى 24 ساعة، لذلك لن يكون موقع الشخص مرئيًا لأي شخص قد يراقب موقعه عبر جهاز التتبع المرصود.

وستتيح جوجل أيضًا لأي شخص يتلقى تنبيهًا بشأن وجود جهاز تتبع غير معروف تحديد موقع ذلك الجهاز غير المرغوب فيه باستخدام ميزة “البحث في الجوار Find Nearby” بشرط أن يكون هذا الجهاز متوافقًا مع شبكة “Find My Device”. وبمجرد العثور عليه، ستوفر الشركة أيضًا تعليمات بشأن كيفية تعطيل ذلك الجهاز.

وعلى مر السنين، اُستخدمت أجهزة التتبع المعتمدة على البلوتوث بنحو غير صحيح أدى إلى حدوث جرائم، مما دفع جوجل وآبل إلى التعاون لتطوير أنظمة سلامة لحماية كافة المستخدمين من ضرر تلك الأجهزة عند إساءة استخدامها، وتنبيههم عند رصد أي جهاز تتبع مجهول يتحرك معهم خوفًا من أن يشكّل تهديدًا لسلامتهم.