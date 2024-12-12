جوجل تكشف عن Deep Research .. أداة ذكاء اصطناعي للبحث العميق

كشفت شركة جوجل عن أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُدعى “البحث العميق Deep Research”، وهي تتيح للمستخدمين الاستفادة من روبوت Gemini للبحث عبر الإنترنت، وإعداد تقارير مفصلة بناءً على النتائج.

وتتوفر أداة Deep Research حاليًا باللغة الإنجليزية فقط لمشتركي خدمة Gemini Advanced، وتعمل الأداة من خلال طلب المستخدم من Gemini البحث في موضوع معين، إذ يُنشئ الروبوت “خطة بحث متعددة الخطوات” يمكن للمستخدم تعديلها أو الموافقة عليها. وأوضحت جوجل أن عملية البحث تبدأ بجمع “معلومات مثيرة للاهتمام” من الإنترنت، تليها عمليات بحث متعلقة بالموضوع نفسه، وهي عملية تُكرر عدة مرات للحصول على نتائج دقيقة وشاملة.

وعند اكتمال البحث، يقدم Gemini تقريرًا يضم أبرز النتائج مدعومة بروابط للمصادر التي استند إليها، ويمكن للمستخدمين طلب توضيحات إضافية حول بعض النقاط أو تعديل التقرير، مع إمكانية تصديره إلى مستندات جوجل في ملف نصي.

وتُشبه هذه الميزة إلى حد بعيد خاصية “الصفحات” التي يوفرها محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي Perplexity، والتي تُنشئ صفحات مخصصة بناءً على طلب المستخدم.

وجاء إعلان أداة Deep Research ضمن الكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini 2.0، وهو نموذج يشكّل حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه تنفيذ المهام نيابةً عن المستخدم.

وتُعد الأداة الجديدة مثالًا على توجّه جوجل نحو “وكلاء الذكاء الاصطناعي”، وهو مجال تستكشفه أيضًا شركات تقنية أخرى بنحو مكثف، وهي برامج تحاكي البشر في تنفيذ المهام استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي.

وجدير بالذكر أن أداة Deep Research متوفرة فقط عبر الويب للمشتركين في Gemini Advanced، ويمكن للمستخدمين تجربتها من خلال التوجه إلى صفحة Gemini واختيار “Gemini 1.5 Pro with Deep Research” من قائمة النماذج المتاحة.