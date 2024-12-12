ChatGPT يعاني انقطاعًا واسع النطاق

تواجه شركة OpenAI اليوم انقطاعًا واسع النطاق في خدماتها، مما أثر في العديد من منتجاتها ومنصاتها، ومنها ChatGPT وواجهات برمجة التطبيقات APIs المعتمدة عليه، بالإضافة إلى نموذج توليد الفيديو الجديد Sora.

وبدأت الشركة إخطار المستخدمين بمشكلات محتملة بعد الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مكة المكرمة قبل أن تعلن رسميًا انقطاعًا كبيرًا في خدماتها.

ويؤثر هذا الانقطاع في ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بـ OpenAI في مشاريعهم المختلفة.

ووفقًا لتحديثات الشركة المنشورة عبر موقعها الرسمي، فقد بدأ المستخدمون بالإبلاغ عن صعوبة تسجيل الدخول إلى منصة OpenAI و ChatGPT، بالإضافة إلى تلقي أخطاء عند إجراء استدعاءات للواجهة (API)، وأكدت الشركة في تحديث لاحق أنها حددت المشكلة وتعمل على إصلاحها.

ولم تعلن الشركة حتى الآن موعدًا محددًا لاستعادة خدماتها.

ويأتي هذا الانقطاع بعد أن شهدت منصات شركة ميتا الشهيرة، مثل فيسبوك وواتساب وإنستاجرام وماسنجر، انقطاعًا واسعًا دام عدة ساعات مساء الأربعاء، كما يأتي عطل ChatGPT إثر إطلاق آبل تحديثاتها الأخيرة التي تدمج ChatGPT في المساعد الرقمي سيري، لكن لا يُعرف إن كان لذلك علاقة مباشرة بالعطل.