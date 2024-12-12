سامسونج تكشف عن حاسوبها الجديد Galaxy Book 5 Pro

أعلنت سامسونج إطلاق حاسوبها المحمول الجديد Galaxy Book 5 Pro، الذي يأتي يإصدارين بحجمين مختلفين، وهما 14 و 16 إنشًا. ويتميز الجهاز بمعالج من سلسلة معالجات إنتل Lunar Lake الجديدة لتعزيز أداء مزايا الذكاء الاصطناعي.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core Ultra Processor Series 2، الذي يتميز بوحدة معالجة عصبية (NPU) تقدم أداءً يصل إلى 47 تريليون عملية في الثانية (TOPS) لتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي في الجهاز.

ويأتي جهاز Galaxy Book 5 Pro بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2x بدقة قدرها +QHD مع معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، كما تتميز الشاشة بتقنية Vision Booster لزيادة السطوع في ظروف الإضاءة الخارجية.

ويحتوي الجهاز على نظام صوتي رباعي يتكون من مكبري صوت للترددات العالية، ومكبري صوت آخرين للترددات المنخفضة، لتحسين المخرجات الصوتية من الجهاز.

ويضم الجهاز كاميرا ويب مبتكرة، وهي أول كاميرا من سامسونج بتقنية Staggered HDR، التي تدمج إطارات متعددة ذات تعريض مختلف للحصول على ألوان مُحسّنة ودقة عالية. ويأتي الحاسوب أيضًا بلوحة مفاتيح مُضاءة، ولوحة لمس متطورة.

ويحمل جهاز Galaxy Book 5 Pro بطارية ضخمة تدوم حتى 25 ساعة من الاستخدام النشِط، كما يحتوي الجهاز على مجموعة من المنافذ، ومنها منفذ HDMI 2.1، ومنفذي Thunderbolt 4، ومنفذ USB Type-A، ومنفذ سماعة الرأس 3.5 ملم، بالإضافة إلى فتحة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مزودًا بمزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI و +Microsoft Copilot. ويُعد Galaxy Book 5 Pro أول حاسوب يتضمن ميزة AI Select، التي تتيح للمستخدمين تحديد أي عنصر في الشاشة والبحث عن معلومات تخصه مباشرةً عبر الإنترنت، على غرار ميزة عدسة جوجل في الهواتف الذكية، كما يدعم الجهاز أيضًا ميزة Photo Remaster لتحسين جودة الصور ذات الدقة المنخفضة، وغيرها من المزايا.

ومن المقرر بدء طرح الجهاز في الأسواق في يناير المقبل، ولم تكشف سامسونج بعدُ عن تفاصيل السعة التخزينية أو الذاكرة العشوائية أو الأسعار حتى الآن.