بعد فوز ترامب.. ثروة إيلون ماسك تصل إلى مستوى قياسي

تصدّر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، قائمة المليارديرات التي تُصدِرها مجلة فوربس بثروة تتجاوز 400 مليار دولار بزيادة كبيرة خلال الآونة الأخيرة بعد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا، دونالد ترامب.

وأظهرت قائمة المليارديرات التي تُحدّث لحظيًا من مجلة فوربس أن ثروة ماسك بلغت 433 مليار دولار يوم الخميس، مدفوعةً بارتفاع كبير في أسهم شركته تسلا، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بنسبة بلغت 71% هذا العام، إلى جانب زيادة القيمة السوقية لشركته لاستكشاف الفضاء سبيس إكس.

ويمتلك إيلون ماسك حصة تبلغ نحو 13% في شركة تسلا، التي شهدت أسهمها ارتفاعًا قياسيًا لتصل إلى 424.9 دولارًا للسهم يوم الأربعاء، مواصلةً مكاسبها التي بدأت عقب الانتخابات الأمريكية الأخيرة وفوز ترامب، كما تعززت ثروة ماسك أيضًا من خلال بيع داخلي لأسهم شركة سبيس إكس.

وكان ماسك قد أعلن دعمه دونالد ترامب في أثناء الانتخابات الأمريكية، كما عينه ترامب في منصب وزير الكفاءة الحكومية، ومن المتوقع أن يكون ماسك من الشخصيات المؤثرة في إدارة ترامب خلال مدته الرئاسية الثانية التي تبدأ في يناير المقبل.

ويعلق مستثمرو تسلا آمالهم على علاقة ماسك بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، آملين أن يُسهم دوره في تشكيل السياسات الاقتصادية للإدارة الجمهورية المقبلة في تعزيز مكانة الشركة في السوق الأمريكية والأسواق العالمية.

وبالإضافة إلى تسلا وسبيس إكس، يقود ماسك شركة نيورالينك الناشئة لتكنولوجيا الدماغ، إلى جانب شركاته الأخرى مثل منصة التواصل الاجتماعي إكس، وشركة حفر الأنفاق The Boring Company.

وتعتمد بعض شركات ماسك، مثل تسلا وسبيس إكس ونيورالينك، بنحو كبير على سياسات الحكومة والقوانين التنظيمية، مما قد يمنحها دفعة إضافية في ظل إدارة ترامب، والدعم المتوقع منها.

ووسّع ماسك الفارق مع أقرب منافسيه جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون الذي تبلغ ثروته 243 مليار دولار، ومؤسس شركة أوراكل لاري إليسون الذي تبلغ ثروته 220 مليار دولار، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج الذي تبلغ ثروته 219 مليار دولار أمريكي.